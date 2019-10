El Vecindario Ace Gran Canaria cae en casa

El Vecindario Ace Gran Canaria no pudo darle una alegría a su público. La escuadra dirigida por Francisco Sánchez salió derrotada de su choque frente al CDV Textil Santanderina. Los amarillos no se encontraron sobre la cancha y no fueron capaces de poner contra las cuerdas a sus adversarios; quienes se encomendaron a un excelso Oleksandr Gryuk para tomar el Municipal de Vecindario.

VECINDARIO ACE GRAN CANARIA 1

CDV TEXTIL SANTANDERINA 3

VECINDARIO ACE GRAN CANARIA: Manuel de Carvalho, Luca Biliato, Arabisen Rodríguez, Moisés Dos Santos, Javier Sánchez y Marcelo Hister – equipo inicial – Rodrigo Gallardo (líbero), Gregorio García, Ruimán Artiles y Cristian Caraballi.

CDV TEXTIL SANTANDERINA: Andy Rojas, Francisco José Calzón, Oleksandr Gryuk, Marcos Blanco, Wu Chang y José Soteldo – equipo inicial – José Osado (líbero), César López y Ramón Pujol.

ÁRBITROS: José María Padrón Hernández y Luis Rafael Martínez García.

PARCIALES: 24-26 (31'), 25-18 (24'), 23-25 (28') y 20-25 (26').

INCIDENCIAS: Pabellón Municipal de Vecindario. Presenciaron el encuentro unos 150 espectadores.