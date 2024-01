Alcampo entrega a la Fundación CRIS más de 113.500 euros para la investigación del cáncer infantil

Alcampo ha entregado 113.500 euros a la Fundación CRIS contra el cáncer, un importe que será destinado a la Unidad CRIS Terapias Avanzadas en cáncer infantil en el Hospital Universitario La Paz (Madrid).

Haber alcanzado este importe para investigar el cáncer infantil ha sido posible gracias a la donación, durante seis meses, del 1% de la cifra de venta de los juguetes de marca propia de Alcampo One Two Fun, así como la donación de dos euros por cada venta del peluche solidario el castor Julio, un juguete exclusivo que Alcampo comercializa también bajo One Two Fun.

Esta campaña solidaria, que ha sido reforzada en el periodo navideño, ha sido la continuación de la colaboración que Alcampo mantiene con la Fundación CRIS contra el cáncer desde el año 2019, fecha desde la que la empresa ha conseguido entregar un total de 388.500 euros.

Para Marta Cardona, directora de la Fundación CRIS contra el cáncer: “Esto es el resultado de una gran colaboración entre dos entidades y la respuesta del compromiso de la sociedad civil. Desde la Fundación CRIS contra el cáncer ponemos en valor la implicación de las empresas, formadas por miles de personas anónimas, para conseguir curar el cáncer. El cáncer es cosa de todos”.

Por su parte, Yolanda Fernández, directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación Externa de Alcampo, indica: “No puedo hacer más que agradecer en nombre de Alcampo la participación de nuestros clientes y colaboradores para hacer realidad nuestro compromiso social”.

Precisamente para dar continuidad a la colaboración en pro de la investigación del cáncer infantil, Julio seguirá a la venta hasta finales de febrero de 2024.

Alcampo reúne los formatos de hipermercados y supermercados. En la actualidad cuenta con una plantilla de 23.000 personas y opera con 531 centros ( 79 hipermercados y 452 supermercados ) así como 52 gasolineras y servicio de comercio on line . La compañía cuenta con el sello Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.

La protección del planeta es una prioridad para Alcampo, que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2043 en los ámbitos de emisiones directas (Scope 1 y 2) y ha definido sus objetivos de reducción de emisiones, alineados con un incremento de temperatura máximo de 1,5ºC, acorde a los objetivos del Acuerdo de París.

La Fundación CRIS contra el cáncer

La Fundación CRIS contra el cáncer se creó hace 13 años cuando su actual presidenta, Lola Manterola, fue diagnosticada a los 37 años, de un mieloma múltiple.

La Fundación CRIS contra el cáncer tiene como objetivo lograr tratamientos de cura contra el cáncer apoyando, promoviendo y financiando la investigación contra esta enfermedad, gracias al compromiso de las donaciones de la sociedad civil.

CRIS contra el cáncer ofrece terapias pioneras a pacientes que no responden a tratamientos convencionales. La Fundación tiene sede en España, Gran Bretaña y Francia; y tiene Unidades propias de terapias y ensayos en los principales hospitales del Sistema Nacional de Salud, además de estar en los centros de investigación referencia. Ha invertido 40 millones de euros en investigación; se han desarrollado 468 ensayos clínicos en proyectos y Programas CRIS; puesto en marcha 120 Líneas de investigación, 53 equipos y 458 ensayos clínicos; se apoya a 247 científicos e investigadores presentes en 65 instituciones alrededor mundo; las publicaciones, papers y tesis doctorales suman casi 2.000; hay 15 patentes licenciadas y 6 en proceso; 6.000 pacientes beneficiados y 11 millones anuales de potenciales beneficiarios.