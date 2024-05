El PSOE descarta que el resultado en Catalunya ponga en peligro la legislatura: “No hay alternativa posible”

Nada empaña este lunes el subidón del Partido Socialista. Tras el vía crucis de la negociación y tramitación de la ley de amnistía y después de varios meses de legislatura en standby a expensas de las elecciones en Catalunya, el rotundo éxito del PSC y de Salvador Illa en las urnas despeja gran parte de los nubarrones que se ceñían sobre el mandato de Pedro Sánchez. Y por eso en Ferraz respiran aliviados y ni siquiera contemplan que la digestión electoral de un independentismo en retroceso pueda complicarles la vida en el Congreso.

“Entendemos que los resultados no tendrán ninguna repercusión en la gobernabilidad de España. El PSOE cumple sus acuerdos y no tengo dudas de que el resto hará lo mismo. Además, no hay alternativa a un presidente que ha visto revalidada su hoja de ruta en los comicios de ayer”, ha manifestado, rotunda, la portavoz del partido, Esther Peña, en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal.

Ese cónclave ha empezado a las diez y media de la mañana con la dirección del PSOE puesta en pie para recibir con aplausos a un Pedro Sánchez más sonriente que nunca. Una señal clara de hasta qué punto concluyen en el Gobierno y en el seno del partido que lo que pasó este 12-M es, antes que nada, un claro éxito personal de la estrategia desplegada por el presidente en Catalunya.

“Pedro Sánchez tenía razón”, ha enfatizado la portavoz, que ha interpretado el mensaje de las urnas como un “espaldarazo” al modelo territorial llevado a cabo por el PSOE. “Quiero decir desde aquí a tantos militantes y simpatizantes que pueden tener la cabeza bien alta porque el tiempo les ha dado la razón tras meses de insultos, acoso y agresiones”, ha reivindicado.

Esther Peña Dijeron también ha valorado que el éxito de los socialistas catalanes “desmonta la mentira” de que la amnistía y los indultos no tenían otro fin que el de aferrarse a la Moncloa. “Hoy se demuestra que el PSOE tiene un proyecto para España y que el PP solo tiene un proyecto contra el PSOE. Hay un patriotismo más allá de las pulseritas, un patriotismo real que valora el esfuerzo de un gobierno en cohesionar”.

Los socialistas contraponen que ante “la máquina de independentistas” de la derecha, las urnas contraponen que existe “una amplia mayoría de catalanes y catalanas a las que esta España sí les gusta”. Y que eso resulta, por tanto, un aval directo al rumbo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre las complejas negociaciones que se abren ahora para formar Govern, Peña ha querido dejar claro que será algo que dirija y diseñe en exclusiva Salvador Illa, el único que a juicio del PSOE puede optar a la presidencia. “El pueblo catalán ha hablado alto y claro, ha pasado página, estamos ante un tiempo nuevo y ante un único presidente posible. ”Salvador Illa es el único con opciones reales de ser president“, ha defendido antes de apostillar que ”el Gobierno de Catalunya se decidirá en Catalunya, ni en Madrid ni en ningún otro sitio“.

Respecto al anuncio del president en funciones, Pere Aragonès, que este lunes ha abandonado la política tras el batacazo de ERC, la portavoz socialista se ha limitado a expresar su “máximo respeto” a la decisión personal de Aragonès. Y ha pedido tiempo para alcanzar un acuerdo con ERC a pesar de los avisos de los republicanos en sentido contrario.

“Estoy convencida que hay muchas cosas que nos unen con ERC para mejorar la vida de los catalanes. Démosle tiempo, tengamos calma. Estamos convencidos de que ERC jugará un papel determinante”, ha concluido.