El discóbolo Yasiel Sotero y el marchador Aythamy Afonso, campeón y subcampeón de España Sub23

Doce atletas del Tenerife CajaCanarias formaron parte del Campeonato de España Sub23 al aire libre, que se disputó este fin de semana en la pista Camp Clar de Tarragona. De ellos, Yasiel Sotero y Aythamy Afonso lograron subir al podio de sus disciplinas, el lanzamiento de disco y los 10.000 metros marcha, respectivamente, para colgarse el oro y la plata de uno de los encuentros más esperando del atletismo nacional.

El discóbolo blanquiazul llegó a Tarragona como claro favorito de la cita, en una temporada marcada por su vuelta a lo grande a la competición de élite, tras un año alejado de las pistas por una intervención quirúrgica compleja. Así las cosas, en este 2023, Sotero ha logrado batir en dos ocasiones el récord de España Sub23, estableciendo un registro histórico de 64.68 metros y ha conseguido clasificarse para las citas internacionales más relevantes del calendario atlético: el Campeonato de Europa por equipos, el europeo de su categoría y el Campeonato del Mundo.

En esta oportunidad, el pupilo de Francisco Ríos hizo un mejor lanzamiento de 57.46 metros, que le valieron para convertirse en campeón Sub23. Completaron el podio Marcos Moreno (La Rioja Atletismo), 56.18 metros, y Mikel Ozkoidi (Grupompleo Pamplona At), 50.56 metros.

Por su parte, el marchador del Tenerife CajaCanarias Aythamy Afonso cumplió con las expectativas y se proclamó subcampeón del encuentro nacional, tras completar los 10.0000 metros en 42:36.14. El tinerfeño no pudo superar a Paul Mcgrath (Cornellá At), gran favorito de esta disciplina, que consiguió un crono de 40:16.51. Fue tercero Óscar Martínez (Cornellá At), 44:35.48.

Este metal es la guinda de una temporada sobresaliente para Afonso, que incluso ha conquistado la marca mínima exigida por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para formar parte del Campeonato de Europa Sub23 en la prueba de 20 kilómetros marcha. La esperada cita continental, para la que también tiene pasaporte Yasiel Sotero, se disputará entre el jueves 13 y el domingo 16 de julio en Espoo, Helsinki (Finlandia).

Generación Sub23

En el Campeonato de España Sub23 también sobresalió la actuación del atleta del Tenerife CajaCanarias Juanjo de la Rosa en los 400 metros lisos. El tinerfeño rozó el podio y conquistó el cuarto puesto con nueva marca personal incluida, 47.04. Mientras tanto, la discóbola Emma García acabó en la sexta plaza con un mejor lanzamiento de 43.02 metros, y el grancanario Roberto Llarena fue séptimo en los 100 metros lisos (10.68 en la final).

Por su parte, se quedaron a las puertas de la final el velocista Álvaro Rodríguez (200 lisos - 22.01); Pablo Gámez, en los 110 metros vallas (14.56 en la eliminatoria y 14.76 en la semifinal); Nerea Pérez, en el 1.500 (4:50.15 en la semifinal); Alba García, en el 400 vallas (1:04.65), y Lucía Morera, en los 100 vallas (14.04 en la eliminatoria y 14.24 en la semifinal). Mientras que Inés García cayó en la primera ronda de los 100 metros vallas (14.92) y la fondista Karina Díaz no corrió con suerte en esta ocasión y tuvo que abandonar los 3.000 obstáculos.

Con estos resultados, los atletas del Tenerife CajaCanarias lograron acumular 25 puntos en total que elevaron al equipo canario al undécimo puesto de la clasificación final.

Lucía Morera, récord de Canarias Sub23

Los atletas del Tenerife CajaCanarias jugaron un papel protagonista en el Campeonato de España Sub23, conquistando metales, nuevas marcas personales y de la temporada, e incluso batiendo un récord regional. Es el caso de la tinerfeña Lucía Morera, que ha fijado una nueva marca histórica de su categoría en la atletismo canario y en la prueba de 100 metros vallas: 14.04, que mejoran significativamente los 14.12 establecidos por ella misma en la última jornada de la Liga Iberdrola de Primera División y se acercan a los 14.00 establecidos por la combinera Yanira Soto, récord regional absoluto, informa la entidad blanquiazul en una nota de prensa.