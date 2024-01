Asteroide sobre Berlín y la Alemania sepultada bajo la nieve

La NASA anunció la caída de un asteroide para las 00:32 de la madrugada, al oeste de Berlín, cerca de Nennhausen, en el distrito de Havelland, en Brandeburgo. Para ver pasar a la inmensa bola de fuego miles de habitantes prepararon sus cámaras. En los vídeos se pudo observar cómo pasó en segundos e iluminó de verde y azul el cielo nocturno. Si uno fuera supersticioso pensaría en el anuncio bíblico del fin del mundo y, sin serlo, uno no puede dejar de pensar en la difícil situación alemana. Y un cielo del que caen llamas de fuego y masas de nieve no deja de ser inquietante.

En los finales de 1978 llegué a Alemania y en Hamburgo me sorprendieron nevadas que dejaban las calles intransitables al caer hasta 80 centímetros de nieve, así como en otras zonas del norte de Alemania. Según los registros del DWD, el largo, frío y nevado invierno de 1978/79 no fue algo único. Hubo inviernos igualmente duros en 1962/63, 1984/85 y 1986/87. Y este Año Nuevo de 2024 ha dejado caer nieve sobre toda Alemania, dejando calles y pueblos aislados o sepultados bajo la nieve.

Alemania no es su Gobierno. El gobierno de Biden no es los Estados Unidos. Ni ningún gobierno es el pueblo enmarcado o sometido, según el caso o el caos, a un Estado. El Zelensky de Ucrania que prometió en la elecciones negociaciones y paz, no sólo traicionó sus promesas, sino que ha prohibido a todos los partidos políticos críticos de izquierda y últimamente impedido las próximas elecciones que le desbancarían del Gobierno. Se llama demócrata pero de hecho ejerce una dictadura. Zelensky no es Ucrania. Netanyahu encabeza el gobierno reaccionario de Israel, pero él no es Israel, ni tampoco representa a todos los judíos, ni siquiera a todos los sionistas. En España es evidente que el actual gobierno no representa la voluntad de la mayoría de la población, aunque sea un gobierno que por la cantidad de votos aliados tenga la representación y autoridad estatal que le permiten las leyes actuales y la Constitución.

¿Des-Gobierno Semáforo?

La Alemania estatalmente reunificada aparece dividida políticamente. Tiene un Gobierno de coalición. Gobierno Semáforo, que no emite ninguna de sus luces, nada de amarillo (Liberales), ni verde (Ecologistas), ni rojo (socialdemócratas), sino que el color negro (CDU/CSU) y nazi-marrón (AfD) campean por sus calles y electorado. El desgobierno Semáforo, como le acusaron desde su pomposa entrada parece decaer en el descrédito y el ridículo.

La economía de Alemania sigue renqueando a la zaga de las polémicas dentro del Gobierno y de una oposición de la derecha democristiana (CDU/CSU) nada constructiva. El actual pronóstico del Gobierno alemán parte de un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,3% en 2024, tras la retracción del 0,4 en el pasado 2023. Los analistas creen según sus cálculos que el crecimiento estará por debajo del 1% del PIB, y que incluso podría disminuir

Yo no soy economista y me limito a reproducir los análisis y vaticinios de diversos institutos e investigadores. Los tipos de interés se suben para frenar demanda y controlar los precios. Crecer un 0,3% con una inflación al 5% no es crecer, es estanflación, o sea estancamiento con inflación. Parece dentro de la lógica del sistema capitalista que es mucho mejor purgarse con caídas moderadas del PIB dejando la inflación por debajo del 2%. Pero ocurre que el Deutsche Bank está de guano hasta las narices y esa purga con tipos altos puede llevárselo por delante.

El canal Negocios TV agita a gritos con las siguientes frases: “Deutsche Bank: alarma, alarma, alarma sobre la economía de Alemania. Recorta el PIB alemán en medio punto porcentual, del + 0,3% de crecimiento en 2024 a un - 0,2%, llevando a Alemania a recesión. Medida que lleva al BCE a intervenir con una bajada de tipos. Así, el crecimiento económico de Alemania caería en negativo en todo el conjunto de 2024, según Deutsche Bank. El impacto de la medida del Tribunal constitucional alemán contra la política de gastos del Gobierno Semáforo sobre los 60 mil millones que sobraron de la COVID-19 y quería llevar a la economía, ”falla“. Y este fallo es peligrosísimo en una Europa que vive de una burbuja de deudas.

Clima. Emigración. Avance derechista y guerra

Al mismo tiempo saltan a primer plano los temas del Clima, la emigración y la guerra. Este fin de semana gran parte de la geografía alemana ha quedado sepultada bajo la nieve. La catástrofe climática no es culpa del gobierno, pero el no haber realizado medidas preventivas es su responsabilidad de la que no están excluidos tampoco los partidos democratacristianos, hoy opositores, pero ayer gobernantes a favor de los grandes monopolios y olvidando a los pequeños industriales y comerciantes.

Así, cuando largas caravanas de tractores bloquean las calles de Alemania protestando por las medidas de recortes, no protestan sólo contra el actual gobierno Semáforo, sino también contra la pasada y negativa Era Kohl y luego Merkel. Los únicos que se libran son el izquierdista Die Linke, el ultraderechista y beneficiario AfD y el anunciado pero todavía no organizado nuevo Partido de izquierdas de Sarah Wagenknecht.

A nivel regional, en Alemania se sufrieron fuertes nevadas. Los camiones bloqueaban las carreteras y miles de ocupantes de automóviles estaban atrapados en atascos. Se tuvieron que cancelar nuevamente vuelos en Frankfurt. Las lluvis heladas y las nevadas sigue obstaculizando el tráfico por carretera, ferroviario y aéreo en Alemania. Después de la lluvia helada de la víspera, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) anunció para el pasado jueves grandes cantidades de nieve en varias regiones. Por ejemplo, en el sureste, en los Montes Metálicos de Sajonia y en el Bosque Bávaro. Desde Renania-Palatinado, pasando por Hesse, Turingia, el norte de Baviera hasta Sajonia, la gente tuvo que prevenir y prepararse para “nevadas persistentes y a veces intensas”, también en una parte de Baden-Wurtemberg, como se ha podido ver en el mapa de advertencia del servicio meteorológico. En Sarre y Renania-Palatinado, el servicio meteorológico advirtió sobre los suelos helados (Glatteis o hielo negro). Yo me he resbalado varias veces sin llegar a romperme los huesos, pero he podido ver cómo varias personas de edad avanzada han resbalado y caído.

El aeropuerto de Frankfurt volvió a cancelar numerosos vuelos previstos para primera hora de la mañana. Se pidió a los pasajeros que verificaran el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto. Debido a la lluvia helada, el miércoles se suspendieron temporalmente los despegues y aterrizajes de aviones en el aeropuerto más grande de Alemania. El motivo aducido fue que las máquinas no pudieron descongelarse de forma segura antes del despegue debido a la persistente lluvia helada.

Centenares de miles se manifiestan contra los planes secretos fascistas de remigración

Pero frente al letargo que puede producir el frío, estos días han visto revivir unas grandes manifestaciones contra el Partido ultraderechista AfD (Alternativa para Alemania)

Unos hablan de más de 250.000 personas que participaron en protestas en más de un centenar de ciudades alemanas en la semana pasada antes del fin de semana. Protestaban contra el supuesto plan de extrema derecha para deportar masivamente inmigrantes. Nuevas masivas manifestaciones con decenas de miles han habido este domingo en Berlín y otras ciudades. Hay quien habla de que en total el número total de manifestantes en Alemania se acercó al medio millón.

La extrema derecha planea una deportación en masa de inmigrantes. La semana pasada, la revista digital Correctiv informó sobre una reunión de extrema derecha en noviembre, a la que asistieron miembros del extremista Movimiento Identitario y el partido de extrema derecha AfD. Un destacado miembro del Movimiento Identitario, el ciudadano austriaco Martin Sellner, presentó su visión de la “remigración” para las deportaciones en masa de migrantes.

CORRECTIV descubrió la reunión secreta de políticos de AfD, neonazis y simpatizantes privados millonarios. El plan para expulsar a millones de personas de Alemania ha alarmado especialmente a las personas que emigraron o cuyos padres alguna vez emigraron. Ahora exigen una posición concreta contra el AfD. La jerarquía de la AfD intentó distanciarse de la reunión, afirmando que no tenía ningún vínculo organizativo o financiero con el evento, que no era responsable de lo que se discutía y que los miembros que asistieron lo hicieron a título puramente personal. Sin embargo, uno de los codirectores de AfD se separó de un asesor que estuvo presente en la reunión y criticó la propia noticia. Hay dentro de la AfD gentes de derecha que no son nazis, pero la ultraderecha ha ganado posiciones y asumido puestos directivos. Y su lenguaje es de un racismo poco disimulado.

La periodista del WDR Isabel Schayani, por ejemplo, escribió que su padre perseguido tuvo que emigrar de Irán y que ella se preguntaba adónde debería emigrar si los Sellner o neo-nazis de este mundo quisieran “remigrarla”. “¿A Austria?”, cuenta el presentador del magazín matutino del ZDF, Mitri Sirin, cuyos padres emigraron en los años 60, trabajaron en Alemania legalmente y pagaron impuestos. Pero ya él desde su juventud escuchó consignas racistas y vio los ataques brutales a las casas de refugiados árabes de Mölln y Solingen, algunas a las que prendieron fuego los racistas. Nació aquí, Alemania es su hogar y nada cambiará eso. La diputada ecologista del Bundestag Verde, Irene Mihalec, dijo que nació aquí en Alemania, trabajó durante 20 años en la policía de Renania del Norte-Westfalia y es miembro diputado del Bundestag desde hace más de diez años. “Alemania es mi hogar, por el que he arriesgado incluso mi vida y mi integridad física”.

Habría que preguntar a los nazis o “verdaderos alemanes” si ellos se han arriesgado alguna vez por Alemania o si cobardemente han atacado a indefensos extranjeros por no ser rubios ni tener ojos azules. Y si están dispuestos a retirar la ciudadanía de los jugadores de futbol de origen extranjero que han situado el futbol alemán en la cúspide mundial.

En la mitología Celta el unicornio era un símbolo de pureza e inocencia, al mismo tiempo que de virilidad y poder. Todo esto pudo haber sido la razón por la que Escocia lo escogió como su animal nacional. El mito del unicornio representa la esperanza de sanación de todas las civilizaciones, culturas y razas. Simboliza la fuerza que todos en algún modo. Es una criatura con poderes curativos que nos protege y que a la vez hay que proteger. En el cartel del niño de la manifestación, el Unicornio defiende la Democracia y se desayuna a los nazis.

Numerosísimos grupos de personas de todas las edades en estos días salieron a las calles de más de 100 ella iudades de Alemania para protestar contra la extrema derecha tras el escándalo de la semana pasada que reveló que algunos miembros del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) discutieron y aprobaron planes para la deportación de inmigrantes.

Participaron en manifestaciones tanto los partidos que forman el actual gobierno como otros de la oposición, pero no así el neonazi AfD. No se conocen tampoco declaraciones de la derecha democristiana que no ha asistido a las manifestaciones.

Hay quien cree que no se debe prohibir a tales partidos. Yo soy de la opinión que hay que prohibir a ese tipo de partido que si alcanzase el poder prohibiría al resto de fuerzas democráticas como hicieron los nazis. Y acabarán con la Democracia.