'Our Uniform' y 'Amarradas' se coronan en el Palmarés Animayo con dos pases directos a la preselección de los Premios Oscar

Animayo es el primer y único festival de animación en España designado como Festival Calificador por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Óscar en dos categorías. La de cortometraje de animación internacional para el Gran Premio del Jurado Internacional Animayo (desde 2018) y Mejor Cortometraje en Español - Animación con Ñ, para los países que tienen el español como lengua oficial. Las dos obras premiadas en dichas categorías obtienen un pase directo a la ansiada preselección de los Premios Óscar para la categoría de mejor cortometraje de animación. Además, el Gran Premio del Jurado consigue un premio en metálico de 3.000 euros y trofeo honorífico.

Procedentes de más de 80 países de todo el mundo, el Festival visionó más de 2.000 obras de animación 2D, animación 3D, efectos visuales, cine experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips, cinemática de videojuegos y realidad virtual. Finalmente optaron al Palmarés Oficial Animayo 2023 una media de 60 obras que compitieron en las 8 Secciones Oficiales a Concurso. Cuatro de estas secciones lo hicieron en Oficial Internacional a Concurso, una para cinemática, videojuegos y comisionados, una para cortometrajes realizados en español – Animación con Ñ, y una última sección: la infantil y juvenil Mi Primer Festival (premio del público).

La selección sigue un riguroso y esmerado proceso basado en cinco pilares fundamentales que son el leit motiv del programa: el guion, donde se potencian valores como la diversidad, la igualdad, la convivencia, la familia, el amor, el respeto, el medioambiente, la infancia, la solidaridad o el bienestar social, la originalidad, la técnica, la temática y la articulación de las ideas. Historias hiladas de principio a fin, donde los personajes presentados llegan a calar y a cultivar al espectador.

Entre las técnicas que se pudieron ver, destacan la pintura en cristal, el 2D, el 3D, la generada por ordenador, animación en madera, stop motion o pintura en tela con cortometrajes de autores independientes, pero también procedentes de escuelas internacionales de animación, como las francesas ESMA o MOPA, la austríaca University of Applied Sciences Upper o la alemana Filmakademie Baden-Württenmberg.

Durante el formato presencial de Animayo Gran Canaria 2023, recientemente celebrado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (3 al 6 de mayo), las secciones oficiales a concurso pasaron a votación del público y, muy especialmente, a la votación del Jurado Internacional 2023, quienes han decidido los premios y nominaciones que componen el Palmarés Oficial Animayo 2023.

Así, Animayo Gran Canaria 2023 abre las puertas de Hollywood a Our Uniform, de la iraní Yegane Moghaddam, ganadora del Gran Premio del Jurado Internacional más trofeo honorífico y el premio metálico mencionado. Un corto realizado en técnica mixta de 07:23 minutos de duración en los que con guion propio de Moghaddam, “una joven iraní rememora su época escolar a través de las arrugas y las costuras de su viejo uniforme”. Su marcado tinte social es la baza fundamental de su trabajo, que nos adentra de una manera peculiar y particular en el uso del uniforme como manera de estandarizar una población. “El Jurado quedó encandilado no solo con la temática sino también por su técnica particular, utilizando el tejido como base para crear un universo de color y texturas. Tal es así que Our Uniforms, también ha sido reconocida en Animayo con el Premio Mejor Técnica Mixta”, explican desde Animayo.

Por otra parte, Animayo también pone en la carrera de los Premios Óscar a Amarradas, de la española Carmen Córdoba, que se alza con el premio Mejor Cortometraje en Español – Animación con Ñ. Con guion propio de Córdoba, Amarradas trata del vínculo eterno entre Madre e Hija que sana y que hiere, y que se perpetúa cuando Hija se convierte en Madre. Con una duración de 10 minutos, realizado en técnica 2D, Amarradas también se alza con el Premio Mejor 2D recibiendo las alabanzas del jurado internacional además del beneplácito del público asistente a la proyección; su enorme calidad artística, así como su temática ha hecho que se alce con el ansiado galardón.

Además, por cuarto año consecutivo, se incluye la Sección Oficial Internacional a Concurso Mi Primer Festival que otorga el Premio del Público Infantil-Juvenil. Ganador que se dará a conocer a principios de junio, puesto que a los votos de los asistentes a la proyección de dicha sección se sumarán los de los escolares de primaria, secundaria y escuelas de arte de la isla de Gran Canaria que, dentro del programa Animayo Escolares, - con 4.934 estudiantes participantes-, continúan visionando piezas hasta finales de este mes de mayo. De la misma forma, el Premio del Público -adulto-, se dará a conocer una vez contabilizadas las votaciones on line a través de la web Animayo.

Son 15 Premios y 6 Menciones Especiales los que componen el Palmarés Oficial Animayo 2023. Una 18ª edición que ha batido su propio récord de asistencia con 20.139 participantes frente a los 15.610 de la pasada edición en su misma fase presencial, anotando un incremento del 29%. “Cifras abrumadoras” que aún se verán incrementadas con el número final de participantes en el programa Becas al Talento con más de 600.000 euros en ayudas a estudios on line y presencial para el curso escolar 2023-2024, (convocatoria sin límite geográfico con inscripción abierta hasta el 30 de junio), y la proyección del Palmarés Oficial Animayo 2023 que tendrá lugar en los próximos meses de agosto y septiembre. Recuento que, sin duda, aumentará, una vez más, en la cifra final de toda la edición una vez finalizada su fase on line.

Una 18ª edición “fiel a la competitividad, excelencia y calidad que caracterizan a Animayo, en la que vuelve a plantear un programa de enorme e innovador calado y que es posible gracias a la colaboración” del Cabildo de Gran Canaria, la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Fundación La Caja de Canarias, Gobierno de Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Teatro Guiniguada, Filmoteca Canaria y todas las instituciones, organismos, universidades, escuelas y empresas privadas patrocinadoras y colaboradoras de Animayo, desde hace 18 años, que convierten a Canarias en un suelo muy fértil para las nuevas generaciones.

Con todo, el anuncio del Palmarés Oficial Animayo Gran Canaria 2023 supone el pistoletazo de salida para Animayo Itinerante, un recorrido alrededor del mundo por ciudades y países como Los Angeles, Madrid, Barcelona, Lanzarote, Portugal, República Checa, Bruselas, Chicago, Mumbai, Praga, Colombia, Belgrado o Korea.

Palmarés Oficial Animayo Gran Canaria 2023

Jurado Internacional

Presidido por Andreas Deja, (animador leyenda de Disney. Director, Productor. Polonia. Estados Unidos), miembros de este Jurado: Jan Bubenicek (director, animador y escritor. Praga, República Checa); Denisa Grimmova, (directora de Stop Motion, 2D y 3D, directora de arte y animadora. Praga, República Checa); Albert Barba, (director de animación. Madrid, España), y Laura MacMahon, (Senior 3D Animator. Glasgow, Scotland. Reino Unido).

Gran Premio del Jurado. 3,000€, preselección para los Premios Óscar® y trofeo a “Our Uniform”, de Yegane Moghaddam. Irán. Técnica: Mixed Media. Sinopsis: una joven iraní rememora su época escolar a través de las arrugas y las costuras de su viejo uniforme. [Tráiler: visionado y descarga directa en https://vimeo.com/826860772/b792491145?share=copy].

- Mejor Cortometraje de estudiante a “Swing to the moon”, de Marie Bordessoule, Adriana Bouissie, Nadine de Boer, Elisa Drique, Chloé Luau, Vincent Levrero y Solenne Moreau. Escuela ESMA. Francia. Técnica: 3D. [Tráiler : https://www.youtube.com/watch?v=mCXlc4_Ursc].

- Mejor Cortometraje Social a “A coeur perdu”, de Sarah Saidan. Francia. Técnica: 2D. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-WSAMIUoLO3].

- Mejor 3D a “Distance – Act I: The peacock and the sphinx”, de Eddy Loukil. Canadá. Técnica: CGI. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-92lDXMenL3].

- Mejor Dirección Artística a “Pasajero”, de Juan Pablo Zaramella. Argentina. Técnica: Stop Motion. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-slxrbcPXQ1].

- Mejor Técnica Mixta a “Our Uniform”, de Yegane Moghaddam. Irán. [Tráiler: visionado y descarga directa en https://vimeo.com/826860772/b792491145?share=copy].

- Mejor Stop Motion (ex aequo) a “Les Liaisons Foireuses”, de Chloé Alliez y Violette Delvoye. Francia. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-vJfPqfFkJT].

- Mejor Stop Motion (ex aequo) a “Pasajero”, de Juan Pablo Zaramella. Argentina. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-slxrbcPXQ1].

- Mejor Cortometraje de Humor para Adultos a “Phonorama”, de Alex Rey. España. Técnica: Digital 2D. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-XL9HR296VQ].

- Mejor 2D a “Amarradas”, de Carmen Córdoba. España. Técnica: 2D. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-doFFp9umQO].

- Mejor Guion a “A Coeur Perdu”, de Sarah Saidan. Francia. Técnica: 2D. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-WSAMIUoLO3].

- Mención Especial del Festival Animayo a “Tahlequah the Wale: a Dance of Grief”, de Daniel Kreizberg. Estados Unidos. Lituania. Técnica: 2D, 3D. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-wV0J8bq98l].

Jurado Internacional categoría Mejor Cortometraje en Español - Animación con Ñ

Miembros de este Jurado: Clara López Pérez, (directora de producción. Madrid, España); Carolina Jiménez, (Layout TD para VFX de cine. CG Artist. Scanline VFX. España); Edgard Blas, (cofundador y CEO de Virtual Voyagers. Madrid, España); Albert Barba, (director de animación. Madrid, España), y Sandra Lasso, (Talent Acquisition Director. Madrid, España).

Premiados:

- Mejor Cortometraje en Español - Animación con Ñ. Preselección para los Premios Óscar® y trofeo honorífico a “Amarradas”, de Carmen Córdoba. España. Técnica: 2D. Sinopsis: Madre e Hija están amarradas de por vida por un vínculo eterno que sana y que hiere, y que se perpetúa cuando Hija se convierte en Madre. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-doFFp9umQO].

- Mención Especial del Jurado en español por Mejor Concienciación Social a “Cadê Heleny?”, de Esther Vital García. España – Brasil. Técnica: Stop Motion. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-K610GtKbJQ].

- Mención Especial del Jurado en español a Mejor Dirección Artística a “Pasajero”, de Juan Pablo Zaramella. Argentina. Técnica: Stop Motion. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-slxrbcPXQ1].

Cinemática, Spots y Videos Musicales

Miembros de este Jurado: Bobby Chiu, (Concept artist and Character design. Cofundador de Imaginisim Studios. Filipinas. Canadá); Kei Acedera, (ilustradora y artista gráfica. Cofundadora de Imaginisim Studios y Schoolism. Filipinas. Canadá); Clara López, (directora de producción. Madrid, España); Edgard Blas, (cofundador y CEO de Virtual Voyagers. Madrid, España), y Carolina Jiménez, (Layout TD para VFX de cine. CG Artist. Scanline VFX. España).

Premiados:

- Mejor Cinemática de Videojuegos a “Lords of the Fallen”, de Digic Pictures, Hungría. Técnica: 3D.

- Mejor Vídeo Musical a “Arlo Parks - Weightless (DC)”, de Marc Oller. Canadá. Reino Unido. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-Qz5jVlMbu3].

- Mejor Publicidad / Comisionado, a “Lil’Sugar Master of Disguise”, de Paulo García, Brasil. Técnica: 3D. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-acseAwUTz3].

- Mención Especial del Jurado de Cinemática por Mejor Conciencia Social a “Hidden Heroes”, de Anna Levinson. Alemania. Técnica: 2D. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-kAJ0W4dHXL].

- Mención Especial del Jurado de Cinemática por Mejor Arte a “Miles Davies – ‘What’s love got to do with it?”, de Irina Rubina. Alemania – Estados Unidos. Técnica: 2D.

- Mención Especial del Jurado de Cinemática por Mejor Direción Artística a “Travel Oregon – Extraordinary is Ordinary”, de Gerson Aguerri. España. Técnica: Stop Motion. [Descarga tráiler: https://we.tl/t-PH5vAjdkEg].