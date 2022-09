Tim Abromaitis, “muy feliz” por su regreso al Lenovo Tenerife

El jugador Tim Abromaitis, que vive su segunda etapa en el Lenovo Tenerife tras su salida del club en 2019, ha sido presentado este jueves en una rueda de prensa en la que el ala-pívot se ha mostrado “muy feliz” por su regreso, ya que guarda “grandes recuerdos” de su etapa en la isla.

“Creo que voy a aportar más o menos las mismas cosas, soy el mismo, voy a intentar dar el máximo, no sé cómo va a salir pero voy a prepararme para cada partido y cada entreno”, ha señalado.

Abromaitis permaneció en el equipo isleño desde 2015 hasta 2019, momento en el que se enroló en el Zenit de San Petersburgo para después marchar al Unicaja, donde ha pasado las últimas temporadas.

“Cuando me fui casi todo el equipo se fue pero Aniano lo ha hecho fantástico con los fichajes y Txus ha hecho un gran trabajo, no me sorprende lo que han hecho en los últimos años”, ha añadido.

El nuevo canarista ha dicho que aún no conoce cuál será su rol en la plantilla, si bien ha insistido en que se adaptará a todo lo que le pida el técnico, asimismo, tampoco se han definido los objetivos, no obstante “hay una línea de crecimiento y el equipo cada vez es mejor”, así que Abromaitis se mantiene “ilusionado” con las metas del curso.

“Queremos ganar todos los partidos que juguemos, pero hasta que no compitamos no podemos ponernos un objetivo concreto”, ha finalizado.