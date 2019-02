Trillizos fascistas

Los trillizos de la derecha, Casado, Rivera y Abascal, están haciendo esfuerzos navegando a estribor para conseguir los votos más reaccionarios, los de la derechona más recalcitrante. Y yo más, se apresuran a decir los tres, enfrascados en el asunto/trasunto de Catalunya, y a ver quién pone más fogosidad en afirmar que pondrían en marcha el 155 y tente tieso poniendo a los catalanes firmes las filas y prieto el ademán, y no quieren enterarse que esta política conseguiría de inmediato más apoyo a los independentistas, pero con los nacionalistas españoles no se puede razonar. Creo que Casado es el que lo tiene peor de los trillizos, porque tiene la loza de la corrupción del Partido Popular, en la que está implicado desde que era líder de Nuevas Generaciones y tenía como maestros a José María Azar y Esperanza Aguirre, a los que profesa una admiración fanática. Es un fascista redomado, que está en contra de la Ley de Memoria Histórica, hasta el punto que ha dicho entre otras barbaridades que “los de izquierda son unos carcas, todo el día hablando de la fosa de no sé quién”, refiriéndose a los asesinados por los franquistas que están tirados en pozos, cunetas, zanjas…

Otro sí: Casado es tan estúpido que hace poco tiempo, en una entrevista, expresó que “el Partido Popular tiene credibilidad para hablar sobre corrupción, porque es nuestra seña de identidad”. ¡Olé, Aznar, Aguirre y dos sobres llenos de euros!. Ahora incluso recibe críticas en el seno de su propio partido por la designación (a dedo) de los candidatos para la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España, Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad, y José Luis Martínez Almeida para el municipio madrileño, dos “peperos” de la órbita de Esperanza Aguirre y que están siendo investigados por la operación “Lezo”. Entre Gurtel, Púnica y Lezo, Pablo Casado no va salir del marasmo en el que Mariano Rajoy dejó metido al Partido Popular. Su fidelidad perruna a Esperanza Aguirre llegó a tal extremo, que cuando presuntamente se vio implicada en “Lezo”, mientras casi todo el partido le daba la espalda, Pablo Casado elogió la “gran figura” de su mentora.

Otro sí: De Alberti Rivera lo que podemos decir de entrada es su declaración de liberal un lunes, y el martes se declara de derecha pura y dura, y el miércoles ya no sabe en donde juega, y en su pasado está un acercamiento a Falange Española, y dos tiros, que abrazó con gran efusión la dialéctica de los puños y las pistolas de José Antonio Primo de Rivera. Se parece más a Le Pen, que a Macrón, con el que quiere compararse, y el presidente francés le ha reconvenido su arrejuntamiento en Andalucía con Vox. Un potaje que no entiende ni Rivera, que no se sabe para donde va, pero sí de donde viene. Ahora con su acercamiento a Voz, y su foto en la Plaza de Colón, hasta Manuel Vals, candidato a la alcaldía de Barcelona con Ciudadanos, le ha reconvenido por sus veleidades de derecha extrema. Un patinazo gordo de Rivera, otro más, fue intentar apropiar para su causa a Clara Campoamor, con tales errores históricos fue tuvo que ser corregido por el biógrafo de la política feminista, pero en estos tiempos funciona el “tú di que algo queda”. En Catalunya, según todas las encuestas, se va a ver superado por Esquerra Republicana cuyo líder Oriol Junquera, preso político, es el más valorado por los votantes catalanes. Ya se entiende porque Inés Arrimadas se quiere mandar a mudar a Madrid, y dejar a Cs sólo ante el peligro de las urnas catalanas.

Otro sí: Santiago Abascal es un cínico y cretino de altos quilates. Se manifiesta contra las autonomías, pero estuvo cobrando del Parlamento de Euskadi varias legislaturas como diputado del Partido Popular. Antes había sido concejal en Llodio (Alava), en donde su padre fue alcalde franquista muchos años, y más tarde Esperanza Aguirre le nombró en 2010 director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, y años después le dio otro enchufe como director gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, cuya actividad era inexistente y no tenía ni empleados, pero percibía un sueldo de 83.000 euros anuales y ¡viva Esperanza!. Ahora pregona la necesidad de “la reconquista de España, y está en contra de las mujeres, inmigrantes, gays, autonomías y memoria histórica. Va siempre armado con una pistola, lo que demuestra lo de la dialéctica de los puños y las pistolas joseantoniana. Dice que es católico practicante pero no va a misa, está divorciado y casado en segundas nupcias, tiene cuatro hijos, dos con la exmujer y otros dos con la segunda y actual esposa. ¡Santiago, cierra España!. Con estos tres mimbres, la derecha fascista quiere retrotraernos al siglo XIX.

Para terminar, hablando un poco de Canarias, es sorprendente que todavía ni Salvador Alba, ni Fernando Clavijo, se hayan sentado en el banquillo para responder de sus presuntos delitos, y por otra parte es hilarante y cabreante que ahora Casimiro Curbelo pueda ser presidente del Cabildo de la Gomera y diputado autonómico.