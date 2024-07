El soul brilla en Maspalomas

La primera jornada de la octava edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival ya forma parte de la historia de este encuentro con la música afroamericana. La excepcional Memphis Hall of Fame Band (MHOFB) se llevó todos los honores en una noche en la que su sonido tradicional, su repertorio y las voces de los solistas que actuaron elevaron el nivel del festival a cotas muy altas, casi celestiales. Una primera jornada que abrieron dos proyectos locales, la City Dock Band y Dj Vamp, excelentes anfitrionas que abrieron el camino como expertos zapadores, sabedores de lo que estaba por llegar.

Sería injusto destacar unos por encima de otros, porque todos los que ayer actuaron nos llevaron a las calles de Memphis, nos abrieron las puertas de míticos sellos discográficos, desempolvaron los mejor de los repertorios de Stax o Sun Records, dejaron entreabiertas las puertas de los estudios de grabación donde se grabaron himnos que ayer sonaron como si fuera la primera vez. Pero la fuerza, la energía, la solidez demostrada por la banda dirigida por Kurt Clayton merece todos los honores. Dios salve a la Memphis Hall of Fame Band.

Kurt KC Clayton (teclados y director musical); Garry Goin y Steve Bethany (guitarra eléctrica); Dwight Sanders (bajo); Darryl Sanford (teclado y Hammond); Carlos Sargent (batería); Alan Clayton (saxo tenor); Paul McKinney (trompeta); Victor Sawyer (trombón); y las vocalistas Shunta Mosby, Dani McGhee y Candy Fox fueron ayer el alma de una fiesta que luego coronaron Jonathan Ellison y Jerome Chism, y de la que un año más fue cómplice Rick Hutton en su papel de maestro ceremonial, acompañado en esa tarea por Sergio Miró.

A Hutton le correspondió la labor de romper las hostilidades con una entrada electrizante al ritmo de Sweet Home Chicago. Luego le tocó el turno a la MHOFB ya en solitario encender los motores con Soul Fingers y Green Onions; la incorporación de sus tres voces femeninas se fraguó al son de You’re Gonna Make me Love Somebody Else, de The Jones Girls; y luego llegó el lucimiento personal para cada una de ellas, con Dani McGhee cantando a Aretha Franklyn (Chain of Fools); Shunta Mosby a Staple Singers (I’ll Take You There); y Candy Fox de nuevo a Aretha (Rock Steady).

Tras una breve pausa comenzó la actuación estelar de Jonathan Ellison, que además de interpretar tres temas propios (Lady in the Street, Leave Well Enough Alone y Guitar Cry for me), se atrevió con temas de Albert King (Crosscut Saw y The Very Thought of You), ZZ Hill (Down Home Blues) y cerró con una versión celebradísima por el público de Purple Rain de Prince, coreado por toda la playa. Un repertorio muy blusero que sirvió además para el lucimiento personal de los dos guitarristas de la MHOFB.

Jerome Chism cerró la noche con un repertorio más tradicional, con mucho soul clásico en el que no faltaron temas de Otis Redding (el infalible Hard to Handle o Try a Little Tenderness); B.B. King (Move to Soon), Eddie Floyd (Knock on Wood), Sam & Dave (Hold on I’m Coming), Albert King (Breaking Up Somebody Home); Al Green (Love and Happiness y otro clásico inmortal, Take me to the River); para finalizar con Walking the Dog, de Rufus Thomas, estrella de Sun Records; y el Into Somthing (Can’t Shake Loose) de O.V. Wright. El cierre estelar del show se cantó a lomos del I Thank You de Sam & Dave, uno de los grandes éxitos de Stax Records.

La segunda jornada tendrá una apertura también muy interesante a cargo de la gran vocalista Martha High, una veterana del género, acompañada del Julián Maeso Trio, uno de los mejores teclistas de este país, ex miembro de Sunday Drivers. Tras el show de la MHOFB llegarán las actuaciones de Gerald Richardson y Wendy Moten. Las selecciones musicales de apertura y continuidad correrán a cargo de mr. kangrejo.

PLAN DEL SÁBADO:

17.30: Masterclass Carlos Sargent

19.30: mr. kangrejo

20.30: Julián Maeso Organ Trio

22.00: Memphis Music Hall of Fame Band

22.10: Shunta Mosby, Dani McGhee y Candy Fox

22:30: Geral Richardson

22.50: Wendy Moten

00.30: Gran Final

PLAN DEL DOMINGO:

11.00: Taller Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana

12:00: Masterclass de Kurt Clayton