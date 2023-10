Israel B: “Es la primera vez que voy a dar un show mío a Canarias y tengo una ilusión especial”

Israel B es un artista, natural de Madrid, que destaca por su voz cruda y por sus ritmos energéticos. Desde hace un tiempo, se ha posicionado como uno de los cantantes referentes a nivel urbano en España. Con motivo de la segunda parte del tour de su disco, ‘El Ejército de un Hombre Solo’, aterriza en Canarias, por primera vez con un show propio, el próximo viernes, 13 de octubre.

El comienzo de la carrera de un artista es un momento único y especial, marcado habitualmente por dificultades. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Dirías que es más fácil o más difícil dedicarse a la música hoy en día?

Los inicios en una carrera musical son bonitos y suponen un momento que vas a recordar siempre. Es el instante en el que más ilusión tienes, pues es empezar algo nuevo y eso mola. Lo que sí creo es que es más fácil comenzar ahora que antes, cuando no había tantas redes sociales ni estaba todo tan globalizado como ahora.

Tu sonido es muy único y especial dentro de la escena musical española. Junto a Lowlight, quienes producen la mayoría de tus temas, lanzan auténticos hits con esencia. ¿Cómo se dio esa unión? ¿Cómo valoras la figura del productor a la hora de crear un producto musical?

La unión fue orgánica y se dio hace diez años, aproximadamente. Empezamos a trabajar juntos y así hemos seguido hasta el día de hoy. Para mí, la figura del productor es igual de importante que el que pone la voz. Es la otra mitad. Sin uno no existiría el otro.

Hace casi un año que lanzaste el disco El Ejército de un Hombre Solo. ¿Cómo valoras la acogida del disco a las puertas de su primer aniversario? ¿Sientes que ha sido tu mejor trabajo hasta la fecha?

La gente lo ha acogido como lo que era: un álbum personal, íntimo y algo oscuro. Un disco para disfrutarlo más de puertas para adentro, por así decirlo. Eso me encanta, porque es con esa intención que lo hice. Para mí, es mi mejor trabajo hasta ahora y el que más me gusta a nivel propio.

Te encuentras inmerso en la segunda parte del tour del álbum El Ejército de un Hombre Solo. ¿Qué tal está siendo la experiencia? ¿Cómo te sientes al poder interpretar tu disco ante el público?

Esta gira está siendo increíble porque estoy pudiendo transmitir cosas bastante íntimas. Esto lo reflejo en el disco, pero lo hago de manera inmediata y más personal en un directo. Eso es algo que no tiene precio.

Con motivo de tu gira, aterrizas el próximo 13 de octubre en Tenerife, en el Espacio Cultural Aguere. ¿Cómo esperas que te acoja el público de las Islas? ¿Qué les dirías a todas esas personas que irán a tu concierto?

Es la primera vez que voy a dar un show mío a Canarias y tengo una ilusión especial. Le diría a todo el mundo que me escuche, aunque no sea de Tenerife, que haga por venir porque va a ser un concierto inolvidable. Sé que el público tiene ganas de vernos y yo de verles.

Visitas Canarias en esta segunda parte de tu gira. ¿Qué opinión tienes de los artistas canarios y el boom que están experimentando? ¿A qué crees que se debe?

En Canarias, siempre ha habido un talento innato, increíble. En concreto, en la música negra y en la música latina van más avanzados que en la península. Eso no es de ahora, es de toda la vida. El reggaetón llegó diez años antes allí. Entonces, me parece muy lógico este boom y lo raro es que no se hubiera producido hace tiempo.

Con la gira avanzando y con un gran futuro por delante. ¿Qué podemos esperar de Israel B en los próximos meses? ¿Algún proyecto o idea en mente?

Podéis esperar de mí que no voy a parar de sacar música. Tengo dos proyectos empezados, uno en solitario y otro del que, en realidad, no puedo dar muchas pistas, pero sé que va a hacer ilusión en los oídos de la gente.