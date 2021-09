El Gobierno de Canarias fija el techo de gasto para los presupuestos en 8.919 millones, un 5% más que el año pasado

El Gobierno de Canarias ha fijado en 8.919 millones de euros el techo de gasto de los presupuestos autonómicos para 2022, lo que supone un aumento de 445,8 millones de euros y de un 5% con respecto al ejercicio anterior.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha dado cuenta en rueda de prensa de esta cantidad que, según ha manifestado, podrá variar "a mejor" con la incorporación de nuevos fondos. Como ejemplo ha señalado que los presupuestos actuales disponían de un gasto de 8.066 millones de euros que se han incrementado hasta alcanzar los 10.500 millones.

Ha recordado que se trata de los terceros presupuestos sin reglas fiscales, aunque ha advertido de que eso no significa que el Gobierno de Canarias renuncie a los criterios de estabilidad presupuestaria, que volverán tras la pandemia.

Rodríguez ha señalado que estos presupuestos no dispondrán de fondos covid, como los hubo en 2020 y 2021, pero ha asegurado los ingresos necesarios para cubrir la cantidad fijada como límite de gasto no financiero. No obstante se ha referido a ciertas "incertidumbres" y ha citado al aumento de la inflación como una amenaza para las previsiones del Gobierno.

Con estos ingresos se garantiza la consolidación de los servicios públicos, la recuperación económica y del empleo y "potentes inversiones" que dispondrán, ha adelantado Rodríguez, de unos 300 millones de euros más que el actual presupuesto.

El responsable de la hacienda autonómica ha explicado que entre las fuentes que nutren los presupuestos se encuentra la financiación autonómica, que supondrá unos ingresos de 5.410 millones de euros, un 2% menos de lo recibido en 2021.

Otra fuente de ingresos la constituyen los recursos fiscales, tanto propios, cedidos o los pertenecientes al bloque de financiación del Régimen Económico y Fiscal, y que se han calculado en función del 11,3% que está previsto que crezca la economía canaria el próximo año.

Rodríguez ha señalado que en función de estos parámetros, los ingresos fiscales alcanzarán los 1.562 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 18,4 por ciento con respecto a este año. Ha añadido que la tercera fuente de ingresos serán los fondos europeos (React-UE y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), que ascenderán a unos 563 millones, cantidad a la que ha sumado otros 200 millones que se reclamarán de la sentencia del convenio de carreteras.

El consejero ha dicho que todas estas fuentes de ingresos constituyen el 98% de la cantidad presupuestada, y ha adelantado que será enviado al Ministerio de Hacienda y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Rodríguez ha valorado la relación con el Gobierno central porque a efectos presupuestarios para Canarias ha sido "positiva" y, entre otras medidas, ha citado que se ha conseguido financiar todos los programas REF y que las islas han sido las mayores beneficiadas con el reparto de las ayudas directas y con la distribución de los fondos europeos.

El único "contratiempo", ha dicho, fueron las ayudas al cine contenidas en el REF, pero ha subrayado que hay un compromiso firme para modificar una legislación estatal y dar una solución en este ámbito. Ha insistido en que el ámbito institucional se trabajará para garantizar el entendimiento.