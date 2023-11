Marina Reche: “Cuando escribo, trato las canciones como si fueran cartas hablando sobre mis experiencias”

Marina Reche es una artista natural de Elche que lanzó su primer EP, Claridad, en junio de este 2023. A lo largo de su vida, ha estado muy apegada a la música y se ha desarrollado de manera autodidacta. Sus influencias, la han llevado a moverse por géneros tan diversos como el pop, la electrónica o el R&B. De cara al 2024, y ya con su disco publicado, Marina desea poder dar conciertos por toda España y ampliar su repertorio musical.

Llevas relativamente poco tiempo de carrera. Lanzaste tus primeros temas a finales del año 2022. ¿Cómo surge la idea de iniciar esta aventura? ¿Habías tenido contacto previo con la música? ¿Cómo fueron tus inicios?

Llevo toda la vida cantando en casa con mi hermana. La música ha estado presente en nosotras desde pequeñas, aunque nunca tuvimos una formación, ni pensaba que era una opción poder dedicarme a ello. El pánico escénico no me dejaba ver que era una posibilidad.

Cuando me mudé a Madrid, hace 4 años, me subí al escenario con Juancho Marqués por primera vez, un gran amigo. Me fui de gira con él y, posteriormente, con mi hermana, Alba Reche. Pasados 2 años fui al estudio para empezar con mi proyecto, encontrando cómo sonaba Marina Reche. Un proceso que decidí vivirlo sin prisa hasta que salió Claridad.

La inspiración a la hora de escribir temas proviene de diversas fuentes, depende de cada artista. ¿De dónde procede tu inspiración? ¿Cómo es ese proceso para trasladar un sentimiento o una emoción a una canción?

Cuando escribo, trato las canciones como si fueran cartas hablando sobre mis experiencias. Me encanta abordar temas de amor, de desamor y de mi infancia, entre otros. Es lo que más me inspira.

Utilizar este medio me ayuda a canalizar todas las emociones y muchas situaciones que están estancadas en mi cabeza. Las saco y las dejo ir. La música es un poco mi psicóloga.

Las influencias musicales, en ocasiones, articulan la forma de hacer canciones y el estilo de una artista. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Quiénes son tus referentes en la música?

En mi casa, siempre se han escuchado muchos estilos. Copla, Whitney Houston, Cristian Castro y más artistas. Todo lo que ponían nuestros padres, un mix de todos sus gustos. Entiendo mi forma de cantar como una mezcla de esos sonidos. Los giros que hacían ellos en sus canciones yo los imitaba en mi hogar, así empezó a formarse lo que soy hoy en día. Pienso que todos comenzamos de esa manera.

El proceso de creación de una canción es diferente en cada artista. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cuáles son las fases por las que pasas hasta completar un tema que esté listo para publicar?

Si compongo sola en casa busco un type beat de YouTube que me inspire e improviso. Esto suele ser a las 3:00 de la madrugada en la habitación, con mi libreta y la lámpara de sal. Las canciones más personales salen así. Son las que más me gustan y las que más me ayudan. Siempre acabo llorando.

El pasado 16 de junio lanzaste tu primer EP, Claridad. Este cuenta con siete canciones completamente tuyas, sin ninguna colaboración. ¿Cómo fue el proceso de creación del álbum? ¿Cómo te sientes al lanzar tu primer EP? ¿Cuáles fueron las principales dificultades que te encontraste a la hora de crearlo?

Fue un proceso bastante largo. Me frustraba mucho salir de una sesión y que al llegar a casa no me convenciese la idea o no la sintiera “yo”. Me estaba encontrando como artista.

Decidimos hacer muchos estilos, por eso Claridad tiene canciones tan diferentes. Lo publiqué así porque me sentía cómoda en todos ellos, era parte del proceso de la búsqueda de mi identidad. Cuando salió el EP sentí como si estuviera pariendo a mi bebé, al que llevaba tratando con cariño durante tanto tiempo. Fue un día muy bonito con mi gente.

Con motivo de poder presentar Claridad ante tu público. ¿Has pensado en lugares para hacer una gira? ¿Te gustaría actuar en Canarias? ¿Qué opinas de la situación musical actual en las Islas?

Es uno de los planes planteados para 2024. Me encantaría poder hacer una gira por toda España y ver a la gente que ha estado escuchando mi música durante este año. Además, hace poco estuve por México con mi hermana y es un sueño pensar en hacer algunos conciertos fuera de mi país. Seguro que llegan.

He estado en las Islas un par de veces, tanto cantando como de viaje para desconectar. Me encanta su gente, la energía y los sitios tan lindos que hay, aunque me falten muchos por conocer. Tengo buenos amigos canarios de la industria, muy talentosos, como Lucho RK, Don Patricio o Daniela Garsal. Además de lo buenos que son como músicos, me encanta el apoyo y el cariño con el que se tratan. Son una piña y vienen pisando fuerte.

Me encantaría poder dar conciertos allí, leo a mucha gente de Canarias. Les llevaremos Claridad y mucho más.

Una artista está expuesta diariamente a muchos comentarios en redes sociales y situaciones complejas. ¿Cómo gestionas a nivel emocional todo esto? ¿Cómo valoras estos meses de trayectoria en la música?

Después de cuatro años en las redes, entiendes que es parte de tu trabajo. Habrá personas a las que les guste y a otras que no tanto. La primera vez que lees un comentario dañino enfocas tu energía en él y se te pasan por alto los muchos otros buenos que recibes. Con el paso del tiempo, aprendes a canalizar y a darle la importancia que tienen.

Por suerte, mi público es muy sano y estoy muy agradecida de todo el amor que recibo a diario. Intento ser lo más cercana posible y valoro mucho el tiempo que invierten en escucharme o escribirme.

Con el disco (Claridad) ya publicado y con un gran futuro por delante. ¿Cuál es el próximo paso de Marina Reche? ¿Tienes algún proyecto o idea futura que te gustaría llevar a cabo?

Ahora mismo, siento que soy una nueva Marina. He vivido muchas cosas durante este año, aprendido de mis primeros pasos y he sentido emociones nuevas. Toca trabajar en plasmarlo todo en canciones y, como he hecho anteriormente, hablar sobre mis experiencias.

Espero pronto tener un gran repertorio que me permita girar y poder llevar mi música a los directos.