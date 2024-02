Izquierda Artificial

Hace un mes, más o menos, asistí a una conferencia en el Real Club Victoria sobre Inteligencia Artificial en la que participaba mi buen amigo Juan Fernando López Aguilar, y en la cual disertó de una manera muy amena y hasta cierto modo comprensible sobre las ciencias de la computación y un conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recopilen información.

Al final de la charla me fui a saludar a JFLA, y trabamos una conversación recordando viejos tiempos, desde que muy jovencito llevó a La Provincia una serie de caricaturas y Guillermo García Alcalde (en paz descanse) al verlas me dijo: “Dile que empiece a mandar semanalmente, que se las publicamos”. Tras muchas reminiscencias, recuerdos y anécdotas personales, nos adentramos en el mundo apasionante, interrogante, de la Inteligencia Artificial, unas máquinas ya presentes y muy futuras que son capaces de imitar determinadas funciones de la inteligencia humana, incluidas la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la solución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. Y en este punto le solté a JFLA una pregunta que le hizo reír de entrada: “Oye, y en el futuro sería posible que tocando un código, una clave, se pueda hacer un artículo de opinión acostado en un sofá sin tener que teclear en el ordenador. Sería fenomenal para los periodistas del futuro, y si lo pudiera experimentar ahora que estoy jubilado ya te puedes imaginar lo fácil y cómodo que sería escribir opinando de tal o cual tema”. JFLA me miró sonriente y me contestó “Todo se andará, la Inteligencia Artificial está en pañales y el alcance de la misma ahora mismo es impredecible. Pero de momento me parece que tendrás que escribir en el ordenador”.

El tema es apasionante, y le comento todo esto a mi vecina del quinto, que no me deja terminar mi breve exposición. “Déjese de rollos, más que de Inteligencia Artificial, escriba sobre la izquierda artificial que es una cuestión más del día, de la Inteligencia Artificial ya habrá tiempo, aunque creo que usted ni yo la veremos muy desarrollada. Pero a mí la izquierda en España me tiene de los nervios, y tras las elecciones de Galicia me he puesto histérica. La pelea entre Sumar y Podemos ya ve como ha terminado, los dos hundidos y sin ningún diputado en el Parlamento gallego, pero la gran coña es que incluso el partido animalista, Pacma, superó a Podemos en dos mil y pico votos, quedándose los morados en séptima posición, incluso Vox quedó por delante de Sumar que tuvo otro sonado fracaso, y eso que Yolanda Díaz es gallega. Total que al final los dos han restado y no han sumado, un auténtico desastre”.

Le digo que me parece que está muy negativa, que no olvide que Podemos se fundó en 2014, el otro día como quién dice, y Sumar ni siquiera todavía es partido político. Me corta tajante. “Mire, usted trata de justificar el desastre general de la izquierda, y diría que también del PSOE que tuvo un pinchazo en Galicia morrocotudo, con solo nueve diputados y el PP nada menos que cuarenta y dos, y el BNG veinticinco siendo ahora la verdadera oposición a los ”populares“. Me recuerda mi falta de crítica a la época que era ”mauricista“, defendía a José Carlos Mauricio con uñas y dientes, ahora mi vecina está con la ilusión de un futuro Podemos/Sumar o al revés, y me dice que yo estoy despistado. Me añade: ”Esta estampida de Podemos viene de la desafección de Iñigo Errejón, que se mandó a mudar cuando perdió dos elecciones con Pablo Iglesias en los congresos de Vista Alegre 1 y 2, y luego le siguieron muchos más. Y no quiero hablarle de la retirada de Pablo Iglesias del partido morado y de la política, me parece una decisión poco meditada, y para remate la elección de Yolanda Díaz como su sucesora, ya ve cómo ha terminado“.

Trato de hablarle de nuevo de la Inteligencia Artificial, de los avances en el campo de la Salud, de asistentes virtuales como Alexa, Google, Siri, traductores automáticos, que a mí me han resuelto muchos problemas, creadores de arte de inteligencia artificial como Midjourney, Dall-e, Stable Difusión, y tantos otros, y apurando su tradicional gin tónic, me suelta otra filípica: “No vuelva a enrocarse con la dichosa Inteligencia Artificial, a mí me interesa más la izquierda artificial que no sé hacia donde va, mire, de momento hay que estar atentos a las elecciones de Euskadi, me parece que ni Sumar ni Podemos van a rascar bola, habrá que ver cual será el resultado de Euskalerría Bildu, me dicen amigos vascos de izquierda que hasta ahora estaban con Elkarrekin Podemos que le van a votar a Bildu. Esté atento a esos resultados, y luego vienen en junio las europeas, no se olvide que Podemos recién fundado sacó seis diputados en las anteriores, ahora vamos a ver cuántos obtienen Sumar y Podemos. BNG, Bildu y ERC se van a presentar en coalición, y me tendré que pensar ese voto”.

Se terminó de tomar el gin tónic y me dejó con la palabra en la boca.