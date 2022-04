El Lenovo Tenerife se deshace del Fuenlabrada y se afianza en los puestos de privilegio

El Lenovo Tenerife sacó adelante un partido difícil frente al Urbas Fuenlabrada (87-74) en un choque que empezó dominando con contundencia el equipo madrileño pero que luego no supo aguantar el ritmo y el poder físico y anotador de los tinerfeños, que se aprovecharon de los tropiezos de los cinco primeros clasificados para apretar aún más la zona alta de la tabla.

Triunfo a pico y pala, sin apresurarse e intentando solucionar los problemas tácticos ante un Fuenlabrada más rápido, acertado e intenso en defensa.

No salió bien la propuesta de Txus Vidorreta en el inicio del partido. Su zona y el quinteto elegido no tuvo el acierto esperado y pronto tuvo que cambiar de táctica para que el rival no siguiera aumentando las distancias.

Al final todo se llegó a lo que se esperaba, un dominio local y un Fuenlabrada al que le faltó continuidad en su juego y más control en ciertos momentos del partido.

Gran inicio del Urbas Fuenlabrada ante las dudas y la irregular defensa de los tinerfeños que, con una defensa zonal, no lograron parar, sobre todo, la rapidez y el acierto de los madrileños que a los tres minutos se puso con un claro 0-10 en el marcador.

Este resultado de inicio provocó la reacción rápida del entrenador local. Primero parando el choque con un tiempo muerto y, a la vez, cambiado su defensa zona a una individual. Más adelante y viendo que la situación no mejoraba, dando entrada, de golpe, a Salin, Shermadini y Fitipaldo.

Ahora sí había otro equipo en cancha. Esta segunda unidad tuvo más acierto, sobre todo dentro de la zona y mayor presión defensiva, aunque lo más destacado fue la mejoría en el rebote, principalmente ofensivo y que permitió el Lenovo llegar al final de los primeros diez minutos con solo ocho puntos abajo (18-26).

Ya el cambio estaba hecho y el conjunto tinerfeño “arrasó” en el inicio del segundo y con un parcial de 16-2 el partido cambio de dominador (28-32).

El #LenovoTenerife impone su oficio y se afianza en los puestos de privilegio



Enorme el esfuerzo del equipo 48 horas después de ganar el Turquía ‼️



💛🖤 #VamosCanarias #LenovoTenerife pic.twitter.com/LB4EpBawml — Lenovo Tenerife (@CB1939Canarias) 14 de abril de 2022

El control del rebote y en este segundo cuarto, el acierto de Sasu Salin, una vez más, fueron dando un giro al choque y ante un Fuenlabrada que no encontraba la fórmula para parar al rival. Apretaron sobre Salin y desde el banco exigían una mayor implicación en el rebote defensivo para parar el juego local.

Al descanso se llegó con un 48-37 y toda una segunda mitad por jugarse con dos equipos que han dado muestra de su calidad y sus opciones por alcanzar la victoria en este duelo.

El Lenovo Tenerife ya tenía el mando del partido ante un Urbas Fuenlabrada que empezó encontrar dificultades. Ni los cambios en su quinteto en la cancha ni los cambios defensivos -también probaron con una zona-, hicieron el efecto esperado por Josep María Raventos y las diferencias se movían por más de diez puntos.

En el último cuarto, el Lenovo alcanzó los 18 puntos de ventaja (80-62) y a falta de cinco minutos el Urbas Fuenlabrada hizo el último intento en busca de acercarse nuevo a la victoria. Puso en cancha a un quinteto muy bajo para darle velocidad y, en principio, le salió bien y tras triple de Emegano y otro de Milosavijevic lograron ponerse doce puntos abajo (82-70), pero el Lenovo Tenerife se mueve bien con diferencias y poco tiempo y logró mantener la renta y terminar ganando por 87-74.

87 LENOVO TENERFE (18+30+22+17). Huertas (8), Todorovic (5), Sastre (6), Doornekamp (2), Guerra (6) -inicial-, Fitipaldo (10), Salin (20), Shermadini (23), Wiltjer (3), Borg (-) y Rodríguez (4).

74 URBAS FUENLABRADA (26+11+18+19). Samar (14), Emegano (16), Meindl (10), Ristic (9), Cheatham (3) -inicial-, López (-), Alexander (4), Novak (4), Eyenga (2) y Milosavijevic (12).

ÁRBITROS: Pérez Pérez, Sánchez Sixto y Martínez.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la jornada 19 de la Liga ACB, suspendido en su día por el COVID-19, disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 3.957 espectadores.