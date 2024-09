El Tenerife B se resguarda mejor y cierra con Jorge Padilla su segunda victoria

El Tenerife B se apuntó la segunda victoria del curso con un partido solvente frente a un Talavera sin pólvora –un remate al larguero y un penalti fallado– que acabó entregado a la solvencia de los blanquiazules en el área. Un penalti convertido por Omar Jaiteh y el tercer gol de la temporada de Jorge Padilla embocaron el resultado antes del primer cuarto de hora. El posicionamiento de los locales hizo el resto.

Leandro Cabrera, Mazinho volvió a mover fichas de su once, aunque sin tocar los ejes de centrales, medios y delantero, al cabo la explicación a la fiabilidad de su propuesta. De resto, repitió Giovanni como lateral diestro, se asomó como titular en la puerta Otero y guardó la puerta –ante la baja de Moha, convocado por Pepe Mel– Martín Cascajo, a mitad de camino de su mejor versión el salmantino por las dudas para dominar el área chica.

El filial blanquiazul se hizo con el medio juego y el balón en un comienzo de partido espléndido y vertical con el que metió en su campo al cuadro de Javier Vázquez. Jugando en treinta metros los visitantes, se le puso fácil al Tenerife jugar a la corta por dentro y tirar de la imaginación de Arcos para ver tan pronto como en el siete una caída al espacio de Otero, derribado por Edu en una pugna perdida de antemano.

Se fue al os once metros, con la confianza conocida, Omar Jaiteh. No perdonó y con el 1-0 esperó a hacer daño al Talavera esperándolo para matarlo al espacio. Se fueron arriba los visitantes con más fe que efectividad y de una pérdida en la medular por el robo de Salifo no dudó Arcos para meter una pelota a la espalda de los centrales con la que Jorge se fabricó la jugada del día.

Mejorado su físico y pleno de confianza, el majorero se fue a la carrera entre Farrando y Molina, domó el balón con un control perfecto y se perfiló ante Joel Jiménez para batirlo con un remate roscado imposible para el portero. Un 2-0 tan tempranero obligaba al Tenerife a un esfuerzo a un partido en tensión y sin despistes. Y salvo un cabezazo al palo (38’) y el penalti marrado por Álvaro Sánchez en la prolongación del primer acto –tras un derribo claro de Giovanni en su único fallo de la mañana–, vivió el Tenerife con una tranquilidad desconocida en lo que va de curso.

Con tiempo, además, para aumentar la ventaja tras una pausa en la que la lesión de Félix obligó a su relevo por Matías. Ya con Cacho (desdibujado) y Dawda (más efectivo tapando que encarando), siguió fiado el cuadro de Mazinho a lo que barría Óscar y al trabajo de Salifo para ganar pugnas y guardarle el balón. El lucimiento –y el 3-0 que no fue– lo tuvo en sus pies Jorge Padilla, que pudo poner el estoque con un remate en el 68 que desvió Joel con una mano portentosa y pudo corregir Cacho con un segundo remate que se fue a la cruceta.

CD TENERIFE B 2 (2) CF TALAVERA 0 (0)

CD TENERIFE B: Martín; Giovanni, Omar, Adrián, Otero; Arcos (Cacho, 61’), Félix (Matías, 46’), Óscar, Alassan (Dawda, 61’); Salifo (Ethyan, 89’) y Jorge (Fran Sabina, 80’).

CF TALAVERA DE LA REINA: Joel Jiménez; Riki, Manu Farrando, Manolo Molina, Paredes (Bamba, 80’); Tass (José Cambra, 58’), Luis Sánchez (Rubén Solano, 66’), Pitu Doncel (Isaiah, 58’); Edu, Álvaro Sánchez y Nahuel Arroyo (Parapar, 66’).

ÁRBITRO: Xavier Alins Rodríguez (comité catalán). Amonestó a Giovanni (78’); y a los visitantes Isaiah (70’), Edu Gallardo (74’), Parapar (76’) y Bamba (81’).

GOLES: 1-0: (9’) Omar, de penalti. 2-0: (13’) Jorge.

INCIDENCIAS: Partido de la quinta jornada del Grupo V de Segunda Federación. Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. Césped artificial en condiciones regulares. Unos 500 espectadores.