¡Oído Chef!, el sector primario de Canarias te necesita

En Por Fogones estamos todo el año dándole voz, o al menos intentándolo, a la gastronomía de nuestra tierra y el resto del país. Siempre estamos pendientes del o la chef de moda, quien gana los siguientes reconocimientos o donde se prepara el plato que todos quieren probar.

A través de estas líneas ustedes siempre están al tanto de las novedades del sector, qué establecimiento abre sus puertas o quién tristemente las cierra. El plato que se pone de moda por cualquier motivo o ese vino que ha sido galardonado con medallas o puntuaciones extraordinarias por esos profesionales del sector.

Pues todo eso sería imposible sin el sector primario de nuestra tierra y ahora nos necesita para que su voz resuene con más fuerza que nunca. El sector de la gastronomía no podría tener los reconocimientos que tiene ni los clientes que lo mantienen tras tantos años sin el producto de nuestra tierra y nuestros mares. Ahora toca el momento de dar un paso adelante en favor de esa gente que trabaja 365 días al año para que nada falte en nuestras mesas apoyando y acompañando en las manifestaciones organizadas para los próximos días tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife.

Ojalá se pueda ver en esa protesta al sector que tanta imagen y notoriedad pública tiene, su voz y su apoyo público sería fundamental para que esta preocupación que tiene el sector primario sobre su presente y su futuro no caiga en saco roto.

Así que desde estas líneas les invito a usted, estimado lector y a ti, hostelero comprometido en fogones o sala, a que acudan a estas manifestaciones porque si perdemos el sector primario no tendremos nada fresco ni de nuestro entorno que llevarnos a la mesa. Está en nuestra mano dejar a nuestros hijos e hijas una sociedad mejor y no una pesadilla distópica, entre todos podemos hacerlo posible. ¡Ah, y por último!, no nos quejemos de que el tráfico va mal ese día o cosas similares, si no puedes sumarte a esa manifestación, al menos no los critiquemos por hacerla, en el fondo no se están defendiendo a ellos mismos, nos están defendiendo a todos en conjunto.