Agentes de medio ambiente investigan la instalación de un poste en los terrenos de Cuna del Alma con la obra paralizada

Hace ya dos meses desde que el Gobierno de Canarias ordenó la paralización cautelar de las obras del proyecto turístico Cuna del Alma. Sin embargo, este miércoles volvieron a saltar las alarmas en el Puertito de Adeje. Un vídeo publicado en redes sociales mostraba a trabajadores de la promotora instalando un poste en sus terrenos. Para comprobar si se está vulnerando alguna orden, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha enviado al lugar a los agentes de la Agencia de Protección del Medio Natural.

Una especie protegida no detectada hasta ahora complica el proyecto turístico del Puertito de Adeje

Más

''Aún no sabemos en qué zona es. Si está permitido o no. Todo depende de dónde esté instalado“, señalan fuentes del área que dirige José Antonio Valbuena. Por su parte, desde Cuna del Alma insisten en que no se trata de ninguna obra y que no se ha incumplido ninguna prohibición. ''Es la instalación de una cámara de seguridad dentro de la propiedad'', aseveran.

La plataforma Salvar La Tejita denunció a través de su cuenta de Twitter la colocación de un poste de “diez metros de altura ayudándose por un camión”. Además, alertaron de que en esa misma zona hay ''numerosos ejemplares'' de la especie protegida Echium triste o viborina triste. ''En estos terrenos sigue viente una orden de paralización cautelar'', insistieron.

La razón por la que el Ejecutivo autonómico ordenó la suspensión de los trabajos fue la ''amenaza inminente de daño ambiental'' que estos suponían para la flora silvestre protegida. Transición Ecológica constató una población de la viborina triste en los terrenos afectados por el proyecto. Esta especie está incluida en la categoría de protección especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Tanto los científicos voluntarios que se desplazaron al lugar como el Servicio de Biodiversidad regional y la Agencia de Protección del Medio Natural constataron la presencia de esta planta. La promotora solicitó reubicar la viborina triste. Sin embargo, la Consejería emitió un informe negativo como respuesta.

Son muy pocas las salvedades que permiten esta intervención y ninguna es la construcción de un proyecto turístico. Las excepcionalidades solo se aplicarían por efectos perjudiciales para la salud, cuando haya una amenaza para la seguridad de las personas a causa de la planta, para prevenir perjuicios importantes para cultivos, ganado, bosques, pesca o calidad de las aguas, por razones imperiosas de interés público de primer orden o por causas de investigación o educación.

El 31 de mayo de 2022, la Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico dictó también una resolución para suspender de manera cautelar los trabajos de Cuna del Alma en una parcela del terreno próxima a una reserva protegida.

Estas dos paralizaciones se suman al expediente sancionador que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno canario abrió a la promotora por la ''alteración y destrucción significativa de un yacimiento arqueológico''. La empresa se expone a una sanción de 600.000 euros por una infracción ''muy grave'' contra el patrimonio.