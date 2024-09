Lionel Morales, sexto en la prueba PTS2 de la Paralímpiada

Lionel Morales ha terminado en sexto puesto de la prueba de Paratriathlon de los Juegos Paralímpicos de París. El conejero compitió en la mañana de este lunes en la prueba de PTS2, finalizando con un tiempo de 1:10:21.

Dicha prueba dio inicio a las 8.30, hora de París, con el segmento de natación, celebrado en aguas del río Sena, lo que dio paso a la prueba de ciclismo y concluyéndose con la carrera a pie.

La competición se iba a celebrar el domingo, pero la organización decidió retrasarla un día ya que las lluvias del sábado en la capital francesa afectaron a la calidad de las aguas del río Sena.

Proposal at the Paralympic Village! 🏡💍



Huge congratulations to Para triathlete Lionel Morales Gonzalez and his soon-to-be wife Jes.



Lionel proposed outside the dining hall and Jes said yes! ❤️ Enhorabuena! pic.twitter.com/8o6i4XNEHX