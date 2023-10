La Pantera: “Creo que lo más importante en la vida es la lealtad y no dejar nunca de ser quien eres”

La Pantera es un artista, natural de Gran Canaria, que destaca por su versatilidad y estilo a la hora de interpretar sus temas. Especializado en la música trap, también es capaz de moverse con soltura en otros géneros. A pesar de escribir desde los 9 años, comenzó su carrera musical en el 2020 y, desde entonces, su ascenso ha sido constante y se ha consagrado como una estrella a nivel local y nacional.

Comenzaste hace relativamente poco tiempo a lanzar tu música. Tu tema más antiguo en YouTube es ‘Ando Fino’, hace tres años. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo decides iniciarte en el mundo de la música?

Así es, Ando Fino fue el primer tema que saqué a la calle, pero ya venía escribiendo desde los 9 años y participando en batallas mucho antes de lanzar esa canción. La primera vez que me metí a grabar en un estudio fue en el año 2020 y desde entonces no he querido hacer otra cosa.

Llevas ya unos años dentro de la industria musical y habrás podido ver cómo funciona. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuáles dirías que son las cosas más positivas y más negativas del mundillo?

La industria es complicada, es un negocio que mueve mucho dinero y la controlan los sellos discográficos. Para ellos, eres un simple número al que apoyan solamente cuando les interesas. No quiero entrar en cosas negativas porque es como cualquier trabajo en cualquier sector. Todo tiene sus cosas buenas y malas. En cuanto a lo positivo, lo mejor que tiene la industria es la unión que está creándose entre artistas. En Canarias, por ejemplo, se está generando un movimiento muy sano donde no hay egos ni envidias. Todos queremos crecer sin competir entre nosotros. Es algo que está cambiando y ojalá siga así para que continúen apareciendo artistas nuevos.

La forma en la que haces el delivery de tu música y tus letras te han posicionado como un artista con un estilo único en el país. ¿De dónde has sacado las inspiraciones o influencias que te han hecho ser así como artista? ¿Qué crees que es lo más importante que debe tener un cantante para triunfar con su música?

En cuanto a mi delivery, hablo de situaciones que me ha tocado vivir a mí o a gente de mi círculo. Tengo mucha influencia de Puerto Rico porque crecí escuchando la música de allá, por eso en mis letras tengo bastantes expresiones que usan ellos. También, tengo amigos latinos y, quieras o no, eso me influye a la hora de usar sus palabras.

Sobre lo segundo, yo trato de ser real y leal a mi gente. Creo que lo más importante en la vida es la lealtad y no dejar nunca de ser quien eres. Que ni la fama ni el dinero te cambien porque nada de eso te hace ser mejor que nadie. Me crié de barrio en barrio, como le pasa a muchos, y en la calle hay cosas malas, pero también se aprende mucho de la vida. Eso marca mi forma de escribir y lo que cuento en mis letras. No hay una fórmula para progresar en la música, sino cualquiera podría lograrlo. Solo trato de que la gente me conozca y me quiera tal como soy, si tengo que cambiar para triunfar prefiero no hacerlo.

El jueves, 19 de octubre, lanzaste All In, un tema junto a Juseph en el que abordan el género trap. ¿Qué significa para ti este género y esta canción? ¿Es este el comienzo de una nueva etapa tuya basada en el trap?

Vengo haciendo trap desde mis comienzos. Disfruto mucho haciéndolo, pero también me divierto experimentando otros géneros. All In es un tema muy especial porque lo hicimos tres amigos que venimos desde abajo, empezamos nuestro camino y seguimos viviendo nuestro sueño juntos. El tema es un palo, por cierto. Lo mejor de la música es poder compartirla con la gente y si es con dos de tus hermanos la felicidad es mayor.

El tema de All In lo produce Izak, de Bdp Music, quien ha producido muchas de tus canciones. ¿Cuánto de importante dirías que es su figura y, en general, la de un productor, de cara a crear una canción o proyecto musical? ¿Qué es lo que más valoras en un productor?

Isaac es un pilar en mi música y, también, en mi vida. Es el 50 % de La Pantera y es la persona con la que más tiempo paso. La primera vez que entré al estudio a grabar fue con él y el día que mi carrera termine será de la mano de Bdp Music.

Obviamente trabajo con muchos productores y, en ocasiones, está la mano de varios en un mismo tema. Es fundamental alimentarte de eso para desarrollar tu carrera. Creo que hay que darle a los productores el respeto y reconocimiento que se merecen en la industria, ya que sin ellos no habría música.

En tu último tema, All In, colaboras con Juseph. En otras ocasiones, lo has hecho con Lucho RK y Quevedo, entre muchos otros. ¿Qué significa para ti haber crecido musicalmente junto con tu gente más cercana y de la isla? ¿Qué es lo que más valoras de ello?

Tuvimos mucha suerte de salir todos con Cayó La Noche Remix. Esa canción nos cambió la vida a Juseph, Quevedo y a mí. Lo mejor de todo es que seguimos haciendo las mismas cosas que antes de Cayó La Noche. Cambió nuestra vida, pero no nos cambió a nosotros.

El hecho de que vengan artistas nuevos rompiendo, como lo está haciendo Lucho RK, es un orgullo para nosotros. Quiere decir que se siguen abriendo puertas. Con él, tengo un proyecto que estamos trabajando y espero que vea la luz pronto porque sé que la gente lo está deseando.

Con un gran recorrido en estos años y con una gran proyección a nivel nacional e internacional. ¿Qué podemos esperar de La Pantera de cara al futuro? ¿Algún proyecto, idea o sueño en mente?

Ahora mismo, siento que estoy en mi mejor momento. El año pasado me dormí y perdí el enfoque. Lo importante de las malas etapas es salir lo antes posible y aprender de ello. A día de hoy, estoy más enfocado que nunca en la música y estoy trabajando en mi primer álbum que saldrá a principios de 2024. Mi meta sigue siendo la misma que tenía antes de empezar en esto: comprarle a mi madre la casa de sus sueños.