Sumar electoral contra el gallego y su cuadrilla carpetovetónica

Sobre el enfrentamiento electoral del año 2023, viendo a la gallega Yolanda Díaz enfrentarse al gallego Feijóo, alguno dirá que “de gallegos va el juego”, pero lo que se juega en estas elecciones es de dimensión europea, no sólo hispana o carpetovetónica. Pueblos prerromanos en la ibérica peninsula eran los carpetanos y los vetones. El término carpetovetónico se usa para definir aquellos españoles a ultranza contra todo lo foráneo; muchos lo usan despectivamente y otros con humor cáustico. Yo lo aplico a las derechas que pretenden gobernarnos.

Camilo José Cela, gallego españolísimo y demócrata, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1989 por una prosa rica e intensa, según la propia Academia sueca: “Por la riqueza e intensidad de su prosa, que con refrenada compasión encarna una visión provocadora del desamparo de todo ser humano”. A Cela se le consideró como “representante de la literatura de posguerra”. Cela fue senador por designación real, pero no se le puede calificar de monárquico.

Cela murió el 17 de enero de 2002 a los ochenta y cinco años de edad. O sea, con dos años más que los que yo cargo a mis espaldas. Yo tuve el honor de estrechar su mano en una charla que dio en la Universidad de Hamburgo.

Bajo el título de El gallego y su cuadrilla se reúnen escritos que Cela llamó “apuntes carpetovetónicos”, con ironía y humor. Escribe con desenfado, precisión y, a veces, una voluntaria crueldad, cosas carpetovetónicas que vienen como anillo al dedo en tiempos azotados de pandemia, guerra europea, encarecimiento de alimentos e inflación económica. Tanto si se aplican a las afirmaciones de Feijóo descalificadas como mentirosas, como si se escucha el tremendismo del Abascal voxiano.

Incluso Manuel Fraga parece progresista comparado con Feijóo y Abascal. El contraste entre los que tienen inteligencia y cultura se ve incluso en las acciones machistas y de censura cultural emprendidas por los gobiernos regionales del PP-Vox en Baleares, Extremadura, Valencia, Madrid y en todos los lugares donde el PP se encarama al poder con ayuda y compañía de Vox. Una de las obras maestras de Cela, La Colmena, se publicó primero en 1951 en Buenos Aires, ya que la censura franquista anterior había prohibido su publicación en España a causa de sus pasajes eróticos. Posteriormente, durante el mismo franquismo, Manuel Fraga, como ministro del Interior, autorizó personalmente la primera edición española. Los herederos de Fraga en contraste se dedican desde el principio al retorno carpetovetónico más primitivo a la censura y a la represión de lo diferente.

Yolanda Díaz, hábil tejedora política de Sumar, anuncia que hay remontada, que el curso ascendente de la Derecha está frenado. En su campaña en Madrid, recordó la misma idea de su discurso inicial en A Coruña, de hace unas semanas. “Vamos a ganar el 23J. Los vamos a colocar en la oposición. Votad, votad, votad. Hay remontada, sus mentiras no cuelan”. Eso ha proclamado en el mitin de Sumar ante varios miles de personas bajo un sol madrileño que calentaba ánimos y temperaturas a unos 30 grados en el acto del parque Tierno Galván. “Esta campaña va de ti, no va de ellos, de quienes quieren que retrocedamos 50 años atrás”, ha alarmado la Vicepresidenta segunda y candidata a las generales del domingo.

Sumar, a trancas y barrancas, pese a la masiva campaña de los poderosos medios privados al servicio de la oligarquía y la desinformación al estilo Trump, ha conseguido reunir a las principales protagonistas a la izquierda del PSOE. Así la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Carla Antonelli, Pablo Bustinduy, Ada Colau, Sira Rego, Mónica García y Carolina Elías acompañaron solidariamente a la vicepresidenta en el cierre de Campaña al aire libre. Aquí no hubo que ir contra viento y marea, ya que reinaba el sol, pero se pudo considerar como un éxito el Acto pese a la constante campaña de descredito de los propagandistas disfrazados de periodistas, como en el cuento de Caperucita Roja el Lobo Feroz se disfrazaba de Cordero.

Cela con clara influencia de la tradición realista del siglo xix, expone a sus lectores el ambiente crudo y decadente del mundo campesino de La familia de Pascual Duarte, cuyas primeras palabras anuncian una historia en lenguaje llano cuando escribe: — “Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo”. Esto podría encabezar las futuras memorias de algún politico actual, bien sea para evitar el recuerdo de su foto con un narcotraficante o para evitar derrotas.

¿Feijóo: astuto, cobarde o mentiroso?

En el debate a tres entre Sánchez, Abascal y Yolanda Díaz, esta última reprochó a Abascal que dos diputados de Vox en Valencia se reían durante el minuto de silencio por una mujer asesinada. Feijóo, astuto o cobarde, no asistió al debate pero estaría bien recordarle antes sus deliberados silencios y ausencias que sus mentiras y argumentaciones recuerdan al Discurso de Franco al inicio de la Guerra Civil apoyada por Hitler, Mussolini y Salazar.

Algunos derechistas dirán: Podemos quiso controlar las televisiones para imponer su pensamiento totalitario, no lo logró, pero hay que votar al PP para impedir que se imponga un régimen como en Cuba, Venezuela y China. Otros en la izquierda dicen: El que vota PP vota desahucios de las familias necesitadas, como hemos visto en el Madrid dominado por la Ayuso; el que vota PP vota sus pactos con el neofascista Vox; el que vota al PP santifica las mentiras descaradas del Gran Jefe Feijóo como digno sucesor de aquel añorado Caudillo que inició una Guerra Civil con mentiras. Lo uno y no lo otro se votará este mes de Julio, guste o no guste.

En este nuestro año 2023 ha pasado otro 18 de julio con manifestaciones avaladas por personalidades conocidas de la sociedad canaria confrontando democráticamente aquellos luctuosos momentos de 1936. El 18 de Julio del 36 ha cumplido años y en este aniversario del mal llamado Alzamiento Nacional merece la pena recordar el Manifiesto de Las Palmas, uno de los documentos de Franco más importantes y definidores de su pensamiento.

Cuando Franco ordenó se declarase el estado de guerra en las islas Canarias, se difundió al mismo tiempo el llamado Manifiesto de Las Palmas, escrito de puño y letra por Franco, fechado a las 5 y cuarto horas del día 18 de julio de 1936 y recogido tres días después en su versión íntegra inicial por el diario Hoy de la isla de Tenerife.

Lo que para los manifestantes antifascistas de Las Palmas de este año será un vomitivo puede ser un modelo a imitar en el tono y las mentiras por los que quieren desbancar a las modestas izquierdas moderadas que actualmente gobiernan España. Vox lo imita devotamente y el PP lo hace más sigilosamente, quizás para evitar comparaciones incómodas en una Europa democrática que avomina de Hitler, Mussolini y Salazar, apoyos de aquel Generalito por el tamaño y dictador por sus actos y decretos, que era gallego como Rajoy y el señor Feijóo.

“Frente a su odio, nuestra dignidad, nuestras sonrisas”: proclama Yolanda Díaz desde Sumar.

Franco en su escrito decía así:

“¡Españoles! A cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la Patria, a los que jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida, la Nación os llama a su defensa.

La situación de España es cada día que pasa más crítica. La anarquía reina en la mayoría de sus campos y de sus pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas. A tiros de pistolas y ametralladoras se dirimen las diferencias entre los bandos de ciudadanos, que, alevosa y traidoramente, se asesinan, sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia.

Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la Nación, arruinando y destruyendo sus fuentes naturales de riqueza y creando una situación de hambre que lanzará a la desesperación a los hombres trabajadores.

Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias, obedeciendo a las consignas que reciben de las Directivas extranjeras, que cuentan con la complicidad o negligencia de gobernadores monteriles. (--- ).

La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total; ni igualdad ante la Ley, ni libertad, aherrojada por la tiranía, ni fraternidad; cuando el odio y el crimen han sustituido al mutuo respeto, ni unidad de la Patria, amenazada por el desgarramiento territorial más que por regionalismo que los propios poderes fomentan; ni integridad y defensa de nuestras fronteras, cuando en el corazón de España se escuchaban las emisoras extranjeras que predican la destrucción y el reparto de nuestro suelo.

La Magistratura española, que la Constitución garantiza, igualmente sufre persecuciones que la enervan o mediatiza y recibe los más duros ataques a su independencia.

Pactos electorales, hechos a costa de la integridad de la propia Patria, unidos a los asaltos a Gobiernos Civiles y cajas fuertes, para falsear las actas, formaron la máscara de la legalidad que nos preside. Nada contuvo la apetencia de Poder; destitución ilegal del moderador; glorificación de la revolución de Asturias y de la separación catalana; una y otra quebrantadoras de la Constitución que, en nombre del pueblo, era el Código fundamental de nuestras Instituciones. (…)

Como la pureza de nuestras intenciones nos impide el yugular aquellas conquistas que representan un avance en el mejoramiento político-social, y el espíritu de odio y venganza no tiene albergue en nuestros pechos, del forzoso naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos, sabremos salvar cuanto sea compatible con la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo reales en nuestra Patria, por primera vez, y por este orden la trilogía FRATERNIDAD, LIBERTAD E IGUALDAD.

Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español y malditos los que en lugar de cumplir sus deberes traicionan a España“. Tetuan, 17 de Julio de 1936

El paralelismo patetico entre el discurso de Franco y los discursos de Feijóo y Abascal es sorprendente. Y asusta a los que vivieron la Dictadura franquista y sintieron en propia carne o en la de familiares o amigos aquellas cadenas. El voto de este fin de mes inclinará la balanza, pero está bien claro que un nuevo gobierno o será impuesto por VOX o se renovará la coalición moderada con Sumar puesto que la ficción bipartidista que domina las judicaturas supremas, las Radios y televisiones públicas, ese bipartidismo no existe en la voluntad de los votantes, sino en las mentes y bolsillos de los oligarcas controladores. Ninguno de los partidos mayoritarios tendrá mayoría absoluta. Se trata de ampliar libertades o de recortarlas, de restar o de sumar democracia.