El Teatro Guiniguada presenta su nueva programación, con un montaje sobre María Callas para abrir la temporada

Una propuesta músico teatral sobre la figura de María Callas, de Blanca Rodríguez, retoma los días 9 y 10 de septiembre la programación del Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria con más de 50 funciones de teatro, danza, música y cine hasta diciembre, a un precio de entre 2 y 15 euros.

La coordinadora de la Unidad de Artes Escénicas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Lorena Matute, y el coordinador del Teatro Guiniguada, Daniel Tapia, han presentado este miércoles en rueda de prensa el programa para este último cuatrimestre del año, en el que confían recuperar la normalidad en la asistencia de público tras los altibajos registrados en lo que va de temporada.

Y para ello su apuesta se centra en la “diversidad, la accesibilidad y la calidad”, han remarcado.

Muchos de los espectáculos que se ofrecerán se incluyen en las colaboraciones que mantiene el Guiniguada con festivales que se celebran en las islas, como es el caso de la obra sobre la cantante de ópera María Callas, que forma parte del Festival Temudas que organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El teatro en estos cuatro meses también continuará con su programa Domingo en Familia, #Guiniguada, Guiniguada en Danza y #EnelFoco y con otros espectáculos que coordina con los otros escenarios que gestiona el área de Cultura del Gobierno canario, el Espacio La Granja, en Tenerife, y la Casa de los Coroneles, en Fuerteventura.

La oferta teatral incluirá, entre otras obras, el estreno de Auto de fe... entre bambalinas, de Atlante Cultura & Teatro; una propuesta de la compañía Indubio, Juicio al extranjero, en la que el público desempeñará parte del papel; Diario de un loco, de Profetas de Mueble Bar; La inmortalidad, de Delirium Teatro; y Yo maté a Kurt Cobain, de Rosa Escrig, fruto de las residencias que organiza la Sala Insular de Teatro y de Canarias Escribe Teatro.

Las funciones familiares, que son las de más éxito de público, comenzarán con un espectáculo sobre la historia del rock, Kids Rock History, del Big Bang Vintage Festival, y concluirá con una obra en la que se trabaja sobre la inteligencia emocional, Súper Abuela, de Agua y Limón Producciones, e incluirá como novedad un concierto de góspel, A Rainbow Christmas, además de otros dos espectáculos.

La danza sigue siendo la gran apuesta del Guiniguada, según han remarcado Matute y Tapia, tras haber logrado que se interese el público por este arte, y la programación comenzará con el reestreno de Mujer, también en el marco del festival Temudas; a la que seguirá The very last northern rhino, de la compañía catalana Gaston Gore, que se incluye también en el festival que organiza el Auditorio de Tenerife.

El Guiniguada acogerá una sesión especial de Masdanza, el espectáculo Tempo de Rocío Pozo, y el ciclo coreográfico Retama.

Un concierto del guitarrista canario Pablo Queu inicia el apartado musical, al que le seguirá Sigma Proyect, Manson Ensemble, Lucas Vidal y su proyecto Karma y “Ensemble Difracción, además de la actuación de Pino Luzardo, en el merco del festival Jazz Otoño.

Dentro de la programación propia se presentarán los últimos trabajo musicales de Toñín Corujo Cuartet, el gallego Álvaro Iglesias y Tana Santana y se ofrecerán clases magistrales y conciertos, como en anteriores ediciones.

En el apartado cinematográfico, como sede de la Filmoteca Canaria continuará con las proyecciones previstas hasta diciembre, además de una proyección de Masdanza Cinema y una nueva entrega de filmes dedicados a la naturaleza y la aventura.

Las funciones de humor y debate de #Guiniguada dirigidas al público juvenil comprenderán tres propuestas: Jugar, Morir y Regalar.