¿Conspiración contra un presidente?

Frente a la masiva actuación desinformativa y alarmista del poder mediático de la oligarquía hispano-carpetovetónica no está mal reflexionar y recordar viejos pasos del sistema en que vivimos. La juventud actual de menos de 30 años no recordará lógicamente lo que se vivió en el año de 1981. Adolfo Suárez dimitía como Presidente del Gobierno diciendo en su discurso: “Yo no quiero que el Sistema democrático de Convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. Eran los finales de Enero.

El que había sido llamado por la revista Cambio 16 “Presidente por sorpresa” ahora, sin demasiada sorpresa, dimitía debido al acoso mediático y de las derechas, y posiblemente también a la presión desde las alturas del trono. Suárez, afectado psicológicamente, había presentado su dimisión al rey y, más tarde, diría: “Me voy porque no quiero que mis hijos crean que soy ese desalmado del que hablan los periódicos”.

Pero la cosa no acabó con la dimisión si bien las conspiraciones dentro de su propio Partido se acallaron, en otros niveles no parlamentarios, sino oligarquícos, policiales, de servicios secretos y militares la conspiración había continuado. Y el lunes 23 de febrero estalló en pleno Congreso durante el acto de nombrar nuevo presidente a Calvo Sotelo.

Aquel día de triste pero inolvidable memoria, millones de españoles oíamos por la SER (Sociedad Española de Radio-difusión) el acto de investidura del nuevo presidente. Yo lo oía también desde Hamburgo, Alemania. Yo, como millones de españoles radioyentes sentimos un escalofrío, y yo que se me paraba el corazón. Miles de conductores pararon sus coches en las calles y plazas de toda España conteniendo la respiración.

La retransmisión continuaba ya que los golpistas no se habían dado cuenta de que los micrófonos continuaban abiertos: “Se ha oído un golpe muy fuerte. Se ha oído un disparo… Se ve a la policía… Entra la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados, Hay un teniente coronel que sube hacia la tribuna. Está apuntando con la pistola al Presidente del Congreso. Cuidado, cuidado, no podemos transmitir más porque nos están apuntando… Llevan metralletas.”

El teniente coronel era Antonio Tejero Molina que había servido en Gran Canaria donde tuvo un altercado con Fernando Sagasta, abogado de unos trabajadores. Tejero estuvo también implicado en la Operación Galaxia de 1978.

Afortunadamente, el golpe del 23 de Febrero de 1981 fracasó porque la mayoría de los generales se mantuvieron fieles a la Constitución y, sobre todo, a las ordenes del rey Juan Carlos. Luego vendría el juicio tibio a los golpistas Armada, Tejero, Milans y otros implicados civiles y militares.

El 23-F fue precedido de una gravísima crisis del sistema, de manifiesto en 1978 y acentuado tras las elecciones de marzo de 1979. Entonces empezó a romperse el consenso y la concordia, pasando a una confrontación política de cerco, acoso y derribo al presidente Suárez, con quien, al parecer, el monarca había tomado distancias y roto el periodo de identidad y sinergias que los había mantenido muy unidos a lo largo de varios años. Según cuentan las malas lenguas , siempre bien enteradas, el entonces monarca y ahora rey-emérito don Juan Carlos decía a quienes recibía en Zarzuela: “¡Ayudadme a librarme de Suárez! (¿Verdad, mentira, exageración? -es la pregunta que no ha podido resolverse objetivamente)

En el periodo de gestación del golpe se habló de aplicar una ‘medida extraordinaria’. Según parece, a lo largo de 1978 y 1979 un grupo de relevantes personalidades; financieros, políticos, empresarios, de la Conferencia Episcopal y miembros del recién creado servicio de inteligencia CESID, se reunieron en la sede de la Agencia EFE, presidida por el periodista y académico Luis María Anson. Se cuestionaba de forma muy crítica el proceso inicial de la Transición y lo que dichos grupos consideraban negativa pérdida de control, su control. Esto parte de la verdadera trama civil de la operación, a la que se incorporaría teóricamente el Partido Socialista, Alianza Popular-Convergencia Democrática y algunos de los principales ‘barones’ de la UCD. El presidente de la Generalidad, Josep Tarradellas, había dicho en junio del 79 que “España necesita un golpe de timón”. Dictum que algunos tomaron en un sentido como acelerón, cuando bien parecía otra cosa.

Está claro que en el Nacimiento del golpe estuvieron distintos movimientos conspiratorios a diversos niveles, públicos unos en los medios de difusión, y ocultos, otros, en las camarillas de círculos oligarquícos militares y económicos. Según el derechista Libertad Digital en un artículo Jesús Palacios del año 2021, a Tejero le facilitaron la toma del Congreso diversas unidades operativas del servicio de inteligencia. La operación se ejecutó con éxito como un clásico golpe de mano, salvo el penoso incidente con el vicepresidente del Gobierno, general Gutiérrez Mellado, y las ráfagas de ametralladora en el interior del hemiciclo. Hecho, que no “estaba previsto”, como comentaron en Zarzuela los ayudantes del rey. Ello, no obstante, no impidió que la operación siguiera adelante al conocer el rey que no había habido heridos, algo sobre lo que insistió el general Armada a Tejero 72 horas antes. La llegada al Congreso del general Armada enviado por Zarzuela, luego de unas horas de compás de espera y de ‘maquillaje’ con conversaciones con las Capitanías Generales, debería haber cerrado la operación con su entrada en el hemiciclo y la votación de los diputados designando al general Armada presidente de un gobierno de concentración en el que figuraba Felipe González como vicepresidente, varios socialistas, Fraga, miembros de UCD, de Alianza Popular, otros ajenos a la política y dos destacados miembros del Partido Comunista. (En el artículo de Jesús Palacios hay diferentes puntos desacordes y afirmaciones que parecen gratuitas, pero que rondan en las múltiples versiones no-oficiales que se conocen)

El único general con mando regional que se sumó al golpe y sacó tanques a la calle fue Milans del Bosch en Valencia.

De aquel entonces a este hoy han pasado muchos años y varios gobiernos. Hoy en este caluroso Agosto del 2023 se vuelve a hablar de conspiración y de amenazas de golpe. Cierto es, no hay que olvidarlo, que hoy España está en la Unión Europea y que el presidente Sánchez es ahora también presidente de la Unión Europea y nuestro país ha recibido palabras de elogio y estímulo de los altos mandatarios de la UE. Y el rey Felipe no es como su padre, ni la España actual es igual que la de 1980. No hay que pecar de alarmismo, pero no se debe olvidar el pasado y se debe estar alerta.

La conspiración con luz, fotos y sin micrófonos

Estos días la camarilla de jefes de VOX han declarado públicamente su apoyo incondicional al desafortunado candidato del PP que de Poncios accede a Pilatos para decaer desde las alturas del engreimiento a su no vitoreada mayoría de votos a ponerse de rodillas frente al odiado PSOE para adulándole como “Partido de Estado” pedirle que le dejen gobernar olvidando que no estamos en un sistema presidencialista.

Pero mientras Feijóo y la cresta del PP sermonean desde los medios, a la chita callando, no audible pero visible van tejiendo a nivel municipal y regional alianzas con el detestado Vox y otros ultraderechistas.

En España, con razón o sin ella, hay una masiva hostilidad popular contra el aparato del Estado, especialmente en estos tiempos de pandemia, carestía, inflación y guerra europea, ya que la penuria va alcanzando niveles preocupantes, como cuando leemos que más de un millón de familias en viviendas de alquiler están en riesgo de pobreza. La gente se desespera y arremete contra lo visible de la cúspide gubernativa sin tener en cuenta que la mayoría de las subidas son originadas por el sector propietario, privado y capitalista, oligarquicos de las viviendas o de la desinformación.

Y esa misma gente votante, sin reflexionar, presta oídos a los cantos de sirenas como la Ayuso o sirenos como Abascal y Feijóo que prometen el oro sin moro, al mismo tiempo que dicen públicamente que anularán leyes y normas legales conseguidas a favor de los sectores trabajadores, de pequeñas y medianas empresas, de las mujeres y de los jóvenes, de pensiones de jubilados, etc. Así en Aragón el señor Azcón del PP en su discurso tuvo un lapsus significativo cuando habló de bajar ls impuestos a las rentas altas, o sea a los ricos. Lo cual implica que se privatizará o sea se regalará el negocio público a compañías capitalistas privadas lo cual enriquecerá a los ricos y empobrecerá aún más a los ya pobres. Sanidad, educación, servicios públicos, anular Instituto de la Mujer, y otras medidas reaccionarias y regresivas. Todo eso, a pesar, de las promesas anteriores de no pactar con VOX. Palabra dada, palabra quebrada. PP = palabra partida, es el juego de palabras en muchas tertulias y bares.

Se puede vegetar en un régimen tiránico, pero no vivir plenamente. Vegetar significa renunciar a los propios derechos y a la Libertad de acción y pensamiento y acurrucarse en un rincón o repetir la adulación al poderoso. Nada de eso tenemos en España aunque agresiva y tenazmente las fuerzas políticas de la oligarquía, centralista (Vox y PP) lo repitan sin cansancio. España tiene un gobierno democrático, social-comunista o como se quiera llamarle, pero eficaz contra los monopolios.

En general se entiende por conspiración un acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o su Gobierno. En España la conspiración actual está a la vista de todos aunque no se puedan oír los términos del acuerdo conspirativo. Tiene fotos, pero no sonido, se ve en los pactos regionales PP-VOX, pero no en lo que predican a nivel del gobierno estatal.

Gravemente ingrávidos

Lo ingrávido no está sometido a la ley de la gravedad, o sea un cuerpo de cierto peso lo ve contrarrestado por otra fuerza o se mantiene en caída libre sin sentir la fuerza gravitatoria, Tal ingravidez se experimenta en las naves espaciales donde se siente aparentemente la ausencia del propio peso. Se dice que si se llega al centro de la Tierra la gravedad es nula, o sea cero. Aquí parece que Feijóo y los portavoces del PP o han cavado tan honda la fosa para ocultar sus acuerdos o se mueven en espacios intergalácticos dentro de una cápsula aislada de la realidad hispana y gravitando más allá del suelo político y terrenal de la España plural y plurinacional. Son, paradójicamente, gravemente ingrávidos, sin peso.

Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad, pero tal conocimiento no impide la caída cuando tropezamos. Y mientras más alto se sube más dura será la caída. Arturo García Reverte ha dicho hace poco que Europa ha pasado de ser un modelo de libertades y derechos humanos a estar en decadencia y convertirse en un museo de esas libertades y derechos. Su visión pesimista contrasta con la de los Pablos Iglesias, Ione Belarra, del asaeteado presidente Sánchez, Yolanda Díaz y de aquellos que a la luz del día, sin conspirar, combaten por una España que afiance sus logros legislativos, amplíe sus derechos y libertades. Y por una Europa unida en los valores comunes de Derechos Humanos, libertades y Democracia.