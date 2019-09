Turismo: la tormenta perfecta

Dicen los expertos en navegación que una tormenta perfecta es aquella que se forma repentinamente debido a cambios meteorológicos imprevistos, desatando una gran

tempestad difícil de superar por las embarcaciones que se encuentran en la zona de influencia. El principal sector de nuestra economía, el turismo, pasa

por algo parecido a una tormenta perfecta.

El descenso de la conectividad y, por lo tanto, de la disponibilidad de plazas aéreas hacia las Islas, el Brexit, la situación económica de Alemania y la consolidación comercial de los destinos de sol y playa reabiertos hace un par de años son los ingredientes principales para considerar que sobre nuestra principal sectorial económica se cierne algo parecido a una tormenta perfecta. Sumado a la incertidumbre de la situación política española, con un gobierno en funciones que no puede legalmente planificar las necesidades económicas del país (empezando por los presupuestos generales del estado y otros asuntos de gran importancia para la marcha de nuestra economía nacional).

Las consecuencias ya empiezan a notarse sobre el terreno. Tenemos encima una situación indeseable y peligrosa a la que tenemos el deber de hacer frente ahora, antes de que sea demasiado tarde y tengamos que arrepentirnos de nuestra irresponsabilidad y sufrir las duras consecuencias económicas empresariales y sociales de la llamada tormenta perfecta del turismo.

Los síntomas empiezan ya a notarse en el sector: descuentos del 20 al 50% sobre los precios previstos en los contratos de camas, descenso de la calidad de la clientela

del destino y caída brutal de las ventas en el sector no alojativo de bares cafeterías restaurantes y ocio. Esto ya es un hecho.

Hasta este momento, la reacción es escasa por no decir nula de los responsables de los organismos públicos del sector a nivel regional insular y local y este es un tema que, por su envergadura, tienen que liderar las autoridades públicas apoyadas, por supuesto, por el sector privado. No creo que tengamos que ser pesimistas. Claro que no. Pero de lo que sí estoy seguro es que tenemos que reaccionar y preparar un plan específico para afrontar esta situación, distinto de los planes ordinarios de todos los ejercicios y pensado específicamente para afrontar con éxito la situación que se nos viene encima y que ya estamos empezando a sufrir.

Empecemos por lo urgente y lo imprescindible y sigamos con lo deseable y lo necesario. ¡Pero empecemos YA!