Ya vienen las elecciones y ya empiezan a acudir a los círculos de Podemos los cómplices de Si Se Puede. Han estados escondidos durante dos años, sin aparecer en las Asambleas, y ahora salen a la luz. Se nota que vienen las elecciones y que hay que dejarse ver por aquello de las primarias. Se incrustaron en las listas del Cabildo y una vez que consiguieron entrar en el gobierno insular, abandonaron Podemos, convirtiéndose en tránsfugas deleznables. Ahora sus acólitos en la ciudad vuelven a las reuniones para, insisto, dejarse ver de cara a las primarias de Podemos para elegir listas municipales. Olvidan que las prácticas de SSP, no sólo en Gran Canaria, donde van de muleta de Nueva Canarias, sino en el mismo Tenerife han ido en contra de las ideas de confluencia y construcción de un bloque alternativo en Canarias que siempre ha defendido Podemos. Así, se negaron a construir una confluencia en Santa Cruz de Tenerife y Buenavista, proclamando que allí ellos eran la única y autentica Unidad Popular. Allí tenían concejales y se opusieron a compartirlos en una confluencia de cambio, convencidos que no se beneficiarían como partido. Prefirieron ser cabeza de ratón antes de incorporarse a una opción de cambio real. Cortaron las posibilidades de crecimiento del bloque de cambio en Tenerife. Pero allí donde no tenían nada, como los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria o el Parlamento Canario, acudieron presurosos a las listas de Podemos, dispuestos a pillar cargos como fuera. Una actitud de doble moral que creen que algunos hemos olvidado. No se puede pactar antes de las elecciones con este tipo de formaciones que practican la vieja política partidaria de la casta, se llamen ecosocialistas o no.

Alentados por las declaraciones de algunos dirigentes autonómicos de Podemos que han hablado de un acuerdo preelectoral con ellos, resurgen de debajo de las piedras para que las gentes que acuden a las asambleas y reuniones de círculos de Podemos se fijen en ellos y así ir postulándose para las primarias. Gentes que hasta el otro día se reconocen como de SSP ahora vienen y hablan en nombre de Podemos. Todos olvidan que no se puede estar en misa y repicando. No se puede hablar en unos casos como SSP y en otros como Podemos. Sobre todo cuando se ha pillado cargo y no se suelta ni con agua caliente. No olvidemos que los dos que comparten gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, aparecen en todos los actos de “extensión” de SSP en Gran Canaria, participan y son miembros de los órganos de SSP autonómicos y no colaboran en la financiación de Podemos. Son, a todos los efectos, miembros de SSP elegidos en una lista de Podemos. Por eso decimos que son parásitos electorales.

Con esta historia de sacrificio de la unidad de la izquierda, de la construcción de un bloque de cambio en Tenerife a los intereses partidistas de SSP y con esta historia de parasitismo en Gran Canaria… ¿son fiables los de SSP a la hora de llegar a un acuerdo preelectoral? Muchos creemos que no. No se puede llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos que han demostrado en la práctica que les preocupa más mantener su aparato partidario y sus cuotas de poder que trabajar por el cambio real en las islas, por la construcción de un bloque de cambio en nuestro archipiélago.

Por no hablar de la ambigua postura de SSP en el caso del barranco de Güimar y su extraño apoyo a una propuesta que exoneraba a los culpables de la destrucción del barranco y les permitía irse de rositas sin poner un euro como compensación. O su apoyo en Tacoronte al gobierno de Coalición Canaria, por no hablar de la matanza de cabras… se trata de transparencia y de la pésima gestión en la misma que se hace desde SSP. Con un partido que tiene estos antecedentes es imposible llegar a cualquier acuerdo preelectoral. No cumplirán nada apenas se vean ligeramente perjudicados como partido local. Si llegan a algún tipo de acuerdo preelectoral lo harán siempre y cuando puedan sacar el máximo provecho como partido y no por construir una posibilidad de cambio real.

Desde su Asamblea Insular de junio de 2014 SSP proclamó su intención de puentear la dirección canaria de Podemos acudiendo al “núcleo promotor de Podemos en Madrid” directamente y en los círculos locales de Podemos “acudir de forma puntual o continuada” con el objetivo evidente de controlarlos y “sistema de elección de candidaturas abiertas a la ciudadanía” para que “las cabeceras de lista que estamos eligiendo (…) se puedan convertir en nuestras propuestas de personas candidatas que apoyaremos, votaremos y procuraremos que resulten elegidas”. Es decir, desde un principio pretendían manipular las primarias de Podemos. Más claro agua.

Y en diciembre del mismo año declaraban: “Nuestra apuesta ya iniciada por participar (de forma selectiva y moderada) en los procesos de elección de los Consejo Ciudadanos Municipales” en la misma línea de lo declarado anteriormente, controlar los círculos. Colocar a su gente en posiciones de salida, identificar en los círculos a las “personas con mayor capacidad de liderazgo que emerjan en esa organización” para ir captándolos. Postura similar a la de los jesuitas o el OPUS DEI. Identificar y captar a los líderes.

Ahora andan mareando la perdiz con la idea de una “marea canaria”. Un partido que reclama que hace política endógena copia una idea de la península. Curiosa forma de lo endógeno. Pero no hay una autentica reflexión ni análisis de lo que es una marea como las de la Península. Aquí se hizo en su momento un encuentro sobre las mareas y demás en el que compañeros y compañeras de Podemos explicaron su experiencia en las mareas. Y de la confluencia en Las Palmas ya hablaremos en su momento. Falta ese análisis antes de proclamar la necesidad de esa famosa “marea”.

Sí Se Puede no tenía sino una débil representación municipal antes del 2015. Es a raíz de su entrismo en Podemos cuando consigue parlamentarios autonómicos y consejeros de Cabildo. Sin Podemos, SSP seguiría subsistiendo en la marginalidad de la oposición municipal. Su cortedad de miras le ha impedido avanzar en Buenavista y Santa Cruz. Sus prácticas políticas no han sido ni leales ni transparentes.

¿Es posible un pacto preelectoral con una organización que lo único que pretende es mantenerse como tal, pese a que proclame su intención de construir confluencias? ¿Es posible llegar a acuerdos preelectorales con un partido que da cobijo a tránsfugas? Creemos que no.