'La censura no puede con la ilusión y la alegría'.

La ilusión y la alegría no se pueden censurar. Estamos viviendo un nuevo arranque del curso escolar y ya hemos echado a andar, de nuevo, la bendita maquinaria de la rutina de la vida diaria, de la realidad, como si el planeta antes se hubiera parado y ahora empezara a rotar y girar de nuevo sobre su propio eje.

Las clases, la educación, la formación de las nuevas generaciones... desde Infantil, Primaria y Secundaria hasta la Formación Profesional y universitaria. Todo nuestro mundo se organiza y late acompasado al deseo de cada persona, de cada familia, por mejorar, por evolucionar, por ofrecer un futuro mejor, más seguro, próspero y en paz, a nuestros hijos e hijas. Inconscientemente, estamos gritando, y lo hacemos todos y todas juntas al universo, pues estamos aquí y queremos ser mejores como sociedad, como especie.

Este ejercicio de superación colectiva lo hacemos sin pensar en todas sus consecuencias e implicaciones, ya que afecta y marca el ritmo a toda la sociedad.

Es posible que en la ruleta que es la vida te haya tocado matricular a tu hijo o hija en un centro donde las clases se imparten en un barracón, sí, en un contenedor de esos en que se transportan mercancías; o que no tenga acceso para personas con movilidad reducida; o que no tenga instalaciones deportivas adecuadas; o que, cuando el solajero se imponga, no haya donde meterse porque no hay sombra y mucho menos climatización dentro de las aulas para los golpes de calor; o que el transporte escolar pase lejos de tu casa; o que este no llegue al centro; o quizás que el mobiliario y las instalaciones hacía tiempo que se tenían que haber jubilado...

También te puede ocurrir que no tengas docentes adecuados y que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias intente sustituir a docentes por cuidadores, o que los que haya no tengan más interés que cobrar el sueldo y no sepan ni que existe la palabra vocación y mucho menos lo que esta significa.

Quizás te pueda afectar alguna de estas casuísticas o varias de ellas a la vez. Pero la ilusión y la alegría que sentimos al llevar a nuestros hijos e hijas a clase, donde, a pesar de algunas paupérrimas condiciones, también hay grandes y buenos profesionales que trabajan con ilusión y refuerzan el significado de la palabra vocación... Esa ilusión y alegría no debe quitarla nadie. Esa apuesta de mejora que hace cada familia no se puede censurar; es auténtica, está ahí dentro de cada persona y nadie nos la puede quitar.

A esa fuerza es a la que nos agarramos las familias y las personas que tenemos alguna responsabilidad en las Ampas cuando le pedimos y exigimos a la Administración pública que cumpla la Ley 6/2014, de 25 de julio, que dice, entre otras cosas, que hay que destinar el 5% de PIB canario a la educación pública, que no se puede tener al alumnado en barracones, que no se pueden tener centros viejos y desvencijados, que el alumnado NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) tiene que estar atendido por docentes cualificados, con el perfil adecuado y contratados por la Consejería, no, como hoy ocurre, por adjuntos de taller o auxiliares subcontratados a una empresa privada sin el perfil ni el conocimiento necesarios para el desarrollo óptimo de sus funciones. El principio de equidad es el que rige la Ley de Educación canaria, y esto se traduce en apoyar más a quien más lo necesita, pues la educación pública de calidad es la mejor inversión que puede hacerse en una sociedad desarrollada, culta y justa.

Cuando oímos a nuestros representantes públicos, a los políticos, hablar de educación parece que todo está arreglado o a punto de arreglarse. Hablan de lo importante que es la educación para nuestro archipiélago, para el futuro y para el desarrollo social y económico de sus habitantes. Pero nada más lejos de la realidad, por muy bien que se sepan el discurso y las tantas veces que lo repitan, pues los despropósitos antes descritos están y muchos más siguen igual.

De ahí lo importante de actos como al que tuve el gusto de asistir este fin de semana pasado: el de la apertura del curso escolar organizada por FAPA Galdós en la isla de Gran Canaria, donde pudimos asistir a charlas de alto nivel impartidas por personas referentes en el mundo de la educación, como son Mar Romera y Sandra Freire. Pero sobre todo pudimos oír cómo se reivindicaba el papel de la familia en la educación y el protagonismo que esta ha de tener en la comunidad educativa, en voces de la presidenta de FAPA Galdós, Marian Álvarez de Pedro Gil, a la vez presidente de Confapacanarias, y de María Capellán, presidenta de CEAPA.

Por parte de las familias, tendremos que seguir con la ilusión y la alegría que nos mueven, repitiendo una y otra vez cuáles son nuestros derechos y las necesidades que tiene la educación, reivindicando el papel de las familias dentro de la comunidad educativa, evidenciando ante la sociedad cuáles son los incumplimientos, las incoherencias y las obligaciones de la clase política. Y esto por muchas trabas y obstáculos que nos pongan.

Ahí se halla nuestra responsabilidad si queremos mejorar esta sociedad. Ya lo estamos haciendo con actos como el de FAPA Galdós o con el registro en el Parlamento de Canarias del documento NEAE Propuestas para la Educación y la Inclusión, presentado el pasado 30 de julio, coordinado por Confapacanarias y firmado por 13 organizaciones más. Este documento ya ha sido admitido a trámite el pasado 5 de septiembre, para su debate en el Parlamento de Canarias. También la desplegamos en el día a día, a pie de centro y ayudando a las familias en todo lo que podemos.

Siempre con ilusión y alegría, que no nos la censurarán nunca, para seguir aportando y construir un mundo mejor.

Menos promesas y más cumplir con la ley. Por la inclusión real.