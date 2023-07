Borrell ante portas en China

La semana pasada hubo una tormenta sobre el norte de Alemania y derribó árboles e inundó paisajes. Delante de la puerta de mi casa cayeron ramas grandes, pero ningún árbol. Era una serie tormentosa peligrosa en pleno verano: el huracán Poly que trajo tormentas, fuertes lluvias y vientos huracanados al norte. Los meteorólogos advirtieron de graves daños en edificios, caída de árboles y desprendimiento de ramas y tejas. En Emsland, un árbol mató a un paseante. Así fue el día en el norte. Mi hija nos llamó alarmada advirtiéndonos de que no saliéramos a la calle.

Y tan de repente como llegó pasó el peligro atmosférico.

Casi simultaneamente con los partes meteorológicos en primera plana aparecieron los anuncios de grandes maniobras conjuntas de los países de la OTAN para “garantizar la defensa de Occidente”. Y desde Bruselas, capital artificial de la Unión Europea, recibíamos consejos, advertencias y discursos en tono de sermones o prédicas por boca y de parte de Ursula von der Leyen y de Josep Borrell. Contra Rusia, Putin y contra sus posibles aliados. En primer lugar: China.

Anibal ante portas

La conocida frase sobre Anibal se remonta a las Filípicas del célebre orador y filósofo romano Cicerón como advertencia ante la pretensión de tomar el poder de Marcus Antonius. Cicerón habla sobre un peligro presunto o meramente imaginado. “Aníbal ante portas” indica la situación de un Aníbal que avanza sobre Roma después de su Victoria cartaginesa sobre los romanos en Cannas. Hoy en día, el dicho se utiliza para advertir de un peligro inminente, por ejemplo una persona o cosa que parece suponer una amenaza. También se utiliza en tono cómico: Una película del humorista alemán Loriot se titula Pappa ante portas.

Borrell ni siquiera ha podido llegar a las puertas chinas. Y cuando Borrell quiere ir a China no cuenta con ninguna victoria ni con un ejercito europeo. Y las estrellas que le coronan no son producto santo, sino del dolor de cabeza europea.

Cocaina en la Casa Blanca

En otras puertas, las americanas, no se dan portazos, pero no se acaban de abrir a los ojos del público. En los Estados Unidos una tormenta no meteorológica sino política provocó especulaciones en los medios de comunicación sobre quién podría haber dejado la droga encontrada en la Casa Blanca. Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto estadounidense, declaró que se confirma que la sustancia encontrada era cocaína. “Nuestra investigación está en curso”, añadió.

Según los medios de comunicación estadounidenses, la cocaína se encontró en la planta baja del ala oeste, que incluye el despacho oval y otras dependencias. Al parecer se encontró en una zona donde los turistas que participan en las visitas guiadas a la Casa Blanca deben dejar sus teléfonos móviles por motivos de seguridad.

El senador republicano Tom Cotton pidió el miércoles al Servicio Secreto que haga público el lugar exacto donde se encontró el polvo. “El pueblo estadounidense merece saber si se han encontrado drogas ilegales en una zona donde se comparte información confidencial”, escribió en una carta enviada al director del Servicio Secreto. Apuntaba a Biden y a su familia..

El hallazgo del polvo dentro de un área de trabajo en el ala oeste en el pasado domingo hizo que el lugar se evacuara. Los bomberos de Washington lo analizaron y determinaron que era cocaína, y no una amenaza o ataque bacteriológico.

La Casa Blanca subrayó que la cocaína hallada el fin de semana en el edificio fue detectada en una zona muy transitada y destacó que ni el presidente, Joe Biden, ni su familia se encontraban en su residencia oficial. La portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, indicó en su rueda de prensa diaria que la investigación está en manos del Servicio Secreto y confió en que las pesquisas lleguen a buen término. “Quiero dejar muy claro que es una zona muy transitada. Es la parte por donde pasan los visitantes hacia el Ala Oeste. No tengo nada más. No voy a especular sobre quién fue”, apuntó. De esta manera tira el balón fuera del área presidencial y del hijo del Presidente Biden.

Discordias europeas

En el palacio parlamentario de Europa no han encontrado cocaína americana. Sólo un sumiso consenso a los dictados de Biden y de la OTAN y discursos repetidos hasta la saciedad contra Rusia y sus amigos. Y nuevos envíos de armamentos y mercenarios a las manos de Zelensky y su gobierno. Borrell tenía previsto llegar un lunes para reunirse con el Ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, y otros altos funcionarios. Pero los chinos han dicho que tal fecha no era posible. O sea, un portazo a las narices del catalán-europeo Borrell. Es el segundo portazo, ya le habían cancelado otra visita anteriormente.

Al mismo tiempo, dentro de las discordias internas europeas, el ministro húngaro de Asuntos Exteriores ha calificado de “suicidio” para la economía la postura antichina pretendida por oradores europeos. El jefe de la diplomacia de Budapest, Peter Szijjarto, pide a Bruselas que “vuelva a la racionalidad” y arregle los lazos con Pekín

En la prensa, Hungría está considerada como el miembro de la Unión Europea más favorable a China, cuando el ministro húngaro de Exteriores arremetió contra el enfoque de “des-riesgo” de Bruselas hacia China, advirtiendo el martes de que aislarse de la segunda economía mundial sería “un suicidio brutal” para Europa y advirtió de los riesgos de una “confrontación de bloques” y de las posibles consecuencias para la economía europea, Peter Szijjarto hizo un llamamiento a la Unión Europea para que estreche lazos con Pekín y amplíe la cooperación económica bilateral, especialmente en materia de vehículos eléctricos.

“Los líderes políticos europeos no están demasiado interesados en la interconectividad entre Europa y China. Al contrario, están interesados en el llamado desacoplamiento o de-risking, que, para ser honestos, según nuestro entender, sería un suicidio, un suicidio brutal cometido por la economía europea”, dijo en una mesa redonda durante una reunión del Foro Económico Mundial en la ciudad portuaria de Tianjin. Desde que el primer ministro hungaro Viktor Orban asumió el cargo hace más de una década, el país ha incrementado estratégicamente su atención hacia potencias como China y Rusia, sobre todo a través de su participación en la Iniciativa Belt and Road, el plan global de infraestructuras de Pekín.

El futuro de las relaciones entre China y la UE “depende de si Europa está dispuesta a volver a la racionalidad y el sentido común”, afirmó contundente Szijjarto. “Espero que seamos capaces de volver a la racionalidad y podamos estar con los dos pies en el suelo”.

También se opuso a calificar a China de rival sistémico, alegando las diferencias de cultura y sistemas políticos, y dijo que Bruselas debería dejar de actuar como “maestra del mundo”.

Afrenta sanchopancesca a Borrell

Pero si el ministro húngaro pedía a la Unión Europea mantener los pies en el suelo, las aspas del molino chino lanzaban por los aires al plenipotenicario Borrell, fiel Escudero como leal Sancho Panza del nuevo Presidente Pedro Sánchez de la Unión Europea y de la imaginaria Dulcinea del Toboso o Señora Ursula von der Leyen.

Soy Sancho Borrell

Y voy a por él

El malvado Putin

ruso como Rasputín

Quería entrar por la Puerta

Y me encontré con una tuerta

Más malcriada que muerta

Y la cita

Otra vez me la quita

el chino Jinling

sin tocar el violín

Y esta nueva afrenta

Sí que me revienta

-.-

Nuestro Cervantes ponía en boca de Sancho Panza unos versos truncados que yo no reproduzco sino que reinvento por si futuros vientos mueven los molinos europeos para la producción y no para la Guerra.