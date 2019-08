Vamos por partes, pues ante la excitación que puede causar este título entre los aficionados a las novelas detectivescas, lamentablemente hay muchos que no tienen ni idea de qué se está hablando, ¿verdad?

The Baker Street Four. Legrand/ Dijan/ Etien. © 2019 Insight Editions

Para empezar, hay que dejar claro que Baker Street es la calle en donde vive Sherlock Holmes, el mismo que ahora, en Netflix, con el título Elementary, aparece en una versión moderna en la ciudad de Nueva York resolviendo misterios. Pues bien, Sherlock Holmes, en su versión original -obra de Sir Arthur Conan Doyle- vive en el Londres imperial, en la mencionada calle. Y hace uso de sus “irregulares”; es decir, chicos de la calle de los que se sirve para que sean sus ojos y sus oídos.

The Baker Street Four es obra de J.B. Djian y Olivier Legrand, en el guion, junto con la magnífica y detallada ilustración de David Etien y tiene la particularidad de que pone el foco de atención en, precisamente, cuatros “irregulares”. A través de ellos vemos y estamos, para empezar, en el Londres eduardiano, dominado por caballos tirando de calesas, donde el hombre usa bombín o sombrero de copa y bastón, mientras que la mujer prefiere vestidos largos, cuellos altos y chalecos. Es más, el decorado por el que se mueven Charlie, Billy, Tom y Watson nos permite ver no solamente los adoquines y las grandes edificaciones del centro de la capital del Reino Unido, sino también las inmensas diferencias entre los entornos por donde revolotean los ricos y poderosos -en palacetes, teatros y jardines copados de rosas- y cómo malviven los que menos tienen, los inmigrantes y los indigentes.

The Baker Street Four. Legrand/ Dijan/ Etien. © 2019 Insight Editions

Si nos centramos en el guion de esta serie francesa de éxito, de la que ya se han publicado tres tomos en lengua inglesa, disponible a través de Previews, y tres en español, gracias a Yermo Ediciones, nos adentramos en la psique del ser humano que, lamentablemente, no ha cambiado de un siglo para otro. La ley del más fuerte impera en las calles, además de la oferta y demanda. Y, claro está, los ricos demandan y los pobres padecen. Si no, que se lo digan a los inmigrantes irlandeses, o a las chicas que ven cómo sus vidas terminan en prostíbulos, o a los huérfanos que dan con sus huesos en las casas-asilo para trabajar como esclavos… Hay tantos y tantos escenarios que sería muy largo de enumerar.

Además de mostrarnos las vicisitudes sociales de la época y enmarcarlas entre misterios varios a resolver, los autores también nos detallan aspectos políticos, tanto del Reino Unido del momento como de otros países. Digno ejemplo de ello es la historia El Caso Rabúkin, donde se entremezcla la policía secreta zarista con miembros proletarios exiliados de habla rusa en Londres, o El hombre de Scotland Yard.

The Baker Street Four. Legrand/ Dijan/ Etien. © 2019 Insight Editions

Una serie para jóvenes adultos y adultos, pues la violencia -tal y como el personaje propio de Sherlock Holmes- no está indicada para menores, y los temas a tratar no se disfrutan igual sin tener unos conocimientos previos.

Para los aficionados al detective por excelencia, comentar que aparece la Sra. Hudson, el Doctor Watson y su mujer y, por supuesto, Lestrade… Una auténtica delicia con la que pasar un rato estupendo.

