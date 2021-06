La UD Las Palmas ha hecho oficial este viernes la renovación de Pepe Mel como entrenador del equipo para la próxima temporada 2021-2022 en LaLiga SmartBank, aunque hubo "dudas", según ha admitido en una rueda de prensa telemática el presidente de la entidad isleña, Miguel Ángel Ramírez.

El máximo mandatario del club ha reconocido que fueron contactados otros entrenadores y que él mismo tuvo "dudas", pero la dirección deportiva encabezada por Luis Helguera le presentó un informe en el que consideran que Mel era la opción adecuada.

"Yo he tenido dudas sobre la continuidad de Pepe Mel, no me escondo, porque creía que el equipo debería tener un mejor rendimiento, pero la dirección deportiva ha defendido ante el consejo de administración que era la mejor opción", ha explicado.

Ramírez ha subrayado que se trata de una "apuesta clara, sin fisuras", y que apoyan la continuidad del veterano técnico madrileño "a pies juntillas".

Sin embargo, también reconoce que Mel era "un candidato más", porque habían realizado un estudio con otros técnicos, y después de un "análisis profundo" y sopesar "distintos parámetros", consideraron que era la opción que más "esperanzas" les ofrecía, además de cumplir el deseo de dar "estabilidad al banquillo".

Además, Ramírez ha revelado que la dirección deportiva ha presentado un informe de "cómo se debe realizar el trabajo" así como el "juego" que debe desarrollar el equipo, aspectos en los que el entrenador madrileño "está de acuerdo".

Mel, quien acumula 102 partidos oficiales en la UD Las Palmas, seguirá contando con el mismo cuerpo técnico, formado por Ángel López (segundo entrenador), David Gómez (preparador físico), José Yepes (entrenador de porteros) y Jerónimo Figueroa 'Momo' y el argentino 'Turu' Flores como auxiliares.