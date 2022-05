El Gran Canaria cede pero será equipo de Playoff

El CB Gran Canaria cayó en su feudo ante el Real Madrid en la última jornada de la liga regular. Los claretianos dependían de sí mismos para asegurar su billete a los puestos de promoción por el título, sin embargo, los resultados ajenos permitieron a los amarillos permanecer en la octava plaza a pesar de su derrota ante el cuadro merengue.

El Gran Canaria se juega el playoff en la última jornada

AJ Slaughter abría fuego rápidamente anotando en la primera posesión claretiana. Sin embargo, el conjunto blanco apretaba en labores defensivas para firmar un parcial 2-10 con triples de Causeur (7-12, minuto 4) y tomar las primeras ventajas significativas de la noche en el Arena. El ‘Granca’ se agarraba al choque con puntos de John Shurna (13-16, minuto 7), pero los claretianos sufrían para sumar con fluidez. En defensa, los de Fisac tenían dificultades para frenar las múltiples variantes de un Real Madrid muy enchufado. Randolph y Poirier, desde el banquillo, rompían los esquemas claretianos. Los locales llegaron a caer por ocho antes de una postrera canasta de Ennis (17-23).

Anotaba de tres el Real Madrid en el primer ataque del segundo acto para llevar la renta madridista hasta los nueve puntos. Un parcial 6-0 del Gran Canaria encadenando varias buenas defensas apretaba de nuevo el luminoso, pero irrumpía entonces Llull con dos triples estratosféricos (23-34, minuto 14) para colocar dobles dígitos de diferencia. El de Mahón también exhibía su lado más solidario dirigiendo el juego. Dos tiros libres del canterano amarillo Edy Tavares (27-42, minuto 17) ponían quince arriba a la escuadra merengue, que jugaba con comodidad en labores ofensivas. La máxima visitante llegó a ser de 16, pero el Gran Canaria fue capaz de recortar distancias antes del descanso (39-49).

El Gran Canaria necesitaba mejorar sus prestaciones defensivas para meterse de lleno en el partido. El Real Madrid, sin embargo, seguía hallando de forma calmada e inteligente maneras de hacer daño. Cuatro puntos de Kenny Chery permitía al ‘Granca’ rebajar la desventaja y dejarla en tan solo un dígito. AJ Slaughter, el hombre de negro más constante de la noche, sumaba una ‘bombita’ (45-51, minuto 23) para dejar la diferencia en seis. La remontada grancanaria siguió hasta colocarse a cinco, pero la reacción local se vio interrumpida por cinco puntos consecutivos de Yabusele. Hanga anotaba tras rebote ofensivo (48-64, minuto 27) para seguir minando la moral de un ‘Granca’ que se atascaba en ataque. La escuadra isleña se encomendaba a la épica para buscar el triunfo en el último parcial (57-70).

Los de Fisac no renunciaban a nada, y arrancaban el último cuarto con un parcial de 5-0 en apenas un minuto. Poirier ponía la réplica, causando estragos en la pintura local. No tardó el Real Madrid en volver a sobrepasar la barrera de los diez de ventaja (62-74, minuto 33) y forzar el tiempo muerto de Porfi Fisac. Un parcial 6-0 cambiaba por completo el ‘momentum’ del encuentro y Laso lo paraba con 68-74 en el marcador a 5:57 minutos del final. El conjunto claretiano seguía peleando para apurar sus opciones de victoria. Tuvo opciones la escuadra grancanaria para acercarse más en el marcador, pero el Real Madrid estiraba ligeramente su renta. Un ‘2+1’ de William-Goss (70-80, minuto 37) golpeaba la moral de un Gran Canaria que, eso sí, no dejaba de luchar. Los insulares no pudieron culminar la remontada y cerraron la fase regular con derrota.