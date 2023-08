Calma tensa en Canarias por la posible escasez de papas vaticinada por importadores

Canarias va a estar un tiempo sin recibir papas de Inglaterra. Aún es una incógnita cuánto va a prolongarse la interrupción del suministro, motivada por la aparición de una plaga en las cosechas del país británico. Pero no habrá importación de ese tubérculo procedente de dicha región hasta nuevo aviso. Y esa situación ha obligado al Gobierno regional a explorar nuevas vías de mercado ante el miedo de un posible desabastecimiento en las Islas.

El Reino Unido es el principal importador de patatas en el Archipiélago. En 2022, fue el origen del 86,37% de las importaciones de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios en la Comunidad Autónoma, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Pero los buques cargados del mencionado alimento provenientes del estado anglosajón han dado marcha atrás por la presencia del escarabajo de Colorado, un insecto capaz de devorar por completo las cosechas y que, debido a su alta presencia en otros puntos del mundo, ha desarrollado resistencia a la mayoría de los insecticidas.

Para la Asociación de Distribuidores de Papas de Siembra y de Cultivo de Las Palmas (ADIPA), “estamos jodidos”, en resumidas cuentas. Según argumenta su presidente, Juan Luis Pulido, Inglaterra proporciona una cantidad ingente de papas que no será posible sustituir en las próximas semanas con otros países, porque dice que esos mercados no están preparados para hacer un recolecta de tal magnitud próximamente.

“Esto era impensable”, destaca Pulido, quien asegura no haber visto nada igual en los más de 50 años que lleva trabajando en el sector. “Ahora mismo estamos buscando en todos los mercados que podemos. Pero es complicado”, remacha.

El Gobierno canario ha anunciado este lunes que buscará suplir la baja de la nación británica por la de países como Israel, Chipre, Egipto, Libia o Malta. Una fuente autorizada del Ejecutivo autonómico también ha mencionado el nombre de Gales. La intención, continúa esa misma fuente, es encontrar alternativas incluso dentro del Reino Unido, indagando asimismo en los mercados de Escocia e Irlanda del Norte.

“Por parte de los importadores se ha empezado a movilizar cargamentos y contenedores con papas desde otros países. Esta semana se va a regular el mercado y la próxima se suplirá la papa británica con papa procedente de otros países. Solo prevemos unos ajustes en los próximos días”, puntualizó el portavoz del Gobierno canario y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello.

La orden de 12 de marzo de 1987, por la que se establecen para las Islas Canarias las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos, permite al Archipiélago realizar búsquedas de papas en todas las naciones citadas anteriormente, además de Siria, Túnez o Argelia. Fuentes de la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca enumeran todos estos potenciales nuevos clientes para defender que “lo que de que no va a haber papas”, como han estado alertando algunos importadores, “hay que cogerlo con pinzas”.

“No hay riesgo de desabastecimiento”, ha agregado el viceconsejero de Presencia.

Este mismo lunes, de hecho, había cierta incertidumbre sobre la presencia o no de patatas en los mercados canarios tras el cerrojazo definitivo con Inglaterra el pasado viernes. Y hay versiones para todos los gustos. Las dos asociaciones de supermercados del Archipiélago, ASODISCAN y ASUICAN, sostienen que ha habido total normalidad durante la jornada. “Se habló durante el fin de semana que no iba a haber… Y mira. Sí que hubo”, apunta Alonso Fernández, gerente de esta última.

Sin embargo, Pulido aporta una realidad diferente: “Ha habido un desabastecimiento parcial. Yo a mis clientes, los de Mercalaspalmas, no les he vendido papas. No tengo. Hay reservas en los almacenes, pero poco. Y cada día será peor”, concluye.

De todos modos, la especulación generada en los últimos días por la supuesta escasez de este alimento ha provocado un “incremento tremendo” del precio del kilo de papa en las grandes superficies, defiende Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias. Para él, todo este desconcierto tiene como telón de fondo los “intereses de algunos”, quienes, continúa, “lo que plantean es provocar confusión entre la gente, así como un aumento de los precios para que el Gobierno canario tumbe la orden del 87”.

“[Así] desaparecería el cultivo local y dependeríamos únicamente de los importadores”, resalta el presidente de COAG en el Archipiélago. Es conveniente recordar que la producción local de papas alcanza altos porcentajes de consumo en Canarias. Solo en Gran Canaria, por ejemplo, el 60% es de elaboración en la propia isla. En Tenerife, no obstante, “ha bajado”, matiza Hernández.

El descarte de Inglaterra podría darle alas a la producción local de este tubérculo en las Islas. Pero este año, además del daño infligido por la plaga de la polilla guatemalteca, que persiste en la Comunidad Autónoma desde 1999, las condiciones climáticas extremas, con episodios de altas temperaturas y lluvias torrenciales en momentos inesperados, han desestabilizado el ciclo de la papa. Agricultores canarios han revelado que hasta un 60% de la cosecha se ha perdido como consecuencia de la sequía. Y no será hasta el próximo mes cuando comiencen a sembrar, por lo que habría que esperar hasta año nuevo, más o menos, para recoger.