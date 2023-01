Una renovación que compromete nuestro futuro

Recientemente hemos podido conocer por boca del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que el gobierno central y el canario han acordado sacar a concurso público la renovación de los sistemas eléctricos insulares para que en el año 2026 se implanten los nuevos equipos de generación. Por otro lado durante todo el 2022 hemos venido alertando de los cambios legislativos que se estaban produciendo en el sector energético de Canarias, que han culminado con la aprobación de facto, de la entrada del gas natural como combustible para la generación eléctrica. Además, se da la circunstancia que Europa ha aprobado la denominación de “verde” a efectos de subvenciones del gas natural y por ende, nada impide que los fondos “Next Generation” puedan ser utilizados para este fin. Por tanto, todo parece indicar que en el 2026 tendremos un desembarco masivo de grupos de generación eléctrica que tendrán como combustible el gas natural y todas sus infraestructuras, en los sistemas de generación canarios.

No hace falta decir que el gas natural es un combustible fósil. No hace falta decir que el metano, su principal componente, tiene un grado de efecto invernadero de 80 veces el CO2. No hace falta decir que este combustible contamina en su extracción, en su transporte y en su utilización. Pero sobre todo no hace falta decir que esto contradice clamorosamente la reciente Ley del Cambio Climático que fija la descarbonización de las islas para el 2040, porque hay infraestructuras del gas natural que tienen una vida regulatoria de 50 años, por lo que hasta 2076 no podremos, por ley, dar de baja esas instalaciones.

Históricamente las instalaciones de generación eléctrica han sido muy longevas. La Central térmica de las Caletillas comenzó su servicio en 1967 con los Vapores 1 y 2, ya dados de baja. A fecha de hoy siguen como disponibles grupos cuya puesta en marcha se produjo en 1972. La Central térmica de Granadilla comienza en 1989 con el Gas 1, teniendo en la actualidad grupos disponibles con puesta en marcha en 1995. La primera turbina de la Central térmica de Jinamar data de 1972, teniendo en la actualidad disponibles grupos que comenzaron a operar en 1973. Por último, la Central térmica de Barranco de Tirajana tiene su comienzo en 1992 con el Vapor 1, teniendo hoy en día grupos en condición de disponibles de ese año.

Teniendo en cuenta la realidad descrita y la normativa existente, ¿alguien puede pensar que las empresas que inviertan en la renovación acordada, van a acatar sin ningún problema, que grupos con 14 años de vida útil, sean delegados al ostracismo de dejar de funcionar y por tanto de recibir los sustanciosos emolumentos que significa la generación en Canarias?

Desde Salto a la Transición Ecológica, que venimos abogando por una Transición acelerada a las renovables y que ponemos en el centro de esa transición acelerada a las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo puro, por su capacidad de gestionabilidad y ser generadores tipo A, y a la eólica Offshore, por su elevado factor de capacidad que triplica a la eólica en tierra, nos preguntamos abiertamente si la parálisis administrativa que están sufriendo estas dos tecnologías, no ha sido una maniobra calculada para conseguir que la entrada del gas en las islas, sea un hecho incontestable por no tener alternativas viables.

No nos cansamos de decir que el estudio llevado a cabo por el ITC y encargado por el Gobierno de Canarias, en las estrategias que acompañan al PTCAN, es de una calidad, brillantez y solvencia, fuera de toda duda, pero por todo lo indicado en este artículo, dudamos de la valentía de la clase política para ponerlo en práctica.

Ojalá que en este lance histórico solo nos jugáramos el valor de unos representantes políticos, pero la realidad es que con el Cambio Climático Antropogénico que ya tenemos encima, está en juego la propia continuidad de la especie humana y al menos cuando las generaciones venideras pregunten que hizo nuestra generación para intentar remediarlo, encuentren que algunos lo intentábamos.