Don Patricio, el artista de urbano latino más escuchado en España en Spotify, reivindica sus raíces canarias

Era cuestión de tiempo que el artista de urbano latino más escuchado en España en Spotify surgiera de una de las regiones que más lo consume, Canarias, firmando sus éxitos con Don Patricio como singular nombre y con una manera cada vez más extendida de entender la música callejera.

Miembro del grupo Locoplaya, achaca su personalidad artística al rap ("Lo que más he escuchado en mi vida", subraya), pero "como canario" también a "mucha salsa y bachata, a las orquestas y al reguetón, que llegó a las islas mucho antes que aquí", a su ídolo Bad Bunny, a las escuchas paternas de Chavela Vargas y Joaquín Sabina y a otros cantautores españoles como Leiva y Andrés Suárez.



Lleva 8 años fuera de casa, pero las islas afortunadas no salen de él ni de su música. "Me encanta lo canario, las palabras, cómo comemos y cómo somos, eso de estar todo el día en la calle como los andaluces. No es que presuma de ello, sino que somos así y que no queremos parecernos a otra cosa, por eso quiero destacar lo poco que tenemos característico nuestro", señala.



De Madrid, donde reside desde hace año y medio, probablemente una de las cosas que más disfrute es el relativo anonimato de una gran ciudad. "Hay veces que me siento como en un zoo. Incluso noto cómo me están grabando cuando me baño en el mar. Me ha costado asimilar que no puedo ni bajar a la playa, porque cada dos minutos viene una madre con un niño", lamenta, aunque poco, tras reconocerse como un "privilegiado".



Sorprende precisamente que, a pesar del enfoque de sus letras, una parte importante del público que le sigue es gente muy joven, bien sea por sus composiciones pegadizas, por el uso de animación en su videoclip más popular o por haber colaborado con la "extriunfita" Lola Índigo en otro de sus éxitos más virales, Lola Bunny.



"Cuando las hago, no puedo pensar en quién va a escuchar mis canciones. Las hago para mí, cada vez más. Me voy a la cama pensando: 'Qué puto temazo'. Antes sí se la mostraba a mis amigos o pensaba en la chica que me gustaba. Ahora, como mucho, en si podría sonar en una discoteca", asegura.



"La música también es entretenimiento y estamos aquí para entretenernos, no para dar lecciones de vida a nadie y luego cobrar dinero por ese discurso", defiende este artista en una charla con Efe frente a quienes, como Los Chikos del Maíz (adalides del hip hop comprometido) califican su subgénero de "pachanga veraniega".



Expone el autor del irónico disco La dura vida del joven rapero (2019) que en todo caso debieran precisar que esto no es "rap político" y no negarle la etiqueta de música urbana a quien se ha puesto en circulación desde la calle, en su caso "componiendo, mezclando, masterizando y autoeditando en el mismo sitio en el que dormía".



Desde entonces, los medios y posibilidades con las que trabaja han cambiado gracias al fichaje por una multinacional como Warner Music, no así la atención que dedica a sus composiciones, trabajadas "de manera artesana, con amor y con tiempo, mucho tiempo".



"Es lo que más me gusta: componer, escribir y escuchar... y fumármelas, porque yo las canciones me las fumo antes de dormir", afirma este artista que recientemente lanzó un último sencillo inédito, Comunicado de prensa.



Según el último Observatorio de Música Urbana de Spotify, celebrado hace apenas unas semanas en Madrid, Patricio Martín Díaz (El Hierro, 1993) es el artista español más escuchado en España, por delante de C. Tangana y Natos y Waor.



"Me estoy enterando por esta entrevista", señala, visiblemente molesto por no haber sido invitado a ese evento y tras subrayar que no lo ha conseguido con la ayuda de la citada plataforma, pues su música "no está nunca en ninguna de sus playlist".



En todo caso, la responsabilidad la tienen los más de 124 millones de reproducciones de Contando lunares. Hace solo tres semanas, eran diez millones menos. "Para mí es algo asimilado y no me quiero quedar en lo que ha funcionado, sino pensar en lo siguiente y en mantenerme", cuenta, tras reconocer que no fue hasta que Cruz Cafuné entró en la ecuación del tema cuando decidió apostar por él.

Este jueves Don Patricio será el protagonista junto a Aitana del concierto Vodafone Yu Music Show que tendrá lugar en el Cartuja Center de Sevilla como pistoletazo de salida de los European Music Awards 2019 de la cadena MTV, que serán entregados el domingo 3 de noviembre en la capital hispalense.