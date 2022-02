Atrapados en el tiempo... de la pandemia

James Joyce, el autor irlandés del Ulises, nació un 2 de febrero de 1882 en Dublín. Recordamos una de sus sentencias más célebres: "La Historia es una pesadilla de la que estamos intentando despertar".

En este mes de febrero nuevas variaciones del coronavirus nos asedian, nuevas vacunas amenazan nuestros brazos con puntiagudas inyecciones y debemos mantener la confianza de que no habrá un nuevo lockdown que nos impida desayunar en la cafetería de la esquina y salir de casa en las próximas 24 horas.

En inglés, lockdown ha sido nombrada palabra del año por el Diccionario Collins, después de encontrar un aumento del 6.000% en su uso. El diccionario dice que es “la imposición de estrictas restricciones a los viajes, la interacción social y el acceso a los espacios públicos”. En la década de 1970, la palabra encierro se utilizaba para describir períodos prolongados de aislamiento para reclusos de hospitales psiquiátricos o prisiones. Y así, como prisioneros encarcelados por las autoridades, se han sentido miles de personas. Y muchos de ellos han salido a protestar...

Otros “encarcelados“ por la pandemia se han sentido deprimidos y afectados de tal manera que han tenido que ir al psiquiatra o al médico de cabecera. Los niños echan de menos la escuela y a sus amigos. La pandemia nos ha atrapado en la monotonía de repetir lo mismo en el encierro a cuatro paredes caseras. Y eso ha hecho aumentar la violencia doméstica y abusos contra los menores.

En el tiempo de la Política hay partidos de la derecha que parecen atrapados en su añorado pasado franquista.

La diputada de Vox Macarena Olona publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que llama "akelarre" a la reunión de miembros de la ponencia para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. En la imagen que publicó Olona se encuentran los partidos encargados de la ponencia sobre la reforma: el líder del PCE y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago (Unidas Podemos); Ismael Cortés (Unidas Podemos); María Carvalho Dantas (ERC); Francisco Aranda (PSOE), Mikel Legarda (PNV) y Jon Iñarritu (Bildu).

Eso produjo un choque parlamentario entre Vox y Unidas Podemos El grupo parlamentario de la formación morada presentó una queja ante la Mesa del Congreso de los Diputados. En el texto a la Mesa del Congreso, Podemos solicita una sanción a la diputada ya que "no consta que la diputada Macarena Olona tenga la condición de informadora gráfica autorizada". Además, la acusan de "alentar campañas ofensivas, de odio y señalamiento público hacia los diputados" que aparecen en la fotografía, "generando con todo ello un clima social que puede acabar en episodios de violencia" .

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno, que considera "totalitaria, sectaria, guerracivilista y anticonstitucional". En declaraciones a los medios en el patio del Congreso de los Diputados, ha querido "honrar" a todos los españoles que, "en cualquier bando y momento histórico", combatieron "porque creían que lo hacían por una España mejor". Abascal ha insistido en señalar al presidente, Pedro Sánchez, al que ha llamado "Pedro mentiras", como el líder del peor Ejecutivo de los últimos 80 años.

Nada menos que de los últimos 80 años. Pero la mayor medida del insulto y la exageración parece haberla alcanzado el diputado de Vox, Antonio Gallego en el Parlament catalá donde ha insultado gravemente al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la sesión de control al Gobierno, refiriéndose a él como “hijo de puta". La presidenta del Parlament, Laura Borràs, detuvo el pleno para exigir al diputado pedir disculpas.

Impacto negativo de la pandemia en la libertad

Si en el terreno psicológico diversos estudios alemanes y europeos han señalado la gravedad producida por el aislamiento en jóvenes y en ancianos, en política España ha pasado de “democracia plena“ a “democracia deficiente“. Así de contundente es el estudio publicado recientemente por The Economist. De esta manera, nuestro país se equipara a otros como Francia, Estados Unidos, Israel y Sudáfrica.

"Los resultados reflejan el impacto negativo de la pandemia en la democracia y en la libertad en el mundo por segundo año consecutivo, con la extensión considerable del poder del Estado y la erosión de las libertades individuales", según el estudio. En lo más bajo de la lista, Afganistán, retomado hace seis meses por los talibanes, se convirtió en el país clasificado como el menos democrático del mundo.

Por su parte, a la vista de tal clasificación española la portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, ha dicho: "Sánchez lo que toca lo degrada". El informe se publica poco tiempo después del último examen sobre corrupción divulgado por Transparencia Internacional, en el que España obtuvo 61 puntos de un total de 100, lo cual es un retroceso respecto al pasado. No sabemos si ese retroceso tiene que ver con lo que ha tocado el Partido de la sra. Gamarra del PP.

Todos esos son acontecimientos recientes de un Febrero que parece regresar a un pasado no superado en el que, de alguna manera, toda nuestra sociedad parece atrapada por voluntad de ciertos sectores pese a la Ley de Memoria Democrática. Y nos recuerda a la película Groundhog Day (el Día de la Marmota), que pudo verse en los cines españoles con el título de Atrapado en el tiempo. Trataba de la tradición anual del 2 de febrero, el Día de la Marmota en Punxsutawney, Pennsylvania, Estados Unidos.

Es una película de que algunos sitúan en la categoría de cine fantástico con contenido metafísico del año 1993 dirigida por Harold Ramis, y protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell. Fue escrita por Ramis y Danny Rubin, basada en una historia de Rubin. Bill Murray interpreta a Phil Connors, un arrogante meteorólogo de la televisión de Pittsburgh que, mientras cubre el evento anual del Día de la Marmota en Punxsutawney, Pennsylvania, ese mismo día se encuentra atrapado en un ciclo de tiempo del que no puede salir, viviendo un mismo día que se repite en todas sus secuencias, repitiendo el mismo día una y otra vez. Desesperado pasa por diversos intentos de salir de la repetición del día 2 de febrero, pasando de su cinismo y arrogancia habituales a intentar suicidarse en numerosas ocasiones, hasta finalmente reexaminar su vida y sus prioridades.

El personaje descontento consigo mismo y con el resto del mundo, desagradable, se despierta un día tras otro a la misma hora, las 6 de la mañana, y se ve ante las mismas cosas, las mismas rutinas y personas, una vez detrás de otra, así todos los días se despierta en la repetición irremediable de lo mismo. Intenta acabar con su vida: suicidandose... Inutilmente. Inutilmente porque se vuelve a despertar en el mismo repetido día. Así hasta que decide “cambiar su vida“ y empieza a “aprender idiomas, música, baile...“ y entonces cambia su vida y despierta en un nuevo día... diferente.

Para muchos críticos de cine y para muchísimos espectadores, como yo mismo, está claro que Groundhog Day, dirigido por Harold Ramis, es una de las obras maestras del Hollywood de los años 1990 ... que hasta la fecha no han perdido nada de su humor, de su interés y del entusiasmo ante el misterio de un día repetido irremediablemente en la vida del metereologo y presentador de los partes del tiempo en televisión Bill Murray. Es uno de los primeros filmes que usa la science-fiction como base de un historia de transformación personal y de amor.

“¿Qué harías si estuvieras en un lugar, cada día fuera igual y nada de lo que hacieras nada importara?” - “Eso es el resumen de mi vida”

La relación es evidente entre el continuo dormir/despertar del meteorólogo y la marmota, animal que en ese día 2 de Febrero predice proféticamente el tiempo meteorológico que hará en los próximos meses. La marmota (groundhog) es un animal que vive en altitudes muy elevadas. ¿Cómo sobreviven en el invierno? Pues se lo pasan durmiendo, es decir, que para hibernar o sea, para pasar el invierno, consumen lo acumulado en verano. En verano se abastecen de alimentos que acumulan en forma de grasa en el cuerpo, de manera que puedan estar durante meses sin comer. Luego preparan la guarida de invierno, que a diferencia de la de verano, tiene un solo túnel de acceso que conduce a la guarida real, donde se refugia toda la familia. Hasta 10, incluso 15 marmotas pueden permanecer en la misma guarida, cuanto más numeroso sea el grupo, mayores serán las posibilidades de sobrevivir al frío. Suelen hibernar de octubre a abril y consiguen sobrevivir al crudo invierno gracias a los depósitos de grasa acumulados en el verano, bajando la temperatura corporal y disminuyendo notablemente los latidos del corazón hasta llegar a solo 5 por minuto.

Bill Murray en esos interminables días en que tiene que despertar acumula experiencias en vez de grasas, acumula una serie de aventuras internalizadas de todo tipo que le permitirán sobrevivir en ese eterno dormir hasta su “despertar definitivo“. Como diría Calderón: la vida es sueño y los sueños sueños son.

Bill Murray llamaría a esta película como su “probably the best work I've done“ y sin duda más de 30 años pasados desde su estreno disfrutamos de la misma y no ha perdido su encanto. El guion de Danny Rubin y la magistral y premiada dirección de Harold Ramis nos hacen contener la respiración y palpitar el corazón en sus escenas. La película enlaza con la comedia clásica de la época dorada de Hollywood. Retomando la imagen del título de su versión española, se diría que el cuarto largometraje de Harold Ramis (director que no supera una docena de títulos en su filmografía) es una obra felizmente atrapada en el tiempo.

El que todo se repita parece aburrido y exasperante; exasperante lo será para el protagonista, pero no para los espectadores. Todo lo contrario, la película tiene un ritmo que nos mantiene en vilo, con un guion al que parece no sobrarle nada ni le faltarle nada, con unos diálogos inigualables (“¿Tiene usted déjà vues?”, “Preguntaré en la cocina“; “¿Y si no hay un mañana? ¡Hoy no lo ha habido!”); un protagonista que en vez de estar condenado a la eterna repetición parece en estado de gracia, acompañado por una actrz, Andie McDowell, que completa el cuadro; asimismo un reparto de actores secundarios a cual más hilarante (desde el pelmazo Ned - Stephen Tobolowsky -, pasando por el cámara Larry - Chris Elliott -, hasta todos los habitantes de la entrañable Punxsutawney; y, por supuesto, una colección de gags o “golpes“ inolvidables

Volviendo a nuestra tediosa pandemia de todos los días en que las noticias nos recuerdan nuestra propia temporalidad y la proximidad de la muerte, la película nos ayuda a la reflexión sobre temas tan trascendentes como el del tedio provocado por la vida rutinaria, nuestra capacidad para alterar nuestro día a día o para manipular los sentimientos de las personas que nos rodean. Hay algunos que llegan a extremos intolerables como el que en el municipio tinerfeño de San Isidro telefonea diciendo: "Hemos puesto una bomba para que no vacunen nuestros hijos“. La llamada provocó la evacuación del Colegio Isaac de Vega.

Pero mientras unos derivan a la violencia contra el prójimo, otros se encaminan por el sendero del cambio existencial. Así, finalmente en la película, pero también en la vida cotidiana aquellos que eligen la propia transformación en conducta y pensamiento.

El periplo del protagonista despierto ya del repetido ensueño cotidiano devuelve nuestro relato a la sentencia de Joyce de “La Historia es una pesadilla de la que estamos intentando despertar“, y a la mitología no solo del Ulises o de su Odisea, sino a los trabajos de Joseph John Campbell sobre mitología y religión comparada que abarcan múltiples aspectos de la experiencia humana. Y a la estrecha pero invisible relación del proceso de transformación personal con los procesos psicológicos de Uspensky y Gurdieff que se condensan en las enseñanzas del Eneagrama y sus 9 Eneatipos de personalidad.

Según Gurdieff: Habitualmente, lo que consideramos vigilia es realmente un estado de sueño con mayor control que el sueño propiamente dicho. Únicamente permanecen en la memoria aquellos momentos en los que nuestra conciencia alcanzó un nivel superior, el resto los olvidamos. Caemos en el error de creer que estamos permanentemente conscientes porque, en el momento en que nos autoexaminamos para verificar si lo estamos, entonces sí nos volvemos conscientes, pero volvemos a caer en el sueño cuando dejamos de hacerlo. De especial relieve en el amplio ámbito de la cultura hispanoparlante es la figura de Claudio Naranjo, cuya madre era judía.

Claudio Benjamín Naranjo Cohen (Valparaíso, 24 de noviembre de 1932-Berkeley, California, 12 de julio de 2019) más conocido como Claudio Naranjo, fue un psiquiatra y escritor chileno al que se consideró uno de los pioneros y máximos referentes de la psicología transpersonal. Sus discípulos están en todos los continentes del nuestro mundo. Ha escrito numerosos libros traducidos a casi todos los idiomas.

Yo tuve la ocasión de asistir a sus cursos en España y de organizarle su primeros cursos de Enneagrama en la República Federal de Alemania, así como un concierto de piano en Hamburgo sobre los distintos eneatipos de músicos en la historia de la música ya que era un excelente pianista.

En cuanto al estar en el mundo, atrapado o libre, las personalidades se clasifican en antipáticas (o "contra el mundo" o "contracorriente"), apáticas (o "alejadas del mundo", o en posición de "observador externo") y empáticas (o "con el mundo"). En cuanto a su sensación pueden sentirse superiores al mundo (o en posesión de algo que los demás no tienen), iguales, o inferiores (o con carencia de algo que perciben que a otros sí les fue dado). En función de estos dos factores, con tres posibles valores, existen nueve combinaciones posibles: los 9 eneatipos. Y cómo se relacionan entre sí las distintas personalidades.

La personalidad o eneatipo no se puede cambiar pero dentro de la misma existen distintas gradaciones que van desde la más alta y perfecta hasta la más baja y degenerada.

No estaría mal en estos tiempos pandémicos si nuestra sociedad en su conjunto emprendiese un periplo viajero hacia la liberación desprendiéndose de las cadenas sociales, políticas y económicas que mantienen a ciertos grupos ideológicos y personas „atrapados en el tiempo“. El camino no es fácil, pero es necesario si queremos “despertar“ y se quiere un mundo mejor.