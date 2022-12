Democracia, partidos políticos y opinión pública

“Lo que las personas definen como real acaba teniendo consecuencias reales” plantea el Teorema de Thomas. Y es que quienes se dedican al estudio de la sociedad tienen muy claro que si queremos conocer cómo es la realidad social debemos estudiar no tan sólo cómo son las cosas, sino también cómo la gente piensa que son, especialmente aquellas que dependen de cómo la gente las perciba. En Canarias existe un socio barómetro, un instrumento de análisis sociológico que, en la medida en que ayuda a conocer más lo que piensan los canarios, puede ayudar a nuestra vida en común. La cuarta oleada, realizada en octubre, y publicada en noviembre, incluía un interesantísimo monográfico sobre la cultura política del que hasta ahora los medios de comunicación generalistas no se han hecho eco. ¿Interesa la política a los canarios? ¿Interesa más la política municipal o nacional? ¿Qué opinan de los partidos políticos y del funcionamiento de nuestra democracia?

De acuerdo a los datos del socio barómetro, a quienes viven en Canarias les interesa bastante la política. Y es pertinente recordar que quienes viven en el archipiélago no son solo nacidos aquí, pues según los datos del Padrón para 2021, un 20% de la población de las islas ha nacido en el extranjero, y un 8% en el resto de España. Pues bien, el 36,7% de las personas encuestadas dicen que les interesa mucho la política de su municipio, un 43,3% que les interesa bastante. Los porcentajes se mantienen a niveles similares cuando se pregunta por la política en su isla y en Canarias, pero bajan cuando se pregunta respecto a España: sólo un 13% dice que les interesa mucho, y un 48% que bastante, en total un 60% afirman que les interesa mucho o bastante la política en España, frente al 80% que dice que le interesa mucho o bastante a nivel municipal. Quizá a nivel local se percibe más el impacto de la política, o la crispación constante genera un cierto hartazgo de los ciudadanos respecto a la política “de Madrid” pero ésta es una primera conclusión que puede extraerse de la cultura política de los canarios: les interesa más lo local.

Las noticias políticas se siguen, sobre todo, a través de la televisión: un 62% de las personas encuestadas afirman seguir las noticias políticas a través de este medio todos o casi todos los días, y un 22% de vez en cuando. La prensa escrita es poco usada como medio de información: el 56,4% reconoce no seguir las noticias políticas a través de ésta nunca o casi nunca, un 27,3% de vez en cuando y menos de un 7% todos o casi todos los días. La prensa digital ha alcanzado una difusión mucho mayor, pues casi un 31% afirma seguir noticias políticas en este medio casi diariamente, aunque un significativo 43% afirma que nunca o casi nunca. Cifras similares obtiene la radio: un 27% afirma seguir casi diariamente noticias políticas en la radio, y un 30% de vez en cuando. Y respecto a las redes sociales, un 34% sigue noticias sobre política casi diariamente, y un 21% de vez en cuando. Respecto al nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España, un 20% se declara muy satisfecho y un 43% bastante satisfecho, pero un 28,5% expresa que está poco satisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia (sólo un 4% dice que no está “nada satisfecho).

La confianza en las instituciones de quienes viven en las islas está polarizada: por un lado, el ejército, la policía y la justicia despiertan mucha (en torno al 25% de las personas encuestadas) o bastante (en torno al 40%) confianza. La Corona, en la actualidad, parece generar sentimientos de confianza polarizados: un 14% dice que les genera mucha confianza, pero un 15,7% que no les genera ninguna; un 37% dicen que les genera bastante confianza, pero un 31% dicen que no les genera mucha. Por el otro lado, la prensa, las grandes empresas, la televisión y los partidos políticos parecen no generar mucha confianza, justamente en ese orden decreciente de confianza. Así, mientras que la prensa y las grandes empresas generan bastante confianza en cerca de un 30% de las personas encuestadas, ése porcentaje se reduce a la mitad para la televisión y los partidos políticos. Y mientras que grandes empresas y prensa generan no mucha confianza en poco menos que la mitad de los encuestados/as, televisión y partidos políticos generan no mucha confianza en dos de cada tres personas entrevistadas.

En cualquier caso, y pese a la poca confianza en los partidos políticos, dos terceras partes de los encuestados están de acuerdo con la afirmación de que “sin partidos políticos no puede haber democracia”. El problema, por tanto, parece tener que ver más con cuestiones como que casi el 75% de las personas encuestadas están de acuerdo con la afirmación de que “los partidos políticos sólo buscan sus propios intereses”, y un 63% con la de que “los partidos políticos no se preocupan por lo que piensa la gente como yo”. Resumiendo: quienes viven en Canarias, donde quiera que hayan nacido, se interesan bastante por la política, pero más a nivel municipal y menos por la política española. Se informan sobre política a través de la televisión, las redes, la radio, y, en menor medida, la prensa digital, ya casi nadie a través de la prensa escrita. Aunque cerca de un tercio está poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, dos terceras partes pueden considerarse satisfechos. Y mientras que el ejército, la policía y la justicia generan bastante confianza, las grandes empresas, la prensa, y especialmente los partidos políticos, generan poca confianza. ¿Cómo funciona un sistema cuando se percibe que los partidos políticos son fundamentales para la democracia y a la vez se desconfía de los que existen? Esta, junto con otras, son cuestiones que quedan para otras reflexiones.