El Granca Live Fest agota en menos de 24 horas las 5.000 entradas con precio reducido para la edición de 2024

A menos de 24 horas de la finalización del GranCa Live Fest, la productora New Event -organizadora del festival- ha informado que ya se han agotado las 5.000 entradas que se pusieron a la venta a un precio especial el pasado sábado, a pesar de que solo han confirmado a dos artistas públicamente: Christian Jesús González Nodal y Maná.

El director del Granca Live Fest, Leo Mansito, ha señalado que “los festivaleros y festivaleras e han quedado con ganas de más, y prueba de ello es que la preventa se activó el sábado a las 22.15 horas y el domingo por la tarde ya se habían agotado”.

“Estamos agradecidos de la respuesta del público y del apoyo que nos han dado en estas dos ediciones del GranCa Live Fest. El 5 y 6 de julio del 2024 volveremos a celebrar la tercera edición del Granca Live Fest con un cartel de lujo y sin renunciar a su esencia, ser un festival familiar, sostenible y comprometido”, ha añadido.

Según un comunicado, en su segunda edición el festival ha duplicado el número de asistentes respecto a 2022, con hasta 60.000 personas, procedentes de 47 países.

Con el cartel de “todo vendido” en pista, platinum y premium, el Granca Live Fest apuesta por dos reclamos de la escena internacional. El grupo de rock mexicano Maná, que desde 1986 ha hecho vibrar a varias generaciones éxito tras éxito con temas como Rayando el sol, Vivir sin Aire o el también número uno Oye mi Amor.

También mexicano y con un éxito arrollador a sus espaldas, Christian Jesús González Nodal, conocido como Christian Nodal, llegará al festival tras arrasar con lleno absoluto en el Wizink Center. Con más de veinte millones de oyentes en Spotify, este mismo año ha publicado Forajido, su último trabajo discográfico. Este artista ha colaborado con Tini en Por el resto de tu vida y también con el artista Alejandro Fernández.

