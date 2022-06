Mal empleado

España baja de los tres millones de parados, algo que no ocurría desde 2008, gracias a la reducción de 100.000 desempleados en el mes de mayo, y los contratos indefinidos se cuadruplican en el país tras la reforma laboral de Yolanda Díaz. Tras esta noticia positiva conocida, la oposición ha reaccionado como estaba previsto: infravalorando estos datos objetivos.

Núñez Feijóo ha afirmado que el Gobierno ha maquillado las cifras del paro en España y se ha quedado tan pancho. Por supuesto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo no se ha quedado callada sino que le ha respondido al líder de la oposición ofreciéndole un dato, como hace cada miércoles en el Congreso de los Diputados: en pocas palabras, lo ha dejado como un miserable por no alegrarse de la positiva evolución económica y laboral de sus compatriotas.

Feijóo dice que lo que antes era un contrato temporal hoy es un fijo discontinuo y no computa en el paro. Asegura que lo que se ha hecho es una precariedad indefinida, tratando de hacer un chiste donde no lo hay porque hablamos de cosas serias y trascendentes.

La ministra ha calificado de aberración la reacción del presidente del PP y no entiende que un jurista que ha estado trece años al frente de la Xunta de Galicia desconozca lo que es un contrato laboral, una figura que lleva 25 años en nuestra legislación. Desde hace un cuarto de siglo los fijos discontinuos no son parados y eso nada tiene que ver con la reciente reforma laboral promovida por la ministra, que ha concluido señalando que Feijóo no tiene pajolera idea de lo que dice y que es muy grave que un candidato a la presidencia del Gobierno de España no sepa de qué va la legislación laboral.

Feijóo no solo se ha despachado a gusto acerca del desempleo en España en la entrevista que le hizo Carlos Alsina en Onda Cero sino que también tuvo la desfachatez de afirmar que el PSOE estaría dispuesto a pactar un gobierno con Vox, en un claro intento de desviar la atención el mismo día en que se conocía una noticia esperanzadora para los españoles y para su gobierno.

Resulta bastante patético que el recién elegido líder de la oposición diga estas barrabasadas para llamar la atención y para tratar de opacar el éxito de una ministra comunista a la que la derechona española le tiene un marcaje descomunal pero que no puede con ella por muchas veces que lo intenta.

Aquí el único partido que ha pactado con Vox es precisamente el que preside Núñez Feijóo. Lo ha hecho recientemente de manera descarada en Castilla y León y ha pactado con la ultraderecha neofranquista otros gobiernos autonómicos valiéndose de su apoyo parlamentario.

Mal empieza el nuevo presidente nacional del PP si quiere conseguir credibilidad y seriedad con sus palabras. Si pretende gobernar tendrá que currárselo tanto como lo hace la ministra de Trabajo, que para eso es la titular del ramo y sabe de eso más que él, a lo que parece.

Como siga así vamos a pensar que el impresentable y maleducado Miguel Ángel Rodríguez no solo es el asesor de la pizpireta Isabel Díaz Ayuso. El presidente del PP tiene cara de palo, poco expresiva, pero debería hacer un esfuerzo por alegrarse cuando los números del empleo en España evolucionan positivamente. Aunque solo sea para satisfacer el falso patriotismo que esgrime.