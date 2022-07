Descubiertos vestigios de prácticas funerarias inéditas de los antiguos pobladores de Gran Canaria

El Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria ha hallado vestigios de prácticas funerarias inéditas de los antiguos pobladores del sureste de Gran Canaria relacionadas con recién nacidos y con bebés de pocos meses de edad durante los trabajos que se llevan a cabo en la zona arqueológica de La Fortaleza, en Santa Lucía de Tirajana.

Una nueva investigación retoma las prospecciones arqueológicas en Cueva Pintada tras dos años de parón

Saber más

Así, el Servicio, en el marco de sus actividades de difusión, en colaboración con Tibicena Arqueología y Patrimonio, ha organizado una visita guiada a este enclave, que tendrá lugar el próximo día 15 de julio, a partir de las 10.00 horas, y en la que se informará sobre los resultados de las intervenciones arqueológicas en curso, así como del conocimiento actual de las formas de vida y del modo de entender la muerte de las antiguas poblaciones insulares.

El conjunto de La Fortaleza es uno de los yacimientos de Gran Canaria que supera los mil años de ocupación ininterrumpida, desde los siglos III-IV d.C. hasta prácticamente el momento de la conquista castellana. En este lugar se conservan distintas manifestaciones arqueológicas que informan sobre la vida y la muerte del grupo de personas que eligió este enclave del sureste como su hogar permanente. Las recientes intervenciones arqueológicas promovidas por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia “abren una nueva ventana al pasado, en especial a las prácticas funerarias de esta población y al tratamiento particular de que era objeto parte de la población infantil”, informa el Cabildo. Añade que ha promovido y financiado distintas actuaciones en esta zona arqueológica y, en particular, las intervenciones dirigidas a incrementar el conocimiento de la población que ocupó este lugar y la difusión de los valores que atesora este bien de interés cultural.

En este año 2022, las actuaciones programadas perseguían un doble propósito, detalla: por un lado, comenzar el estudio de las zonas de almacenamiento presentes en la Fortaleza Grande y, por otro, obtener información sobre cómo fue la práctica funeraria de los antiguos canarios que habitaron en este conjunto del sureste.

Resultados inéditos

Mientras los trabajos en los graneros acaban de empezar, el examen arqueológico de distintas sepulturas en cueva ha revelado un escenario inédito hasta el momento para la arqueología de Gran Canaria. A partir de los resultados obtenidos, se puede decir que dos de las cuevas objeto de excavación eran espacios reservados en exclusiva para el depósito mortuorio de individuos infantiles de corta edad. Lugares en los que, sobre todo, recién nacidos o fallecidos en los primeros meses de vida recibían sepultura, lo que les distingue de aquellos enclaves próximos de naturaleza colectiva, que acogerían al resto de integrantes de la comunidad.

El Cabildo destaca que el tratamiento particular dado a niños y niñas de más corta edad en la práctica funeraria es algo relativamente frecuente en distintas sociedades del pasado, pero hasta el momento no se había documentado para las cuevas sepulcrales de Gran Canaria. Por ahora, no es fácil ofrecer una explicación definitiva a este comportamiento, añade. En otros grupos, se apunta a que las personas fallecidas antes de cumplir una cierta edad, quizás al haber muerto antes de recibir su reconocimiento social, no son merecedoras del mismo tratamiento que las integrantes de pleno derecho y que conforman la categoría de ancestros. En cualquier caso, y para ahondar en estas cuestiones, aún falta llevar a cabo el estudio de los materiales óseos recuperados, de cara a determinar de forma precisa la edad de la muerte y, si fuera posible, estimar su sexo, así como remitir muestras para la determinación de su antigüedad por carbono 14, indica.

Quienes deseen participar en la visita guiada al yacimiento de La Fortaleza deben inscribirse previamente ya que las plazas son limitadas.