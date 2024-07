Alicia Cebrián y Julia Marfil, subcampeonas de Europa y de España

Las regatistas del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), Alicia Cebrián Martínez de Lagos y Julia Marfil Daza, han finalizado subcampeonas en el Campeonato de Europa y de España de Snipe Femenino, que se ha celebrado este fin de semana en el Real Club Marítimo de Melilla.

Las duras condiciones de viento durante este domingo, con rachas de hasta 28 nudos, impidieron la celebración de más pruebas, por lo que el Comité de Regatas se vio obligado a izar las banderas de aplazamiento, dándose por definitiva la clasificación general de este pasado sábado, informa la entidad chicharrera en una nota de prensa.

De esta manera, la regatista olímpica del RCNT en Londres y Río, además de concejala de Deportes por el PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Alicia Cebrián, logra un nuevo éxito deportivo a nivel continental, en este caso junto a Julia Marfil, en una competición donde finalizan en la segunda posición, empatadas a ocho puntos junto a las vencedoras: Sara Franceschi y Laia Gracia, del Club Marítimo de Mahón.

Cebrián y Marfil no tuvieron el inicio deseado en el campeonato, ya que cometieron un fuera de línea en la prueba disputada en la jornada inaugural, cuando marchaban en la tercera plaza. No obstante, la obtención de un segundo y un tercer puesto, unida a la posibilidad de realizar un descarte, les permitió contar con opciones de hacerse con el título, que finalmente no han podido alcanzar debido a las condiciones meteorológicas adversas de este domingo.