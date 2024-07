“Vengo a un proyecto que ya funciona y convencido de que va a salir bien”

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Luis Carrión, ha asegurado este martes durante su presentación oficial que se une a un proyecto “que ya funciona” y está “convencido de que va a salir bien”, después de comprobar que le querían de verdad tras esperar el club isleño a la resolución de la promoción de ascenso a Primera División que perdió finalmente con el Real Oviedo.

El técnico catalán ha dicho en una rueda de prensa que tiene “una idea clara de fútbol”, y el modelo de juego con el que cuenta el equipo amarillo, así como el tipo de jugadores y entrenadores que suele contratar, y la paciencia y el convencimiento que se tiene con ellos han resultado claves en su decisión de aterrizar en Gran Canaria.

“Hablé con mi agente y no quería hacer nada hasta final de temporada por respeto a todo el mundo. La UD Las Palmas decidió esperar, con el riesgo de no haber podido hacerse, eso significa que me querían de verdad y estoy convencido de que va a salir bien”, ha explicado, en alusión a su desenlace con el Oviedo, con el que hubiera renovado de forma automática en caso de ascenso, que finalmente no logró en la eliminatoria final contra el Espanyol.

Carrión, tras comprobar que el equipo amarillo tiene “buenos movimientos de asociación y de funcionamiento colectivo”, quiere mejorar algunos aspectos del juego de la temporada anterior, como tener más “velocidad” en las bandas y “remate”, aunque ha precisado que dependerá de los futbolistas que aún se puedan incorporar, si bien no le gusta tener una plantilla larga.

En cualquier caso, pretende que la Unión Deportiva tenga el balón, haga daño con él, defienda alto y atraiga al rival, sin olvidar que lo más importante es “ganar”, y en ese sentido lo tiene claro: “Ir partido a partido y vernos capaces de ganar a cualquier rival”.

En el capítulo de bajas, no ha querido entrar en nombres propios, pero sí ha precisado que el club “ya tenía una idea”, antes de su llegada, en cuanto a jugadores que puedan dejar la entidad, y se hará “lo mejor” para todas las partes.

El preparador catalán, tras varios entrenamientos con su nuevo equipo, ha dicho que hay “buenas sensaciones” en la vuelta a los entrenamientos de los jugadores, y asegura que dará un papel importante a la cantera, porque en el club hay una “cultura grande” por el “talento” que tiene el futbolista canario, al que dará oportunidades, incluso “en igualdad de condiciones”, pero sin “regalar nada”.