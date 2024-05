El bufón del reino

El alcalde de Madrid no ha sentado la cabeza a pesar de su reciente boda rascando ya la cincuentena. Lo primero que ha dicho tras su corta luna de miel (tan corta como él mismo, a su imagen y semejanza) es un bulo más grande que la catedral de Santa Ana. Sin cortarse un pelo, soltó en el pleno del Ayuntamiento de Madrid que Pedro Sánchez iba a pasar el puente en Doñana y que para eso se trasladaría en Falcon.

No dio una con esta afirmación, pero no sé si por ignorancia o por maldad. Este pijo del PP se dedica habitualmente y sin pudor a imitar a Fofó pero con mucho peor gusto. Almeida, más que Fofó, debería llamarse Fofito por lo insignificante que es, aunque él se crea Juanito Maravillas. En realidad es el Torrebruno de la política española, cuyos chistes solo los entiende él.

Tratando de hacerse el gracioso, dijo desde la tribuna a los corregionarios de Sánchez que eran unos pringaos (sic) porque, mientras ellos se dedicaban a aplaudir al presidente, este se marchaba a Doñana en Falcon para pasar el puente. Se hizo eco de un bulo divulgado por la ultraderecha sin molestarse en comprobarlo antes de emitir su acostumbrado exabrupto.

Para más inri, este señor bajito y feo como el Mini Yo de Austin Powers, el clásico español cascarrabias, católico, sentimental y de derechas, terminó de hacer su gracia llamando señor Bulo al presidente del Gobierno de España justamente minutos después de soltar por su boquita de piñón una mentira de campeonato contra Pedro Sánchez.

El alcalde de Madrid no es más tonto porque no entrena. Igual que Ayuso, le dedica todos los días mucho tiempo al presidente del Gobierno de España, como si ser alcalde o presidenta de la Comunidad estuviese a la misma altura que el cargo que ostenta Pedro Sánchez. Los dos compiten día a día para ver quién es el que dice la chorrada de más quilates. Son los bufones populares del reino.

Curiosamente, estos dos políticos del PP cobran 20.000 euros más que el presidente del Gobierno de España, a pesar de que dedican casi todo su tiempo a confrontarse con él, como si no hubiese diferencia de muchos millones de votantes entre Sánchez y los mandatarios madrileños.

Por mucho que repita Ayuso que España es Madrid y Madrid es España, hay una disimilitud notable entre siete y cuarenta y ocho millones de habitantes. No es lo mismo el millón y medio de votos logrados por Ayuso en las últimas elecciones autonómicas que los casi ocho millones que votaron a Pedro Sánchez en los pasados comicios generales. Todavía hay distinciones entre ellos, aunque Ayuso y Almeida insistan cada día cansinamente en su relato contra Sánchez. El problema de los bulos es que de tanto repetirlos hay ingenuos que se los creen.

Una de las razones que hizo que el presidente del Gobierno de España parase y reflexionase durante cinco días sobre su continuidad fue precisamente la campaña de bulos que tiene que soportar cada día él y su familia por parte de la derecha extrema y la extrema derecha. Tanto monta, monta tanto.

El que llama señor Bulo a Sánchez es el mismo Almeida que utiliza el bulo de Doñana y el Falcon para arremeter contra el presidente. Aquí hay algo que no carbura y me temo que es el cerebro quemado de los dirigentes madrileños del Partido Popular. Ellos sí que necesitan una cura de reposo (y de paso de humildad) en Doñana. Si no disponen de avión, pueden ir en burro para que todo quede más familiar.