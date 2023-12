¿Herederos de qué?

¿Ustedes se acuerdan cuando hace quince años el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro acusaban a Zapatero de que iba a vender Navarra y se la iba a entregar al País Vasco? Pues Navarra sigue en el mismo sitio como Comunidad Foral sin que se haya vendido ni incorporado a Euskadi.

¿Se acuerdan cuando vendieron la moto de que la Guardia Civil de Tráfico iba a ser cedida a Navarra como paso previo de su inclusión en el País Vasco?. Pues ahora las competencias de tráfico las comparten la Guardia Civil y la Policía Foral. Pasado el tiempo no ha ocurrido nada que haga pensar que Navarra o España se rompen por esa causa, entre otras cosas porque ya Aznar muchos años antes transfirió las competencias de tráfico a los Mossos d'Esquadra en detrimento de la Guardia Civil en Cataluña.

Aznar, además, suprimió la figura del gobernador civil por exigencia de Jordi Pujol y cedió el treinta por ciento del IRPF a Cataluña cuando antes solo era el quince por ciento.

Aquellas alarmas infundadas de la derecha sobre la rotura de Navarra y España jamás se materializaron, como por otro lado todo el mundo sabía, a pesar del postureo impresentable del PP y UPN, su marca blanca en la Comunidad Foral.

Hace unos días se presentó una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona a la alcaldesa de UPN para que vuelva a presidir la Corporación el candidato de Bildu. El PP y UPN están armando una escandalera por la vuelta a la alcaldía de la misma persona que la ocupó desde 2015 a 2019. En ese mandato ni se rompió Pamplona ni Navarra ni España a pesar de los reiterativos ruidos de sirena. Quedó solo en ruido vacío de contenido.

La alcaldesa despechada vuelve a repetir la ridícula letanía de que se rompen Pamplona, Navarra y España si ella no sigue gobernando. En las últimas elecciones locales UPN fue el partido más votado pero ni siquiera juntándose con el PP pudo lograr mayoría necesaria para gobernar. Los resultados de las últimas elecciones de mayo rebajaron la representación del bloque conservador formado por UPN y PP mientras que aumentaron los concejales de la izquierda progresista.

UPN estaba gobernando en minoría y el Ayuntamiento llevaba paralizado e inactivo mucho tiempo ya que ni siquiera se han podido aprobar los presupuestos. Vuelve el mismo alcalde que estuvo y ahora parece que se rompen Navarra y España cuando en su mandato anterior ni siquiera se rompió Pamplona.

Viendo y escuchando a la todavía alcaldesa de Pamplona se hace cada vez más urgente ese cambio. Con cara de asco, que debe ser la habitual suya, llamó 'miserables' a los socialistas por apoyar un pacto progresista mientras que el presidente de UPN los denominó directamente 'escoria' en el Parlamento regional. Qué mal perder tiene la derecha.

Viendo el comportamiento de UPN y PP en Navarra, yo me pregunto quiénes son realmente los radicales y extremistas en esta comunidad, si los de Bildu o ellos mismos. Es una pregunta retórica, ya sé que los radicales en Navarra están en las filas de UPN y el Partido Popular.

La derecha española y navarra descalifica al gobierno de izquierda con el fútil argumento de que Bildu está formado por herederos de ETA. Ese argumento es tan sólido o endeble, según quién lo mire, como descalificar al PP, UPN y Vox por ser los herederos de la dictadura franquista. Al fin y al cabo Fraga, ministro con Franco, fue el presidente fundador del Partido Popular hasta su muerte y Abascal fue concejal del PP de Fraga y Aznar en Euskadi hasta que creó Vox.

Es más, el ex y a la vez próximo alcalde de Pamplona ha condenado siempre el terrorismo y la violencia. Lo ha hecho desde el siglo pasado, y ahí están las hemerotecas, por lo que no es sospechoso de apoyar a una ETA que no existe desde hace doce años, aunque la derecha española quiera resucitarla por motivos electoralistas.

En política hay que ser muy cuidadosos cuando se descalifica al rival porque este puede buscar el mismo argumento para lavarte la cara, devolverte la pelota y dejarte en bolas. Felices fiestas.