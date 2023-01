Gran Canaria exige que el Gobierno de España respete los acuerdos sobre la implantación de la eólica marina en sus costas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado este lunes al Gobierno de España que tenga en cuenta las condiciones que en su momento acordó la institución grancanaria con el Gobierno Autónomo de Canarias para la implantación de la eólica marina (off shore), tras conocerse que el Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar el Real Decreto que regula los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) en España.

Las instituciones canarias, para el caso del litoral de Gran Canaria, habían acordado que se respetaría una distancia de la costa, la creación de pasillos de navegación, el respeto a las zonas de acuicultura y los usos tradicionales pesqueros, así como de las actividades marítimas deportivas. Dichas condiciones habían sido establecidas tras diversas reuniones entre los representantes del Cabildo y del Gobierno de Canarias.

Morales señala que “la implantación y desarrollo de los parques eólicos marinos es una acción estratégica y fundamental para alcanzar la soberanía energética en la isla, junto a los sistemas de almacenamiento y el desarrollo de la eólica y los parques de fotovoltaica en tierra, donde tenemos unas condiciones inmejorables para todos estos tipos de producción de energía, pero en el caso de las instalaciones en tierra tenemos un suelo limitado y no hay espacio para todas las instalaciones que podrían garantizar el 100% de la producción energética con renovables. Por ello, es necesario que contemos con los parques eólicos marinos”.

Sin embargo, en caso de no darse las condiciones establecidas por las instituciones canarias, “y el Gobierno de España no respeta dichas condiciones, nuestro Cabido no aceptará los POEM y hará una oposición frontal para impedir que se desarrolle en esas condiciones”, por lo que Antonio Morales hace “un llamamiento al diálogo entre la Administración Central y las instituciones isleñas para que podamos desarrollar estos recursos estratégicos desde el consenso entre las administraciones y la sociedad civil”.

Según la información disponible, el Consejo de Ministros tiene que aprobar el Real Decreto para posteriormente establecer la regulación del sector y, previsiblemente, en el segundo semestre del año, se lanzará la subasta para la instalación de los parques eólicos. El proceso comenzó en diciembre de 2020 y contempla la posibilidad de instalar 3 GW en las cinco demarcaciones marinas de las costas españolas (los planes de Portugal aspiran a alcanzar 9 GW de potencia). En 2021 se produjo el proceso de información pública del Proyecto de Real Decreto junto al estudio ambiental estratégico, con consulta a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas. El resultado fue la eliminación de cuatro emplazamientos en todo el litoral español, entre ellos el que se situaba más al sur de Gran Canaria.