Los chiringuitos de la izquierda canaria

Alberto Rodríguez, exsecretario de organización de Podemos, ya ha formado el lío en la izquierda canaria a la izquierda del PSC/PSOE. Siempre me ha caído bien Alberto, y creo que le hicieron una gran injusticia en el Congreso de los Diputados, entre su presidenta Meritxell Batet y el juez Manuel Marchena. Pero ahora creo que Alberto se está equivocando con presentar el Proyecto Drago al margen de Podemos.

Una vez más, surgen en la izquierda los pequeños chiringuitos, y entre el de Alberto, Más Canarias, Equo Verde, y algún otro más pequeñito, lo que conseguirán es perjudicar a Podemos/Izquierda Unida, que parece que irán juntas.

Digo parece porque me chisman que por Tenerife IU no lo tienen muy claro, aunque la influencia de Alberto Garzón, líder nacional, puede ser decisiva en el tramo final de las negociaciones. Pero, hasta ahora, parece que Podemos, con Noemí Santana como líder, es el partido con mayor fuerza y conquistas, como estar en el Gobierno Canario y conseguir, entre otras cosas, la Renta Ciudadana Canaria.

Me tropiezo a la vecina del quinto en una terraza de Las Canteras y me suelta un rollo de su estilo y mala uva. “Sabe lo que le digo, que podríamos fundar otro chiringuito, el Partido Popular Revolucionario Conservador de Canarias (PPRCC), me presentaría como cabeza de lista en la regional y usted en la insular de Gran Canaria. Seguro que saldríamos para el Parlamento”.

Le pregunto cómo se come eso de Revolucionario y Conservador y me lo explica con detalle. “Muy sencillo, pues nos votarían los extremistas y los conservadores. A lo mejor a Yolanda Díaz le interesa la idea y nos integra en Sumar”.

Le pregunté por los otros candidatos de las otras islas, los pueblos. “Está chupao, los sacamos por el listín teléfonico. Pero bueno, como no lo veo muy convencido, podríamos inscribir otro nombre, el Pino de Canarias, seguro que le ganamos al Drago de Alberto Rodríguez, que suena muy chicharrero, hasta la ATI podría hacerse draguista y defensora del Drago de Icod de los Vinos, y nosotros, entre la Virgen del Pino y los árboles pinares, seguro que barremos”.

Me fui a dar un baño frente a la Peña la Vieja, el agua fría me refrescó las ideas…