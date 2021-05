Lo que Podemos

Que una organización se presente a unas elecciones y no obtenga buenos resultados es algo que, aunque no suponga un buen trago, asumimos. Cosas de la democracia partidista. La problemática surge cuando tras ese resultado no se realiza un análisis pausado, autocrítico (aunque duela) y realista del por qué no se han obtenido los objetivos deseados.

Ayer vivimos la entrada triunfal del “trumpismo” a la española (por parte de Ayuso) que ha reforzado al Partido Popular tras años de caídas. Ese mensaje claro y a veces, populista, ha calado en la ciudadanía de Madrid y se toma como un plebiscito de las políticas del Gobierno progresista de la Moncloa haciendo saltar todas las alarmas, provocando así la prematura salida de Pablo Iglesias de la política. Menos mal que venía a quedarse a vivir del cuento (nótese la ironía). La figura de Pablo como referente y como hombre que ya ha hecho historia en la política española es indiscutible y se estudiará en todas las facultades de Ciencias Políticas de Europa.

Podemos buscar todos los responsables externos que queramos, que si la gente no sabe votar (ahora, cuando en el pasado nos dieron 50 y 80 diputados, la gente era buena). Que si los poderes mediáticos (los mismos que auparon la imagen de Pablo en los inicios y que ya sabíamos que eran empresas con objetivos económicos). Sin embargo, ni un solo comentario sobre lo que hemos hecho nosotras y sobre nuestra trayectoria interna.

Llevamos años con guerras fratricidas entre quienes forman el Podemos "bueno" y quienes no en Canarias, manteniendo a la militancia más preocupada en conservar las cuotas de poder internamente (con unas primarias municipales casi anuales) que en la formación y el debate ideológico.

Teniendo representación y formando gobierno en la mayoría de las Instituciones Canarias (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cabildos y Gobierno de Canarias) las mismas personas que ostentan dichos cargos que en su mayoría, son responsables orgánicos internos, han hecho que toda nuestra fuerza organizativa se centre en el apoyo de los cargos y se descuiden las líneas de trabajo internas, que son vitales para mantener viva la fuerza de la militancia.

Ayer, tras el conocimiento de la victoria de Ayuso, nuestra secretaria general en Canarias debería haber tirado de teléfono para ponerse en contacto con el sector de Meri Pita y firmar la paz ya que Madrid es sólo un aviso, pero vaya aviso. Tenemos la oportunidad de construir entre todos y desde la unidad. De poner por encima la organización ante los que la quieren como mero vehículo para satisfacer sus necesidades ególatras.

Podemos es mucho más que un mal resultado en Madrid, que Laura Fuentes que Noemí Santana o que Meri Pita. Podemos es la plaza del Pilar a reventar. Podemos es la ilusión por una Canarias mejor, con mayor peso político, que defienda a su gente ante los estertores del capitalismo. Podemos lo construimos entre todas. Compañeras, estamos a tiempo. ¡Sí se pudo! ¡Y sí se podrá!

¡¡¡Es el momento de la unidad!!!