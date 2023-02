Tres bronces para Canarias en el Campeonato de España de Luchas Olímpicas

La localidad sevilla de Carmona acogió el pasado fin de semana el Campeonato de España de Luchas Olímpicas de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 23, donde la representación canaria se hizo con tres medallas. Darrington de la Cruz lograba el bronce en Sub 15. Mismo metal para Lucas Suárez y Garay Hernández en Sub 23.

Al frente del equipo canario el luchador Juan Pablo González y el entrenador Kevin Martín. Significar igualmente la presencia de la arbitra Virginia Gellberg.