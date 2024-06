Wendy Moten, Jonathan Ellison, Jerome Chism y Gerald Richardson, voces del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y la directora del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, Dania Dévora, presentaron esta mañana en la Casa Condal de San Fernando de Maspalomas, el cartel artístico de la que será ya la octava edición de esta cita, que se celebrará entre el 19 y el 21 de julio en la Playa de San Agustín. Serán tres jornadas, dos noches, de música en un ambiente que este año contará con estrellas como la cantante Wendy Moten o los artistas Jonathan Ellison, Jerome Chism y Gerald Richardson, referentes de la música afroamericana contemporánea. En la rueda de prensa participaron también la concejala de Presidencia, Elena Álamo; y la concejala de Cultura, Esther Delgado.

En el escenario, estas cuatro voces estarán acompañadas por la prestigiosa Memphis Music Hall of Fame Band, que se estrenará en la costa grancanaria, una formación que representa el sonido de los grandes artistas del soul. En sus actuaciones de viernes y sábado contarán también con otras tres artistas referentes del género, Shunta Mosby, Dani McGhee y Candy Fox. El programa de conciertos se completará con otros dos proyectos nacionales, los grancanarios City Dock Band y Martha High & Julián Maeso Organ Trío. El elenco de artistas lo completan los selectores Sergio Miró (que también oficiará como presentador), Dj Vamp y mr. Kangrejo. Como maestro de ceremonias se contará, de nuevo, con Rick Hutton.

El alcalde del municipio tirajanero, Marco Aurelio Pérez, señaló que “la Playa de San Agustín tiene el carisma, el imán de atraer cada mes de julio el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, es del que nos sentimos orgullosos todos los canarios por eso hay tantas ganas de que lleguen las fechas para poder participar y disfrutar de sus músicos y hacerlo además en un lugar que ya no entiende sin este encuentro festivo, en el que además de la música, hay un ambiente extraordinario de respeto. Cada año trabajamos junto con la persona que le dio el empuje a esta idea, Dania Dévora, para superarnos y dar lo mejor para los que nos visitan desde otros puntos de las islas y de Europa”.

Dania Dévora, directora del festival, destacó “la consolidación del proyecto, que cumple ya ocho años y que regresó más vivo que nunca después del parón obligado por la emergencia sanitaria de hace unos años”. Para la responsable de la programación del festival, “el público es soberano, cada año responde a la llamada de este festival que ya no se entiende sin el entorno en el que se ubica, la Playa de San Agustín tiene ya en cada granito de arena un poco del alma de todos los artistas que han pasado por aquí”. Es por esta razón que “la responsabilidad es cada año mayor, por eso nos esforzamos en presentar en cada edición artistas de primerísimo nivel”. Además, quiso agradecer la implicación del actual grupo de gobierno “que siempre creyó en este proyecto” a los socios italianos del Porreta Festival, “con los que seguimos hermanados, es un lujo para nosotros seguir con esta sociedad”

Elena Álamo resaltó que “este festival cumple ya ocho años de celebración de la cultura y de la comunidad, aquí se encuentran personas de diferentes edades y nacionalidades, que se unen para disfrutar de la música en un marco incomparable. Y me gustaría destaca que tenemos un público que respeta el entorno, que es consciente del lugar en el que se hace”. También quiso poner el valor el trabajo de los empleados municipales que hacen posible que “después de celebrarse el festival, parece que no haya ocurrido nada a pesar de recibir a miles de personas. Espero que este año sea un éxito una vez más”.

Artistas confirmados

El talent show The Voice lanzó a Wendy Moten como cantante, atrayendo millones de seguidores nuevos. Demostró su versatilidad explorando el R&B, pop, country y jazz. Criada en Memphis, cantó su primer solo en la iglesia a los ocho años. Inmersa en la escena musical local, conoció a Santos, bajista, hace casi 30 años. Se mudó con él a Nashville en 1996. Reconocida en Music City, ganó el apodo de “La Voz”. Ahora trabaja con productores como Paul Worley y espera mostrar su talento nacionalmente.

Jerome Chism, artista de soul, funk y rythm&blues de Memphis, Tennessee, es reconocido por su talento vocal y musical. Apodado “el obispo del soul de Memphis”, destacó en American Idol y ha actuado profesionalmente por más de una década en EE.UU. y globalmente. Ha compartido escenario con leyendas como Patti Labelle, Al Green e Isaac Hayes. Como vocalista principal en el BB King Blues Club con la BB King Allstar Band, continúa cautivando audiencias. Su experiencia y reputación lo sitúan como uno de los mejores cantantes de soul del país.

Jonathan Ellison, coronado “Rey de Beale Street” en 2019, lanzó Guitar Cry for Me, su aclamado debut. Estrenó un sencillo en 2023 y Rhythm and Soul Blues Man

en este 2024. Ganador del premio WC Handy Heritage, está nominado al Álbum de Blues Contemporáneo por Changing Times con Silent Partners. Además, junto a la banda, aspira al premio Sean Costello Rising Star.

Nacido y criado en Memphis, Gerald Richardson se enorgullece de sus oportunidades en la música, tanto localmente como internacionalmente. Proveniente de una familia de músicos, comenzó su carrera como corista en 2012. Su sencillo Naturally llegó al puesto número 2 en el Global Soul Chart en 2019. Luego, Life of the Party se mantuvo en el primer lugar durante siete semanas en la estación iheart 1070 WDIA.

La Memphis Music Hall of Fame Band, liderada por Kurt Clayton, está compuesta por once músicos versátiles que actúan en el Music Hall of Fame de Memphis. Creada para honrar a artistas del salón de la fama, celebra su legado en la música de Memphis y más allá. Clayton, dos veces nominado al Grammy, ejerce como productor, compositor, arreglista y director musical de la banda, cuyo talento resalta la contribución significativa de los artistas a la historia musicalde Memphis y a la historia de la música en general.

Rick Hutton nació en Liverpool en 1953 y es conocido por su destacado papel en Videomusic en Italia, así como por su trabajo como locutor de radio y presentador de televisión. Después de graduarse en economía y sociología en la Universidad de Canterbury en 1978, se estableció definitivamente en Italia. Formó su primera banda, Laurel Canyon, en su ciudad natal. En 1988, lanzó su primer álbum en solitario con Polygram. Más tarde, fundó la Rick Hutton Band, reviviendo el alma clásica de los años sesenta y setenta. Desde hace 25 años, ha sido el anfitrión del Festival de Soul en Porretta.

Dani McGhee es una artista contemporánea de góspel. Empezó a cantar a los 5 años y viajó con Tennessee Mass Choir a los 8. Co-fundó Darrel Petties y Strengthin Praise, nominado al premio Stellar. Grabó con Changed, premiado en 2007. Ha actuado mundialmente, incluyendo Canadá. Como corista, acompañó a artistas como Kirk Franklin y Vanessa Bell Armstrong. En 2011, abrió para Mali Music y Tye Tribbett. Lanzó su primer mix en 2012 y su álbum Unveiled en 2019.

Candy Fox, oriunda de Memphis, Tennessee, se sumerge en su legado musical desde la infancia, destacando en American Idol y Boston Idol. Con Free Sol, ganó el Mid-South Grammy Showcase. Ha colaborado con leyendas como David Porter y Toni Green, además de editar su álbum debut, Soul Stir. Actualmente, es parte de la producción Road to Memphis y lidera la banda Third Coast para los Memphis Grizzlies.

Cantante de Memphis, Tennessee, Shunta Mosby inició su carrera musical en escuelas de artes escénicas y luego perfeccionó su talento en la Universidad DePauw. Con más de 20 años en la industria, destacó como corista junto a artistas como Willie Hutch, David Porter y J Blackfoot. Ha colaborado con artistas de Memphis como Wendy Moten y Booker T. Jones, y compartido escenario con Howard Hewett y En Vogue. Como solista, ha dejado huella en eventos como The Beale Street Cigar y Memphis Vegan Festival, mientras valora el tiempo con su familia y disfruta de la vida.

Martha High inició su carrera con The Jewels y su éxito Opportunity. Cantó con James Brown durante 30 años, destacando en Summertime y Original Funky Divas. Lanzó un álbum disco en 1979 y dejó de actuar con Brown en 2000 para unirse a Maceo Parker. Posteriormente, colaboró con Soulpower, actuando en Europa y África. En 2016, lanzó un álbum en solitario, seguido de sencillos como Somos uno.

Julián Maeso Trio, con Maeso en el órgano, Daniel García en la batería y Alberto Anaut a la guitarra, ofrece una mezcla ecléctica de géneros musicales, fundamentalmente soul, R&B, funk y blues.

Artistas locales

La City Dock Band es una formación de música soul, funky y Rhythm and Blues compuesta por tres cantantes femeninas, piano, órgano, guitarra, bajo eléctrico, batería, y sección de vientos. Se caracteriza por su simiente en la música negra, exquisito gusto por la selección de temas y un carácter internacional con el que siempre sorprende. Repasan en sus actuaciones temas clásicos del género llevados a la fama por grandes figuras como Arheta Franklin, Donna Summer, Tina Turner, Ray Charles, Otis Redding o Stevie Wonder.

Desde temprana edad DJ VAMP siente frenéticamente el amor por la música que vibraba en su ser. Fascinada por ritmos bizarros, surf, garage de los 60y 70, inició un viaje de descubrimiento en una cultura oculta de vinilos y grupos malditos. Para DJ VAMP, el vinilo es una obra de arte que conecta y transforma, siempre preparando sets cargados de emociones y sorpresas. Ha presenciado la evolución de la escena musical, destacando el crecimiento de la presencia femenina y el resurgimiento del vinilo como una vuelta sensible a la autenticidad de la música.

mr.Kangrejo, amante del Soul, busca incansablemente los sonidos de raíz negra de los 60 y 70, enfocándose en sellos como Atlantic, Stax, Fame y Motown. Sus sesiones abarcan desde el soul más enérgico hasta el quiet storm, incluyendo subgéneros como Philadelphia Soul y Blaxplotation. Con más de 14 años de experiencia, regresa al MCCSF para cautivar al público en la Playa del Alma con su selección musical.

Sergio Miró, músico, presentador y DJ grancanario, es conocido por su compromiso con la cultura. Además de su trabajo en radio y como periodista musical, destaca como DJ en festivales y eventos, ofreciendo sesiones llenas de energía y variedad de estilos. En el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, su sesión llena de funk, soul y groove promete estar en sintonía con el espíritu del evento, convirtiéndolo en una figura destacada en la escena musical.

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival cuenta también en esta ocasión con una zona de descanso, con numerosos puntos gastronómicos donde repostar con una amplia oferta de comidas y bebida, con todo tipo de comodidades, y que además acogerá las masterclass, que en esta edición correrán a cargo del director de la Memphis Music Hall of Fame Band, Kurt Clayton -a quien además acompañará Rick Hutton-; y de Carlos Sargent, batería de la misma formación.