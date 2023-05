Animayo Gran Canaria 2023 bate récord de asistencia con 20.139 participantes, casi 5.000 más que el año anterior

La edición número 18 de Animayo Gran Canaria bate su propio récord de asistencia. Así lo reflejan sus 20.139 participantes frente a los 15.610 de la pasada edición en su misma fase presencial. Un incremento del 29% que despunta en masterclasses y proyecciones, así como también en zona fan y de experiencias Animayo, nuevas incorporaciones de la edición.

Casi un año de trabajo de preproducción realizado por el equipo Animayo, capitaneado por Perea, para “hacer brillar como nunca” Animayo Gran Canaria 2023, 18º Summit Internacional de animación, efectos visuales y videojuegos, celebrada en la capital grancanaria en cuatro jornadas, desde el día 3 al 6 de mayo, convirtiendo, una vez más, Las Palmas de Gran Canaria en el epicentro de la industria a nivel mundial.

Con más invitados que nunca, más público que nunca. En palabras del también galardonado cineasta y director del Festival “un público entusiasta, joven y con tantas ganas de aprender que me ha llevado en volandas hasta el último minuto del Festival; no han fallado ningún día, desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche. Eso son ganas de estar y de aprender, y es lo maravilloso de Animayo. Imaginemos que todas estas personas fueran a sus clases o trabajos habituales con este entusiasmo, ¿cómo sería el mundo? Me siento orgulloso de ver cómo todos estos jóvenes acudían cada día con ese ‘hambre’ a cada master class, a cada taller, a las proyecciones y a cada en cada oportunidad de la jornada de reclutamiento. ¡En todo! Incluso ver cómo aprovechaban cualquier encuentro con los invitados para mostrarles sus trabajos, más o menos incipientes, o cómo nuestros invitados se detenían tranquilamente con ellos a escuchar sus inquietudes y orientarles, más allá de la propia actividad programada. Todo este maravilloso público que ni siquiera fallaba en las firmas de autógrafos convirtiendo cada una de estas ocasiones en otro pequeño encuentro en el que interactuar. Me siento muy orgulloso de este festival, de esta nueva edición, de traer Animayo a la isla de Gran Canaria y de alcanzar estos estándares, y de todo el equipo del Festival sin cuya pasión y trabajo sería inviable”.

Desde el día 12 de abril ya estaban todos los bonos vendidos Full Pack, Basic Pack y Profesionales, fecha en la que Animayo activó un abono especial, el Reclutamiento Plus, para atender la elevada demanda de aspirantes a empleos en la industria y que, igualmente, quedó agotado apenas pasados unos días.

La programación de esta 18ª edición con atención a la formación y al empleo como corresponde al auténtico corazón de Animayo, contó con más de 40 invitados y ponentes estrella en un cartel de artistas y creadores de estudios nacionales e internacionales que difundieron sus conocimientos en 14 masterclasses presenciales con 2.997 participantes, y 5 talleres, con 113 particpantes, enfocados hacia el aprendizaje práctico de habilidades y capacidades en áreas de diseño de personajes, la animación, los efectos visuales, el diseño de productos digitales, el arte y el videomapping en el Espacio CICCA. Misma ubicación donde se celebraron 3 paneles sobre inteligencia artificial, el uso de las nuevas tecnologías y la mujer en la industria de los VFX, y que, a juzgar por sus 320 participantes, queda clara la necesidad de este tipo de acciones participativas en las que encontrar puntos comunes además de ampliar conocimientos con expertos en las materias. Una oferta ya integrada en la pasada edición y que ha vuelto para quedarse.

Para soplar las velas del 18 cumpleaños de Animayo, integrando un cartel de lujo, viajaron hasta la isla de Gran Canaria sus invitados estrella desde países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia, República Checa, Canadá, Filipinas, Dinamarca y Ucrania, además de España. Por primera vez en un Festival en España, Animayo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, recibió a la leyenda viva de Disney Andreas Deja, exanimador del mítico estudio en cuyas manos nacieron y tomaron vida personajes inolvidables como Scar, Jafar, el Rey Tritón o Lilo, por no mencionar películas como Quién engañó a Roger Rabbit, El Rey León, Aladdin, La Bella y La Bestia o La Sirenita.

Con localidades agotadas, la mañana de la primera jornada arrancó con un acto de bienvenida en el que tanto Antonio Morales, Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, como Damián Perea dirigieron unas palabras a los asistentes dando paso a las primeras masterclasses del Festival. En la tarde, ante el público ocupando cada una de las localidades del auditorio del Espacio CICCA, y en compañía de Andreas Deja asistimos a todo un estreno en España: la proyección de su primer trabajo, ya como director y productor independiente, “Mushka”. Un corto de casi media hora de duración, animado a mano, que ambientado en la Unión Soviética de los años 70 cuenta la entrañable relación entre una niña y un tigre siberiano. El estreno fue seguido de la primera de sus dos masterclasses en Animayo, impartiendo también el taller de dibujo ‘Diseño de personajes’, además de presidir este año el Jurado Internacional Animayo. Con un lleno hasta la bandera, “Mushka” se proyectó en la Inauguración Oficial de Animayo Gran Canaria 2023, en el Espacio CICCA, donde también se homenajeó la figura de Claudio Biern Boyd, conocido como el Walt Disney español fallecido el pasado mes de octubre. En nombre de su familia, su hijo Carlos Biern, (también productor ejecutivo y director de contenidos de animación), recogió el Premio Honorífico de Animayo por su inmensa contribución al mundo de la animación. En lo que a estrenos se refiere, en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura y el Centro Checo de Madrid, también tuvo lugar el nacional correspondiente a la película de animación infantil “Ratones y Zorros. Una amista de otro mundo”, de Jan Bubenicek y Denisa Grimmova, destacados ponentes invitados, así como la Premiere en España del Making of de ‘The Peasants’ de Dorota Kobiela, obra llevada a la pantalla a partir de la novela de Wladyslaw Reymont con una animación de pinturas realistas y preimpresionistas al estilo de la pintura polaca del siglo XIX.

Animayo Gran Canaria 2023 contó con otros tantos invitados destacados como Bobby Chiu y Kei Acereda, Imagninism Studios, con proyectos como “Alicia en el país de las Maravillas”, (dirigida por Tim Burton), o “Alicia a través del espejo”, (dirigida por James Bobin). Ambos invitados protagonistas del estreno en Europa en el Festival de su exposición de Concept Art acogida en el Espacio CICCA. Y continuando con relevantes invitados de la edición, Laura MacMahon, (Axis Studios Group. ‘Love Death Robots Vol. 1: Helping Hand’, ‘Scrooge: Cuento de Navidad’, ‘Diablo: Inmortal’); Signe Vinther, (Ghost. “Rogue one. Una historia de Star Wars”, “Star Wars: Los últimos Jedi”, “Walking Dead”, “Star Trek” o “Black Panther”); Borja Montoro, (“Space Jam: Nuevas leyendas); ”Klaus“, ”El regreso de Mary Poppins“); Abraham Lopéz, (”Blue and Malone Casos Imposibles“, ”Dragon Keeper“, ”Deep“); Albert Barba y Sandra Lasso, (”Luck“, ”Mascotas“ ”Mascotas 2“, ”El Grinch“, ”Gru 3: mi Villano Favorito“); Clara López, (ReDefine. ”John Wick“, ”Capít.3- Parabellum“, ”Lost in Space“); Carolina Jiménez, (”Joker“, ”Juegos de tronos“, ”Trilogía de El Hobbit“); Kateryna Ocheredko, (Thru Films. ”Loving Vincent“); Edgar Martín-Blas (Virtual Voyagers), Xavi Bové (La Salle Barcelona. ”Sonoscopi“), Jose Jesús García y Mónica García (The Core School), entre otros. En definitiva, como señalara Damián Perea, ”son solo algunos de relevantes animadores, productores, directores, supervisores de VFX, de compañías como Disney, Star Wars o Marvel, Pixar o Dreamworks, estrellas invitadas que vinieron “a transmitir sus experiencias y conocimiento de una forma cercana, a enseñar y a motivar a las nuevas generaciones”.

“Creando oportunidades reales de empleo”, Animayo Gran Canaria 2023 agendó más de 400 entrevistas para optar a 78 ofertas de empleo en 30 categorías para cubrir la demanda de 13 empresas reclutadoras aliadas del Festival, referentes del sector como: Skydance Animation, Axis Studios Group, Ghost Fx, Fortiche, Studio Nowake, BWater Animation Studios, Atlantis Animation, 3Doubles Producciones, Amuse Animation, Mondo TV Studios, BMCaff Studio, Ánima Kitchent y Hampa Animation Studio. Una oferta profesional a sumar a su denominada Zona Networking que, con 91 profesionales inscritos, fomentó el intercambio y las oportunidades de negocio entre productoras, emprendedores y posibles inversores de la industria de la animación en todo el mundo. A más, la Zona Fan de Animayo, ubicada en la Sala Polivalente del Espacio CICCA, compartiendo espacio con el diseñado para las firmas de autógrafos de los invitados estrella (1.923 firmas), acogió 14 mesas de artistas capitaneadas por ilustradores, novelistas gráficos, diseñadores, animadores 2D, storyboards artist, creadores de contenidos y líderes de comunidades digitales como Kaos, Ivart, Luca, Daniel Hace, Abenchara Montesinos, Elvira Piedra, Logan Tucou, Delioma Herquin, Lisa Giambra, Lara Gimeno, Iris Cabrera, Letstark o Tama, además de Jota Studio y Gema Vadillo, quien realizó la presentación nacional de su última novela gráfica “El amarillo no existe”. Todos ellos tuvieron la oportunidad de vender su arte, acercarse al público y viceversa; otra exitosa apuesta que Animayo volverá a hacer suya en 2024 activando una selección de artistas aún más exhaustiva.

Y formando desde la base, “enseñando a ver, a hacer y a tener una mente crítica a parte de ese futuro público entre el que se encuentran los talentos del mañana”, hasta el 30 de junio, gratuitamente y sin salir del aula, este Festival continuará celebrando su programa ‘Animayo Escolares’, con 4.934 estudiantes de centros educativos inscritos que participarán en actividades que incluirán proyecciones para secundaria, bachillerato, artes y grados, además de master classes on line impartidas por artistas y creadores de productoras y universidades de primer nivel. Por supuesto, no podía faltar el siguiente y necesario paso: el programa ‘Decide tu Futuro’ en el que 533 participantes accedieron a ponencias informativas sobre carreras artísticas y tecnológicas abiertas a centros educativos, estudiantes, tutores y progenitores en las que participaron los también colaboradores de este festival: U-Tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, The Core Entertainment Science School, L’idem Barcelona, La Salle Universidad Ramón Llull, Reboot Academy, IED Madrid, LCI Barcelona y Escuela Artediez. Colaboradores estos a los que sumar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna, Escuela de Arte de Gran Canaria, Escuela de Arte de Tenerife y Escuela de Arte de Fuerteventura. Completando el círculo de la formación y las oportunidades, la 18ª edición Animayo Gran Canaria incrementa en 100.000 euros sus Becas al Talento llegando a la cifra de más de 600.000 euros en ayudas para impulsar estudios on line y presencial en escuelas y universidades nacionales e internacionales de primer nivel. Una convocatoria sin límite geográfico que permanecerá abierta hasta el 30 de junio aplicando on line a través de la web de Animayo y que la organización dará a conocer detalladamente en los próximos días.

En este punto, cabe señalar que los más pequeños de la casa volvieron a tener voz y voto en ‘Mi Primer Festival’, una de las secciones oficiales a concurso especialmente diseñada para el público familiar. Niñas y niños a partir de los 5 años, así como jóvenes y adultos de la familia pudieron votar al mejor cortometraje de animación de la edición entre una selección de 11 cortometrajes internacionales de animación con sendos mensajes relativos a la difusión de valores sociales.

Otro gran destacado del Festival: sus 5 Secciones Oficiales a Concurso compuesta por obras de animación, efectos visuales y videojuegos cuyos premiados, que serán dados a conocer esta próxima semana, constituirán el Palmarés Oficial Animayo 2023, otorgando 2 pases directos a la preselección de los Premios Oscar®. Y es que Animayo es el primer y único Festival en España designado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Oscar® en dos categorías: cortometraje de animación internacional para el ‘Gran Premio del Jurado Internacional’ y, desde el pasado año, 'Mejor Cortometraje en Español - Animación con Ñ' (para los países que tienen el español como lengua oficial). Así, como señalábamos, las obras ganadoras en estas dos categorías se convertirán, automáticamente, en cortometrajes elegibles para los Premios de la Academia (Academy Awards®), pasando directamente a la preselección de los mismos.

Desde la organización aseguran que hubo una una afluencia de público como nunca antes vista en Animayo. 1.491 participantes, los asistentes a todas las proyecciones que tuvieron lugar en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria desde el día 3 al 6 de mayo, ocuparon no solo el patio de butacas sino también el anfiteatro para disfrutar de una selección de los aproximadamente 60 cortos que resultaron seleccionados tras el visionado de más de 2.000 cortometrajes procedentes de más de 80 países de todo el mundo que quedaron en 200 obras tras pasar una siguiente fase de selección realizada por el equipo de Animayo. Finalmente, 60 cortos que pasaron a votación del público y, especialmente, a la votación del Jurado Internacional Animayo Gran Canaria 2023.

Completando la oferta de proyecciones, el Teatro Guiniguada también acogió las celebradas proyecciones de ‘La Noche Dos Rombos’ y ‘La Noche del Humor’ con una selección de cortometrajes de temática más intelectual y de humor artístico con un toque ‘picante’ del talentoso director y animador independiente Bill Plympton.

“Son 18 años de posicionamiento de Animayo Gran Canaria que se hace realidad, una vez más, gracias al fuerte empuje y decidido apoyo que ofrecen sus patrocinadores: el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria, la Fundación de La Caja de Canarias, Turismo Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, así como la implicación de productoras, estudios, escuelas y universidades, además de numerosas empresas privadas colaboradoras que apuestan firmemente por la industria del cine y por el esfuerzo para acercar a todos los públicos la cultura y la educación”.

Con todo, Animayo Gran Canaria 2023, con un récord de participación en su fase presencial, volvió a convertir su capital en el epicentro de la industria audiovisual con lo más destacado del cine de animación, los efectos visuales y los videojuegos. El pistoletazo de salida para ‘Animayo Itinerante’, un recorrido alrededor del mundo por ciudades y países como Los Angeles, Madrid, Barcelona, Lanzarote, Portugal, República Checa, Bruselas, Chicago, Mumbai, Praga, Colombia, Belgrado o Korea.