Teddy Bautista se presenta a las elecciones de la junta directiva de la SGAE

Eduardo Teddy Bautista, que estuvo en la SGAE durante 34 años y presidió su Consejo de Dirección entre 1995 y 2011, cuando la Guardia Civil le detuvo en el marco de la operación Saga, ha presentado su candidatura a las elecciones en la entidad del próximo 26 de octubre.



Según han informado a Efe fuentes próximas a Bautista, el músico y actor ha decidido presentar su candidatura que ahora debe ser proclamada por la Comisión Electoral de la SGAE.



La Junta Directiva de la SGAE se ha reunido en la tarde de este miércoles en la sede de la entidad para debatir, entre otros asuntos, sobre el voto electrónico, que no se podrá ejercer en las elecciones del 26 de octubre y motivo por el que 17 de sus 39 miembros han presentado una denuncia en un juzgado contra el presidente en funciones, José Miguel Fernandez Sastrón.



La de Bautista (Las Palmas de Gran Canaria, 1943) es una de las candidaturas que se han presentado a estos comicios de los que saldrá la próxima junta directiva que, entre otros asuntos, será la encargada de redactar los nuevos estatutos.



El canario volvería a la SGAE en un momento en el que la mayor entidad de gestión de derechos de autor de España se encuentra en medio de una tormenta protagonizada por los enfrentamientos internos entre sus socios, la trama de la llamada rueda de las televisiones y el caso Saga, punto de inicio de su crisis.



Bautista, que tenía un contrato laboral con la SGAE y que solo se presentó a una convocatoria de elecciones para su junta directiva en los años 80, fue detenido por la Guardia Civil en el Palacio de Longoria, sede de la entidad, en el marco de la operación Saga el 1 de julio de 2011 y él renunció "temporalmente" a su cargo 12 días después.



Según el escrito de conclusiones provisionales, el músico, que desde entonces ha estado apartado de la vida pública, está acusado de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal, delito por el que el fiscal pidió una condena de siete años, aunque aún no hay fecha fijada para el juicio.



La SGAE se presentó en 2011 como acusación particular contra Bautista en este caso y decidió retirarse como tal el pasado 6 de septiembre.



La entidad explicaba que aunque se haya retirado como acusación particular seguirá personándose como parte perjudicada en el procedimiento y exigirá las responsabilidades "civiles y patrimoniales" que se deriven del mismo.



La Fiscalía Anticorrupción también pide 12 años y medio para su socio José Luis Rodríguez Neri por el fraude cometido en la entidad, hechos de los que acusa a otras nueve personas, según el escrito de conclusiones provisionales presentado hace un año sobre la pieza principal del caso SGAE.



El pasado mes de abril, tras recoger el Premio Apolo de Honor 2018 honorífico que le ha entregado Musicaem (Asociación de Músicos Compositores y Autores en los Medios), Bautista afirmó que ha sido la música lo que le ha permitido mantener "una pelea" que "juraba y prometía" sería "hasta el último minuto".



El músico, actor y compositor se incorporó a la SGAE en 1977 como miembro de su Junta Directiva y, en 1982, se convirtió en vicepresidente de la entidad, puesto que ocupó hasta 1995, cuando fue designado presidente de su Consejo de Dirección.