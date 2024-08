Golpe en marcha contra Maduro: ¿Premio Nobel o cárcel para Corina Machado?, ¿comedia medieval o virus Covid político?

Dicen los derechistas de María Corina Machad que en Venezuela hay una feroz y criminal Dictadura. Y esa canción la repiten sus amigos de la OEA representantes de los gobiernos de diversos países, no de sus pueblos. Canción orquestada desde el Gobierno de Estados Unidos. Y repetida en la misma Unión Europea por un señor Borrell que nada dice ni condena el bombardeo genocida de Netanyahu contra el pueblo palestino.

En directo se ha podido ver en los medios pro-estadounidenses y europeos todos los actos anti-bolivarianos desde las multiples manifestaciones en los países sometidos o aliados a los USA hasta la concentración de la oposición en Caracas (Venezuela) un mes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La líder de la oposición, María Corina Machado, convocó a sus seguidores para protestar por los resultados electorales que confirmaron el éxito electoral de Maduro, que ellos han denunciado como un fraude incluso antes de haberse dado a conocer. Cantaban una cancion aprendida de memoria y orquestada desde los USA y sus órganos oligarquicos.

¿Y eso es una dictadura?

Y en contra de Maduro se han manifestado en Caracas varios centenares con la Corina Machado a la cabeza. ¿Y dicen que es una Dictadura? En cualquier caso será una Dicta-blanda. Nada que ver con una dictadura de verdad como lo fue la del Generalísimo Franco ni con la del general chileno Pinochet que asesinó a miles de socialistas y demócratas.

Un Comité del movimiento político Vente Venezuela -fundado por la opositora María Corina Machado en el año 2012- publicó en su cuenta de X que Perkins Rocha, su asesor legal y testigo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La detención de Rocha se registró después de una nueva jornada de protestas violentas convocadas por la oposición a un mes de la cuestionada reelección del Presidente Maduro. Horas antes de su detención, Perkins publicó a las 10:46 a.m. en su cuenta de X una captura de pantalla sobre una declaración del historiador mexicano Enrique Krauze, quien señalaba que “Maduro es uno de los más sanguinarios dictadores que ha tenido América Latina”. Y en medio del insulto y la mentira, la exigencia de derrocar a Maduro está su delito.

Si no fueran cosas muy serias, estaríamos ante una farsa de las comedias del Arte del medioevo italiano. Pero el virus politico actual es de dimensiones similares a las del COVId-19, pues afecta a todos los países de Hispanoamérica.

Horóscopo: Zodiaco y signos geopolíticos

Yo no soy supersticioso ni creo en el horóscopo, pero resulta curioso que distintos programas de horóscopos semanales hayan anunciado grandes cambios geopolíticos. Así vaticinaban que el pasado 28 de Agosto de este 2024 que la tierra temblaría por la super-alineación de seis planetas señales de avisos.

Tal como algún consultor se vanagloria de haber anticipado, los cambios y las manifestaciones de nuestro mundo no han parado. Tiempo para estar informados y preparados. Tanto por las erupciones volcánicas y temblores de tierra en diversas partes del planeta se deben, dice nuestro no nombrado lector de los Astros, a que está la Luna en Géminis en cuadratura con Venus en virgo, la Luna en cuadratura con Piscis. Y dice que todo afectará la Geopolítica.

(¿Resto volcánico o el ángel vengador?)

Temblor el miércoles 28 de agosto en Chile ... Sismo de magnitud 4.8, con epicentro a 77 km al oeste de Cobquecura y a una profundidad de 38 km. Son fenómenos fuertes que nos dice que vienen cambios de conciencia en la humanidad. Que vienen cambios importantes para el ser humano.

Por su parte la pitonisa Mhoni Vidente hizo también una fatídica predicción para el miércoles 28 de agosto de 2024. La pitonisa aseguró que seis planetas se alinearán con la Tierra, lo cual podría desencadenar cambios significativos. Según la popular vidente, se abrirá un portal y habrá una transformación que sacudirá al mundo de diferentes maneras, entre ellas, un fuerte sismo que será perjudicial a nivel mundial. No se sabe si la pitonisa había consultado los pronosticos metereológicos o si todo es producto de su genialidad horoscópica o como se diga.

Temblores políticos mundiales

Temblores de tierra. Y también políticos a nivel mundial. El Presidente de México ha cortado temporalmente las relaciones diplomáticas con USA y Canada por las injerencias en asuntos internos de México que son asunto de los mejicanos.

En la no tan dulce Francia la formación política Francia Insumisa intentará destituir a Macrón el próximo 7 de septiembre contra el golpe de Macrón que se niega a dar el gobierno a las izquierdas. En España el PP acusa al Gobierno Sánchez de ser irresponsable alentando un efecto llamada en la que califican de peor criss de migración irregular. Según el derechista Feijóo el presidente Sánchez no combate a las mafias migratorias sino que les facilita la entrada a España como destino.

¿Premio Nobel a la no candidata Corina?

Congresistas del Partido Republicano de EE.UU. pretenden presentar a Maria Corina Machado para el Premio Nóbel de la Paz. El pasado lúnes enviaron una carta al Comité Noruego del Nobel. La firmaban los senadores Rick Scott y Marco Rubio, así como por los integrantes de la Cámara de Representantes, Carlos Giménez, Neal Dunn, María Elvira Salazar, Michael Waltz, Byron Donalds y Mario Díaz-Balart.

Entre los motivos para considerar la solicitud, los legisladores resaltaron “las notables contribuciones de la Machado para restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, arriesgando todo y enfrentando amenazas interminables para ayudar al pueblo venezolano a elegir un líder legítimo como el presidente electo Edmundo González”.

Estos millonarios norteamericanos que además son políticos del conservador Partido Republicano, no reconocen a ninguna institución estatal ni al gobierno de Venezuela, pero afirman que los antichavistas que aceptaron la legalidad venezolana han ganado las Elecciones. ¿Paradoja o cinismo?

Es decir, lo que dicen los derechistas republicanos de los Estados Unidos o la OEA y otros gobiernos extranjeros tiene más presencia que lo que digan o voten los propios venezolanos.

¿Y la dictadura en Venezuela

Grandes masas protestando junto a María Corina, pero ¿dónde están las fuerzas represoras? Si es una Dictadura ¿por qué no aparecen ni policías ni soldados contra la manifestación anti-Maduro? En directo televisado vimos la concentración de la oposición en Caracas (Venezuela) un mes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La líder de la oposición, María Corina Machado, convocó a sus seguidores para protestar por los resultados electorales, denunciados como fraude.

La oposición derecha venezolana volvió a las calles. María Corina Machado, la líder antichavista, convocó nuevas movilizaciones a un mes de las elecciones presidenciales. El país caribeño vive una situación de crisis política porque la oposición continúa denunciando los resultados electorales publicados. Salen a las calles en contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que da la victoria a Nicolás Maduro como ganador del proceso electoral.

No es nada raro que la Derecha santifique a sus líderes. Pero parece el colmo del cinismo que los republicanos yanquis que no suelen ser modelo de respeto a normas democráticas eleven a los altares a una María Corina Machado que ha convocado nuevamente protestas callejeras al mes de cumplirse su no reconocida derrota electoral. Los republicanos yanquis no son precisamente católicos ni quieren que Corína Machado sea una martir frente a quienes la llaman bruja mentirosa, pero quieren que se le otorgue el Premio Nobel por supuesto pacifismo pese a sus llamamientos a las fuerzas armadas venezolanas a contribuir al golpe de estado que los USA han puesto en marcha a nivel mundial.

Edmundo González viejo poco hablador cuando la Corina le daba la palabra, no semimudo se presentó como candidato, con el apoyo indispensable de María Corina Machado (MCM). Ambos proclamaron sin presentar ninguna prueba haber reunido el 80 % de las actas de votación que le otorgaban cuatro millones de votos de diferencia respecto al dictador, es decir, al Presidente Maduro.

El Edmundo que, como también en el pasado autoproclamado presidente Guaidó, debería ser el presidente de Venezuela se encuentra escondido en una oscura clandestinidad desde el 30 de julio, por miedo a las represalias del régimen chavista. Según dicen los medios pro-norteamericanos está reunido y rodeado de su familia, en contacto con su equipo y sus amigos de confianza, a quienes consulta permanentemente. Victorioso en la maniobra orquestada por CIA y Pentágono, FBI y otras instituciones estadounidenses, pero acobardado por la justicia venezolana sigue escondido y mudo.

Recuerdo trayectoria de Corina- Edmundo

Según el número 2 del Gobierno Maduro desde la Asamblea Nacional dijo del candidato Edmundo “está acostumbrado a matar a bastante gente como hizo en El Salvador”. Se refiere a lo que sucedió entre 1979 y 1985, como parte del Plan Cóndor en El Salvador y el proyecto contrainsurgente que impulsó el republicano Ronald Reagan contra el pueblo salvadoreño para impedir que las fuerzas revolucionarias avanzaran, ya que el factor que prolongó la guerra civil fue la intervención norteamericana.

La misión del entonces embajador Castillo y de Edmundo González fue – según dichas fuentes cercanas al chavismo- fue ser agentes de muerte. En los documentos desclasificados de la CIA, en febrero de 2009, Castillo apareció mencionado como corresponsable de los servicios de inteligencia que coordinaron, financiaron y dieron la orden para la ejecución de la Operación Centauro, que consistió en una serie de acciones violentas del ejército salvadoreño y los “escuadrones de la muerte” para eliminar físicamente a las comunidades religiosas congregadas en torno a la búsqueda coherente a la teología de la liberación, de una solución pacífica y negociada de la guerra.

En los años en que la embajada estuvo a cargo de Castillo y González, el ejército y los escuadrones dejaron un saldo terrible de civiles asesinados, entre ellos San Oscar Arnulfo Romero, cuatro monjas Maryknoll y los sacerdotes Rafael Palacios, Alirio Macias, Francisco Cosme, Jesús Cáceres y Manuel Reyes. Y aunque ya no estaba en la función diplomática, aún ejercía como asesor de estructuras de inteligencia (pentagonito), cuando fueron asesinados los seis jesuitas y las dos trabajadoras el 16 de noviembre de 1989.

Los crímenes respaldados por la gestión de Leopoldo Castillo y colaboradores como Edmundo González son considerados como “crímenes de lesa humanidad” y, por tanto, son imprescriptibles. Llegará un día en que tendrán que rendir cuentas a la justicia española y salvadoreña por su participación en el exterminio de religiosas y religiosos y comunidades pacíficas que estuvieron al lado de la paz durante el conflicto bélico que azotó El Salvador. Las terribles secuelas de sus actos aún perviven.

Biografía política de María Corina Machado

Nacida el 7 de octubre de 1967 en Caracas, Machado a sus 56 años se ha forjado como una de las figuras más influyentes y controvertidas de Venezuela e incluso de Hispanoamérica.

María Corina Machado viene de una familia caraqueña oligarquica. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y completó estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Asimismo, se conoce que la madre de María Corina destacó en su momento en el Golf, precisamente en el Valle Arriba Golf Club de Caracas. El Golf es deporte de ricos.

En su vida sentimental, se conoce que la política venezolana estuvo casada con Ricardo Sosa Branger, pero el matrimonio se acabó en el 2001. De la unión nacieron sus tres hijos: Ana Corina, Enrique Sosa Machado y Ricardo Sosa Machado, quienes se encuentran fuera del país, en Estados Unidos, por lo que Corina contradice su llamamiento a sus seguidores de que lleven a las manifestaciones a sus familias, a sus hijos y nietos. Ustedes arriesguensen con sus familias. Yo tengo mi familia fuera de todo riesgo.

Ha dicho que la mujer política que más admira es la inglesa Margaret Thatcher, icono conservador conocida por su política imperialista y su fidelidad al libre mercado capitalista. Machado apoya desde hace tiempo la privatización de PDVSA, la petrolera estatal, una medida que, según otros líderes de la oposición, pondría el recurso más valioso de Venezuela en manos de unos pocos millonarios venezolanos y en especial de los norteamericanos. Por ello no extraña el apoyo yanqui.

En 2012, cuando Machado era legisladora, se enfrentó a Chávez en un debate televisado, acusándolo de robar a los venezolanos mediante expropiaciones.

¿Devota patriota o sifrina insolente?

Según The New York Times en español del pasado mes de Julio la señora Corina Machado no solo era detestada por los chavistas sino que colegas opositores la consideraban demasiado conservadora, conflictiva y demasiado “sifrina”. Según el Diccionario eso se dice de una persona, que ostentosamente pertenece o simula pertenecer a una clase social pudiente. Y se dice referido a persona, lechuguina, de gustos sofisticados o fatuos, y con cierto aire despectivo frente a los que considera socialmente inferiores.

En semanas pasadas, prometió durante un acto de campaña antes de la emisión del voto que Venezuela caería “en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida” si ella y Edmundo no ganaban.

En una entrevista de 2005 con el Times, Machado insistió en que ella y su madre estaban en el palacio presidencial el día del golpe de Estado contra Hugo Chavez del 2002 solo para visitar a la esposa de golpista Pedro Carmona proclamado presidente. ¿ Se puede alguien imaginar que en tal día y ocasión se haga una visita a la esposa del golpista Carmona como una amiga de la familia, tal como dijo Corina y no para apoyar el golpe cosa que negaba?

En el 2012, siendo Machado legisladora de la Asamblea, descaradamente se enfrentó a Chávez en debate que era televisado, acusandole, de robar a los venezolanos mediante las expropiaciones. Chávez la rebatió con argumentos y ante la majadería de Corina de pretender seguir discutiendo sin tener el uso de la palabra, Chavez se burló de ella después de rebatirla. “Águila no caza mosca, diputada”, le dijo. Él representaba el águila venezolana. Ella era la mosca, aunque no una mosquita muerta.

Más recientemente, en una entrevista del 2019 con la BBC, la Machado destacó que las “democracias occidentales” deberían entender que Maduro solo dejaría el poder ante la “amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza” con el fin de sacar del poder a Maduro. Es decir, una invitación temprana a lo que está sucediendo actualmente.

La Corina no es una iluminada religiosa, sino una fanática de la derecha capitalista venezolana. A veces lleva un rosario colgado al cuello. Tiene una retórica elaborada aunque altisonante. Y seguramente reza al dios de la venganza, precolombino o bíblico, esperando que si no hay rebelión militar a su favor por lo menos que caiga un rayo y fulmine a Maduro.

Si tal fenómeno metereológico fulminara a Maduro y a su plana mayor bolivariana entonces los que han rezado por tal castigo para el Presidente Maduro, también creyente cristiano, verán cumplirse el Milagro de que “que la mosca cazó al águila”. Esperemos que no sea así por razónes políticas y humanitarias no sometidas a imprevistos metereo-teológicos. Y por el bien y la paz de los venezolanoss.