El consejero de Transición Ecológica insiste en continuar el proyecto Cuna del Alma pese a sus irregularidades y a la destrucción del patrimonio

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), ha garantizado en el pleno del Parlamento regional que se pondrán “todos los medios técnicos, científicos y jurídicos para impedir un daño ambiental” causado por el proyecto Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje. Este proyecto para urbanizar más de 430.000 metros cuadrados de terreno en un barranco y una playa del sur de Tenerife cuenta con dos órdenes de paralización (un parcial y otra total, de la Dirección General de Patrimonio y de la Consejería de Transición Ecológica, respectivamente) tras constatarse que se habían destruido irremediablemente unos yacimientos arqueológicos y que las obras suponían un daño inminente para la fauna de la zona, especialmente para especies protegidas que no aparecían recogidas en la memoria ambiental del proyecto.

Interpelado por el diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo, Zapata se ha reafirmado en que el Gobierno reabrirá el expediente de responsabilidad ambiental y será “escrupuloso en el cumplimiento de la legalidad vigente. No actuaremos con arbitrariedad”.

Ha abundado en que el actual ejecutivo “no se pondrá de perfil como otros”, en alusión a su predecesor, el socialista José Antonio Valbuena, cuya estrategia califica como la del “avestruz”, ya que el plazo para resolver el anterior expediente vencía el pasado 11 de mayo y lo dejó “a medias”. “No quiero pensar que por la cercanía de las elecciones hizo postergar esa decisión”, ha deslizado Zapata, que ha obviado que fue el departamento dirigido por Valbuena el que dictó la orden de paralización en 2022.

Zapata ha subrayado que el Gobierno de Canarias abordará este expediente “de forma rigurosa” y desde una “posición clara de defensa de la biodiversidad ambiental de la zona y garantizando la seguridad jurídica para todos los afectados”.

En referencia a sus declaraciones la semana pasada en una entrevista radiofónica, donde dijo que el Gobierno retomaría el expediente y, si hacía falta, trasladaría las plantas afectadas (algunas con grado de protección que impide específicamente su traslado), Zapata ha dicho que esta polémica “no nos distraerá un solo minuto de tomar las decisiones que se tengan que tomar para continuar con el proceso iniciado por el anterior gobierno, que tuvo cero valentía”, ha insistido.

Ha subrayado que se hará “un estudio riguroso” que aborde todos los grupos de especies en el entorno de actuación del proyecto de Cuna del Alma, “con metodologías apropiadas”, sin especificar cuáles.

Yone Caraballo (Nueva Canarias) ha recriminado a Zapata sus declaraciones, que, en su opinión, “contradicen” a lo que hoy ha proclamado en el Parlamento, y que ve más propias de “un consejero de Economía o de Turismo”, pero no de quien “tiene que velar por los intereses ambientales” del archipiélago.

Caraballo ha cuestionado el encaje del proyecto Cuna del Alma en un entorno con especies protegidas como la viborina triste, “que no se puede trasplantar”, y con yacimientos arqueológicos, así como con el modelo de desarrollo sostenible y de descarbonización por el que debe apostar el archipiélago frente al basado en “contar turistas y ocupar más territorio”.

Ha dicho que “parece mentira” que en el año 2023 se tramite un proyecto con más de 420 villas, 430.000 metros cuadrados y 3.600 camas y en una zona con una “rica” biodiversidad de especies endémicas y yacimientos arqueológicos.

Ha destacado la “valentía” del anterior Ejecutivo por paralizar el proyecto ante la “amenaza inminente” de destrucción ambiental, sobre todo para la viborina triste, que “no se puede trasplantar”.

Además ha recordado que el TSJC ha mantenido la paralización y ha mostrado su sorpresa con que la Consejería que tiene que “velar” por la protección del medio ambiente quiera retomar el expediente.

Hace apenas cuatro días, el Parlamento Europeo aceptó la queja de la Plataforma Salvar La Tejita sobre el caso, y ordenó a la Comisión Europea iniciar una investigación preliminar acerca de la tramitación de este proyecto, que cuenta, además de con las dos órdenes de paralización, con dos informes contrarios a su licencia por carecer de evaluaciones de impacto ambiental y memoria arqueológica.

Pretende ser una urbanización y resort de lujo ubicados en una parcela de 430.000 metros cuadrados de un barranco y una de las pocas playas de la isla de Tenerife. Cuna del Alma prevé la construcción de más de 400 villas de lujo, hoteles, restaurantes, piscinas, beach clubs, spa y otras infraestructuras como un huerto de 20.000 metros junto al Sitio de Interés Científico de la Reserva Natural Protegida de Adeje. Además, la playa se encuentra en una franja marina protegida, la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, con una biodiversidad marina muy rica, especialmente en cetáceos.

Detrás de este macroproyecto hay dos familias inversoras belgas (Vandermarliere y Van Biervliet) con “una fuerte cartera de proyectos inmobiliarios, tanto en Bélgica como a nivel internacional”, según destacó el grupo el día en que se escenificó el inicio de las obras (aunque los trabajos llevaban ya tiempo ejecutándose) a comienzos del mes de mayo de 2022.

En concreto, el plan es levantar en el barranco y sus márgenes 108 residencias, con 36 Casas Casitas (de uno a cuatro dormitorios) desde 85 hasta 129 metros cuadrados, 32 Apartamentos de Playa (de uno a tres dormitorios) de 80 a 163 metros cuadrados, 20 Valley Villas (de uno a cuatro dormitorios) de 139 a 349 metros cuadrados, 18 Grand Villas (de tres a cuatro dormitorios) desde 432 a 650 metros cuadrados, así como una granja de 20.000 metros cuadrados, un beach club, un restaurante, un spa y un club infantil.

Desde la presentación de Cuna del Alma, o Tumba del Alma, como lo llaman sus detractores, se han sucedido las protestas ciudadanas, tanto en el propio Puertito de Adeje como en varias manifestaciones en la capital de la isla, así como una acampada en las propias obras para evitar la destrucción de la flora (acampada que fue levantada cuando se constató que las obras estaban detenidas).

También se inició una recogida de firmas contra el proyecto, que ya suma más de 37.000 adeptos, y varios partidos políticos, como Unidas Podemos y Nueva Canarias, se posicionaron desde el principio en contra, por ser una “barbaridad”. “Hablamos de un hábitat de interés cuya conservación supone una responsabilidad especial para la Unión Europea por lo que nos oponemos, de manera frontal, a cualquier tipo de desarrollo urbanístico y turístico en esta pequeña bahía que posee, además, las playas vírgenes de Diego Hernández y La Caleta de Adeje”, manifestó en mayo de 2022 NC.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.